GROUPE BOGART : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AUX DROITS DE VOTE

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, 20 novembre 2019

INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AUX DROITS DE VOTE

ART. L233-8-II du code de commerce et ART 222-12-5 du règlement général de l'AMF

Dénomination sociale de l'émetteur : JBOG

Nature des titres : ISIN FR0012872141

DATE D'ARRETE Nombre d'actions composant le capital Nombre total de

droits de vote théoriques* Nombre total de

droits de vote exerçables 30 SEPTEMBRE 2019 15 675 021 29 473 765 28 945 805

DATE D'ARRETE Nombre d'actions composant le capital Nombre total de

droits de vote théoriques* Nombre total de

droits de vote exerçables 31 OCTOBRE 2019 15 675 021 29 473 765 28 948 399

* le nombre total de droits de vote théoriques inclut les actions d'auto-détention et prend en compte les actions détenues sous la forme nominative depuis plus de deux ans bénéficiant d'un droit de vote double.

