GROUPE CASOL obtient la qualification OPQIBI Audit énergétique « maisons individuelles »

Dans le contexte de rareté de l’énergie et de l’inflation des coûts, les particuliers ont besoin de réduire leur facture d’énergie. La loi « Climat et Résilience » publiée le 24 août 2021 a rendu obligatoire la réalisation d’un audit énergétique lors de la vente d’une maison ou d’un immeuble en monopropriété considéré comme des passoires énergétiques, c’est-à-dire dont le diagnostic de performance énergétique (DPE) est de classe F ou G.

L’audit énergétique est un nouveau document qui repose sur une analyse plus complète que le diagnostic de performance énergétique et qui a surtout vocation à proposer des travaux à réaliser pour améliorer le classement de l'habitation, en une seule fois ou par étapes : en précisant à chaque étape les économies d’énergies estimées, l’estimation du montant des travaux ou encore la mention des principales aides financières mobilisables.

La qualité des prestations du Groupe CASOL a été reconnue par la qualification obtenue par l’OPQIBI pour réaliser les audits énergétiques « maisons individuelles ».