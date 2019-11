GROUPE BOGART : Poursuite de la bonne dynamique de croissance - Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019 : +153,4 %

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 13 novembre 2019

Groupe Bogart (Euronext Paris - Compartiment B - FR0012872141 - JBOG), spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe, publie son chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019.

Revenus en M€ (non audités) 2018 2019 Variation

en % Chiffre d'affaires T3 26,8 67,9 +153,4% Marques Parfums/Cosmétiques 9,3 11,0 +18,3% Boutiques en propre 17,5 56,9 +225,1% Chiffre d'affaires 9 mois 85,8 207,1 +141,4% Marques Parfums/Cosmétiques 32,1 33,9 +5,6% Boutiques en propre 53,7 173,2 +222,5%

La société présente également en annexe son chiffre d'affaires à périmètre et changes constants.

Détail par activité

Au 3ème trimestre 2019, le Groupe publie un chiffre d'affaires consolidé de 67,9 M€ contre 26,8 M€ au 3ème trimestre 2018, en hausse de +153,4%, et continue à démontrer l'apport vertueux de l'extension du réseau de boutiques en propre dans son modèle intégré. A périmètre et changes constants, le Groupe renoue avec la croissance et affiche un chiffre d'affaires en hausse de +4,9%.

L'activité Marques Parfums/Cosmétiques a réalisé un très bon 3ème trimestre 2019 avec un chiffre d'affaires de 11,0 M€ contre 9,3 M€ au 3ème trimestre 2018, en hausse de +18,3%. Cette performance s'explique majoritairement par le déploiement des marques du Groupe dans le réseau de magasins en propre, illustrant l'effet vertueux de son modèle intégré de fabricant-distributeur. Le Groupe enregistre une croissance de l'ensemble de ses marques propres, notamment la ligne Carven, Jacques Bogart (parfum Silver Scent) et Méthode Jeanne Piaubert. Le Groupe tire également profit des nouveaux lancements du 2nd semestre avec notamment Ted Lapidus (TL Intenso) et Jacques Bogart (Santana Bay).

L'activité Boutiques en propre est en très forte croissance de +225,1%, avec un chiffre d'affaires de 56,9 M€ au 3ème trimestre 2019 contre 17,5 M€ au 3ème trimestre 2018, grâce à l'intégration de Distriplus. Cette croissance provient également de la montée en puissance des sites e-commerce France et Belgique et de la bonne dynamique d'activité en Israël qui ont compensé un contexte de marché plus difficile en Europe pour l'activité retail (boutiques).

Au final, à l'issue de ces neuf premiers mois de l'exercice 2019, le Groupe publie donc un chiffre d'affaires consolidé de 207,1 M€, en croissance de +141,4% (-2,9% à périmètre et changes constants).

Objectifs 2019 confirmés et priorité à la rentabilité

L'activité continuera à bénéficier au 4ème trimestre de la montée en puissance des marques dans le réseau en propre du Groupe mais aussi dans les points de vente partenaires :

Groupe Bogart complètera fin Novembre la Collection Carven avec 5 nouveaux parfums exclusifs et lancera les premières créations olfactives de la marque April.

La croissance des volumes de ventes sur les marques Méthode Jeanne Piaubert et April devrait se poursuivre également au 4ème trimestre. Au vu du succès de la marque April, la société prévoit un doublement du nombre de références pour le prochain exercice pour atteindre près de 500 références.

Enfin, l'activité Boutiques en propre tirera à nouveau la majeure partie de la croissance du 4ème trimestre 2019, dans la lignée des précédents trimestres, grâce au nouveau réseau intégré de Distriplus.

Pour cet exercice 2019, Groupe Bogart rappelle avoir mis la priorité sur la rentabilité de son nouveau réseau au sein du Groupe et confirme les effets positifs des leviers stratégiques mis en place, qui seront visibles dès 2019 et à plein effet à partir de 2020. La société prévoit ainsi un EBITDA positif pour Distriplus dès cette année.

Dans cette perspective, le Groupe est parfaitement en phase avec ses objectifs 2019 de croissance du chiffre d'affaires et de progression de l'EBITDA.

En 2020, le Groupe prévoit d'investir sur deux marques en priorité : la marque Jacques Bogart (parfum Silver Scent) avec la mise en place de nouveaux supports de communication pour soutenir la croissance et envisage de procéder à une refonte complète de la marque STENDHAL.

Au-delà, le Groupe réfléchit à de nouveaux projets de développements pour de nouvelles marques, en création ou en licence et reste à la recherche d'opportunités pour étendre son réseau de distribution en propre.

Prochain rendez-vous

Groupe Bogart publiera son chiffre d'affaires annuel le 13 février 2020

Site internet du Groupe www.groupe-bogart.com

CONTACTS

GROUPE BOGART ACTUS finance & communication



contact@jbogart.com

Tél. : 01 53 77 55 55

Anne-Pauline PETUREAUX

Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr

Alexandra PRISA

Relations Presse

Tél. 01 53 67 36 90

aprisa@actus.fr

ANNEXES

Chiffre d'affaires T3 2019 périmètre constant et changes constants

Revenus en M€ (non audités) 2018 2019 Var. en %

(périmètre et changes constants) Chiffre d'affaires T3 26,5 27,8 +4,9% Marques Parfums/Cosmétiques 9,0 8,8 -2,2% Boutiques en propre 17,5 19,0 +8,6%

Chiffre d'affaires 9 mois 2019 périmètre constant et changes constants

Revenus en M€ (non audités) 2018 2019 Var. en %

(périmètre et changes constants) Chiffre d'affaires 9 mois 84,8 82,3 -2,9% Marques Parfums/Cosmétiques 31,1 28,2 -9,3% Boutiques en propre 53,7 54,1 +0,7%

Information réglementée :

Information financière trimestrielle :

- Information financière du troisième trimestre Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-60964-cp_groupe-bogart_communique_cat3_-vdef.pdf