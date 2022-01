GROUPE CASOL, acteur de la rénovation énergétique, dévoile son plan « Ambition 2023 »

Le Groupe CASOL est en phase active de conquête avec l’objectif de devenir un acteur incontournable dans son secteur. Dans cette perspective, le Groupe CASOL accélère l’expansion de son offre au service de la transition énergétique sur trois axes stratégiques à forte croissance.



Energie Solaire

La France poursuit sa route vers la neutralité carbone en 2050. Si l’essentiel reste à faire, il est certain que la réalisation de cet objectif passera, entre autres, par le développement des énergies renouvelables.

L’autoconsommation photovoltaïque va se développer dans les années à venir profitant :

- d’une part, d’une technologie photovoltaïque plus accessible, grâce au développement des panneaux solaires, qui ont considérablement gagné en qualité, en durabilité et en compétitivité et,

- d’autre part, d’un cadre réglementaire et fiscal favorable.

Aussi, pour produire sa propre électricité solaire, le Groupe CASOL développe son offre à destination des particuliers, entreprises et collectivités, qui sera commercialisée à la fin du 1er semestre 2022.

Grâce à des panneaux photovoltaïques installés sur le toit, ou en ombrières de parking, les clients produiront leurs énergies en autoconsommation pour leurs besoins en chauffage, éclairage, électroménager, eau chaude… Le Groupe CASOL assurera l’ensemble des démarches administratives, l’assistance aux aides au financement, l’installation des kits et assurera un suivi durant toute la durée de vie de l’équipement.