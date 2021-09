GROUPE BOGART : Résultats semestriels 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 28 septembre 2021

Résultats semestriels 2021

Forte progression de l'EBITDA de +25,5% et amélioration du résultat net

Une situation financière toujours saine

Confirmation des objectifs de croissance de chiffre d'affaires et d'EBITDA

Revenus en M€ S1 2020 S1 2021 Var. % Chiffre d'affaires 94,9 101,8 +7,3% Dont Marques Parfums / Cosmétiques 13,7 16,8 +22,6% Dont Boutiques en propre 81,2 85,0 +4,7% EBITDA[1] 11,0 13,8 +25,5% Résultat opérationnel (4,8) (2,9) - Résultat financier (2,0) (1,5) - Impôt sur les bénéfices (0,6) (0,3) - Résultat net part du groupe (7,4) (4,7) -

Les comptes consolidés du premier semestre 2021 ont été approuvés par le Conseil d'administration qui s'est réuni le 28 septembre 2021. Les comptes ont fait l'objet d'une revue limitée par les Commissaires aux comptes.

Activité et Résultats

À l'issue de ce 1er semestre 2021, le Groupe publie un chiffre d'affaires consolidé de 101,8 M€ contre 94,9 M€, en hausse de +7,3% (+6,8% à périmètre et change constants). Cette croissance tient au fort redressement constaté au 2ème trimestre 2021 sur les deux activités du Groupe (+30,7% sur le 2ème trimestre 2021 comparé au 2ème trimestre 2020) après un début d'année difficile marqué par la poursuite des fermetures imposées de magasins en Allemagne et en Israël et une activité internationale encore ralentie.

L'effectif moyen au 30 juin 2021 est de 1 860 contre 1 988 au 30 juin 2020. Les charges de personnel restent cependant quasi stables à 25,5 M€ (25,2 M€ au 30 juin 2020), le Groupe ayant eu recours ponctuellement aux dispositifs de chômage partiel lors des fermetures en début d'année mais de façon moins significative qu'au 1er semestre 2020.

Les autres charges courantes sont en hausse de +21,9% à 19,5 M€ au 1er semestre 2021 contre 16,0 M€ au 1er semestre 2020. Pour mémoire, au 1er semestre 2020, la société avait bénéficié d'économies sur les loyers en France et en Israël compte tenu du contexte sanitaire. Par rapport au 1er semestre 2019, la baisse des charges courantes est de -22%.

L''EBITDA ressort 13,8 M€ contre 11,0 M€, en forte croissance de +25,5%.

Le résultat opérationnel ressort à (2,9) M€ au 30 juin 2021 contre (4,8) M€ au 30 juin 2020[2]. Il intègre (15,9) M€ de dotations aux amortissements et provisions, un niveau stable par rapport au 1er semestre 2020, et une charge non courante de (1,3) M€, essentiellement liée à une réorganisation des magasins en Belgique en début d'année.

Après prise en compte du résultat financier de (1,5) M€ et d'une charge d'impôts de (0,3) M€, le résultat net part du Groupe s'améliore à (4,7) M€ au 30 juin 2021 contre (7,4) M€ au 30 juin 2020.

Une structure financière toujours saine

Au 30 juin 2021, les capitaux propres de Groupe Bogart s'élèvent à 94,3 M€ contre 92,3 M€ au 30 juin 2020 et 99,2 M€ au 31 décembre 2020, après rachat d'actions propres (0,6 M€) et prise en compte de la perte semestrielle.

La capacité d'autofinancement progresse à 10,1 M€ au 30 juin 2021 contre 8,9 M€ au 30 juin 2020.

Le Groupe enregistre une variation de (25,1) M€ de son BFR contre (17,7) M€ au 1er semestre 2020 et (32,5) M€ au 1er semestre 2019. Cette variation s'explique principalement par une hausse ponctuelle des stocks en attente de livraisons prochainement (+10,6 M€). Le niveau sera plus normatif au second semestre.

Les investissements se sont élevés, sur ce 1er semestre 2021, à 2,8 M€ contre 1,5 M€ au 1er semestre 2020 liés principalement aux travaux de rénovation des magasins de Dubaï.

La société a par ailleurs remboursé 16,3 M€ d'emprunts (13 M€ de dettes locatives et 3,3 M€ d'emprunts) sur la période. À noter que le Groupe a distribué un dividende de 0,23 € par action le 7 juillet 2021, post-clôture, soit un montant total de 3,4 M€.

Au final, le Groupe affiche une trésorerie brute solide de 51,6 M€ au 30 juin 2021 (contre 55,3 M€ au 30 juin 2020 et 88,3 M€ au 31 décembre 2020). Le Groupe rappelle que, compte tenu de la saisonnalité habituelle, la trésorerie est toujours plus élevée en fin d'année. Les emprunts et dettes financières (hors dettes locatives IFRS16 de 113,8 M€) s'élèvent à 78,7 M€ au 30 juin 2021 contre 101,1 M€ au 30 juin 2020 et 51,8 M€ au 31 décembre 2020.

Poursuite du plan de lancements au second semestre sur les marques du Groupe et confirmation des ambitions financières

Le Groupe poursuit sa dynamique de lancements au second semestre 2021 et lance un nouveau parfum féminin pour Carven (« C'est Paris »), une nouvelle marque de vernis vegan (60 produits) pour Close et la 1ere marque de Cologne sans alcool du Groupe (« Néo Cologne »). Jacques Bogart lancera également d'ici la fin d'année un nouveau parfum Silver Scent (« Infinite Silver ») et APRIL poursuivra la sortie de nouveaux produits de maquillage.

La société annonce également le lancement le 1er novembre prochain d'une nouvelle plateforme de e-commerce européenne plus orientée sur l'expérience clients, avec plus de 30 000 références, ainsi qu'un nouveau site e-commerce en Allemagne au 1er mars 2022.

Enfin, la société rappelle que le second semestre est structurellement plus profitable. Groupe Bogart restera attentif au contrôle de ses charges pour préserver sa rentabilité et au pilotage rigoureux de sa trésorerie et confirme ses ambitions d'une croissance significative de son chiffre d'affaires et de son EBITDA en 2021.

Mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2021

Le Groupe Bogart annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2021. Ce document est consultable en ligne sur son site internet : www.groupe-bogart.com

Prochain rendez-vous

Groupe Bogart publiera son chiffre d'affaires du 3ème trimestre le 9 novembre 2021

ANNEXES

TABLEAU DE PASSAGE EBITDA/RESULTAT OPERATIONNEL

Données en M€ - normes IFRS S1

2020 S1

2021 EBITDA 11,0 13,8 CVAE - - Destruction de stocks - - Dotations aux amortissements nettes de reprises de provisions -15,8 -15,5 Autres produits (charges) opérationnels non courants - -1,2 Résultat opérationnel -4,8 -2,9

[1] EBITDA = Résultat opérationnel + CVAE + dotations aux amortissements et provisions + destruction de stocks + autres produits et charges opérationnels non récurrents

[2] Un tableau de passage de l'EBITDA au résultat opérationnel est intégré en Annexe de ce communiqué.

