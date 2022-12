GROUPE CASOL lancement d’une crypto monnaie « verte » dédiée au financement de la transition écologique

GROUPE CASOL , acteur de la rénovation énergétique, présente son token « CasolCoin ».



Dans un contexte marqué par l’accélération du changement climatique, la transition énergétique est plus que jamais la priorité. Cela signifie une transformation durable de nos habitudes et de nos comportements.

Parce que la rénovation énergétique est l’affaire de tous, le Groupe CASOL veut donner plus en construisant un écosystème basé sur la blockchain Ethereum.



Le token CasolCoin est un jeton communautaire qui vise délibérément à changer notre consommation d’énergie et un levier pour financer ces opérations.

Une plateforme en ligne gratuite et accessible à tous (particuliers et entreprises) sera prochainement lancée.



Pour financer le projet et lever des fonds, le Groupe CASOL lance le 17 décembre 2022 une ICO en 1 tour qui prendra fin le 16 avril 2023. 1 milliard de tokens seront mis en vente.