GROUPE CASOL accélère son développement par la multiplication de ses corners au sein des Briconautes et la demande croissante de nouveaux projets via Dingo-Travo.com

Aujourd'hui positionné au travers de 20 corners à Toulouse et dans les départements limitrophes, GROUPE CASOL, acteur de l'éco-rénovation, accélère son maillage par des atouts de taille pour se développer rapidement au niveau national.



- Un partenariat exclusif avec Le Club, GROUPE Mr. Bricolage pour accélérer sa croissance et se démarquer rapidement de la concurrence :



Dans le cadre de son activité de mandataire CEE et de sa stratégie de croissance, GROUPE CASOL a signé en avril 2021, un contrat exclusif de trois ans avec l'entité Le CLUB (Groupe Mr. Bricolage), pour l'implantation de corners à l'enseigne du Groupe, au sein du réseau « Les Briconautes », adhérents Le Club.

Un accord exclusif à fort effet de levier pour le Groupe, lui permettant d'accroître notablement son volume d'activité mais également de se démarquer rapidement de la concurrence.



- En 3 mois, GROUPE CASOL quadruple son nombre de corners :



GROUPE CASOL et l'enseigne de bricolage ont défini un plan d'ouverture de corners, dans un premier temps à Toulouse, sa périphérie puis rapidement dans le Grand Sud-Ouest.

Initialement présent autour de 5 corners, le Groupe compte à fin juin 20 corners, qui lui ont permis d'initier près de 400 nouveaux contacts et concrétiser près de 180 commandes en cours.