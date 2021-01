GROUPE BOGART : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 14 janvier 2021

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société JACQUES BOGART (FR0012872141 - JBOG FP) confié à Louis Capital Markets|Midcap Partners, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 03/11/2020 :

23 536 titres

56 550,94 € en espèce

Au cours du 2nd semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 22 298 titres 188 696,52 EUR 194 transactions VENTE 16 592 titres 143 298,94 EUR 146 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

17 830 titres

102 762,54 € en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 15/04/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

20 613 titres

88 443,10 Euros en espèce

Par ailleurs, veuillez noter que dans le cadre de l'acquisition de Louis Capital Markets|Midcap Partners par le groupe TPICAP Plc (lien), le contrat de liquidité auparavant détenu par Louis Capital Markets UK, LLP a été automatiquement transféré le 31/12/2020 à TP ICAP (EUROPE), entité française du groupe TPICAP, autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Prochain rendez-vous

Groupe Bogart publiera son chiffre d'affaires de l'exercice 2020 le 12 février 2021

Site internet du Groupe www.groupe-bogart.com

CONTACTS

Groupe Bogart

contact@jbogart.com

Tél. : 01 53 77 55 55 ACTUS finance & communication

Anne-Pauline PETUREAUX

Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 72

groupe-bogart@actus.fr

Manon CLAIRET

Relations Presse

Tél. 01 53 67 36 73

mclairet@actus.fr



Achats Vente JBOG FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 194 22 298 188 696,52 146 16 592 143 298,94 20200701 3 276 2 461,70 1 1 9,00 20200702 1 1 8,84 2 27 243,88 20200703 7 1 603 13 977,96 1 1 9,04 20200706 1 1 9,00 2 89 801,00 20200707 2 21 185,00 2 2 18,00 20200708 3 179 1 565,38 2 391 3 503,22 20200709 4 721 6 216,00 1 1 8,80 20200710 3 511 4 343,50 1 1 8,50 20200713 3 481 4 092,72 1 1 8,72 20200714 2 28 239,18 1 1 8,60 20200715 3 471 3 969,94 4 1 501 13 191,34 20200716 2 98 858,66 2 411 3 682,54 20200717 4 691 6 123,60 2 220 2 006,28 20200720 1 1 9,00 1 1 9,00 20200721 2 37 325,06 4 1 515 13 804,02 20200722 2 266 2 389,06 4 1 164 10 895,04 20200723 2 95 841,90 2 191 1 730,46 20200724 2 421 3 738,68 2 2 18,16 20200727 2 2 17,64 1 1 8,82 20200728 1 1 8,84 1 1 8,84 20200729 1 1 8,88 2 371 3 324,08 20200730 1 1 8,84 1 1 8,84 20200731 4 667 5 844,56 2 238 2 141,80 20200803 5 1 178 10 176,72 1 1 8,82 20200804 3 591 5 109,98 3 192 1 724,16 20200805 3 531 4 545,36 2 391 3 471,76 20200806 1 1 8,78 1 1 8,78 20200807 3 571 4 902,74 1 1 8,74 20200810 2 145 1 235,40 1 1 8,52 20200811 1 1 8,58 2 211 1 827,18 20200812 3 541 4 623,42 1 1 8,62 20200813 2 331 2 807,08 2 7 60,76 20200814 0 0 0,00 1 10 85,00 20200817 1 1 8,56 1 1 8,56 20200818 1 1 8,46 1 1 8,46 20200819 1 1 8,46 1 1 8,46 20200820 2 121 1 011,68 1 1 8,48 20200821 4 369 3 046,30 1 1 8,42 20200824 2 111 921,50 2 2 17,00 20200825 3 521 4 329,80 1 1 8,40 20200826 2 101 828,28 1 1 8,28 20200827 1 1 8,28 3 464 3 884,80 20200828 2 3 24,60 1 1 8,20 20200831 4 541 4 341,50 1 1 8,10 20200901 1 1 7,92 6 1 785 14 511,60 20200902 3 257 2 089,08 2 451 3 770,28 20200903 1 1 8,34 3 451 3 795,54 20200904 3 197 1 616,68 4 748 6 400,32 20200907 2 141 1 170,50 2 51 433,50 20200908 1 1 8,28 1 1 8,28 20200909 1 1 8,24 1 1 8,24 20200910 1 1 8,24 1 1 8,24 20200911 2 141 1 156,20 1 1 8,20 20200914 1 1 8,38 1 1 8,38 20200915 2 141 1 125,20 1 1 8,00 20200916 1 1 8,00 1 1 8,00 20200917 1 1 7,94 1 1 7,94 20200918 3 681 5 400,80 1 1 8,00 20200921 1 1 8,04 1 1 8,04 20200922 1 1 7,92 1 1 7,92 20200923 1 1 8,00 1 1 8,00 20200924 3 261 2 056,72 1 1 7,92 20200925 2 131 1 024,50 1 1 7,90 20200928 3 457 3 546,42 1 1 7,78 20200929 3 431 3 362,10 1 1 7,90 20200930 4 601 4 577,86 6 2 201 17 661,46 20201001 2 185 1 539,28 3 410 3 498,96 20201002 1 1 8,64 4 897 7 909,84 20201005 1 1 8,70 2 201 1 776,70 20201006 1 1 8,94 2 191 1 707,54 20201007 1 1 8,84 2 191 1 722,64 20201008 1 1 9,02 2 191 1 730,42 20201009 2 119 1 073,50 1 1 9,14 20201012 1 1 9,20 2 191 1 757,20 20201013 3 621 5 642,30 1 1 9,10 20201014 2 299 2 691,00 1 1 9,00 20201015 2 227 2 038,64 1 1 9,16 20201016 2 14 125,36 1 1 9,14 20201019 1 1 9,02 3 212 1 947,32 20201020 3 530 4 806,06 1 1 9,10 20201021 1 1 9,14 1 1 9,14 20201022 1 1 9,08 1 1 9,08 20201023 3 613 5 532,04 1 1 9,08 20201026 3 412 3 684,30 2 110 1 007,46 20201027 6 1 381 11 614,44 1 1 8,44 20201028 11 1 752 14 002,54 1 1 8,26 20201029 3 451 3 451,70 3 861 6 803,30 20201030 0 0 0,00 0 0 0,00 20201102 0 0 0,00 0 0 0,00 20201103 0 0 0,00 0 0 0,00 20201104 0 0 0,00 0 0 0,00 20201105 0 0 0,00 0 0 0,00 20201106 0 0 0,00 0 0 0,00 20201109 0 0 0,00 0 0 0,00 20201110 0 0 0,00 0 0 0,00 20201111 0 0 0,00 0 0 0,00 20201112 0 0 0,00 0 0 0,00 20201113 0 0 0,00 0 0 0,00 20201116 0 0 0,00 0 0 0,00 20201117 0 0 0,00 0 0 0,00 20201118 0 0 0,00 0 0 0,00 20201119 0 0 0,00 0 0 0,00 20201120 0 0 0,00 0 0 0,00 20201123 0 0 0,00 0 0 0,00 20201124 0 0 0,00 0 0 0,00 20201125 0 0 0,00 0 0 0,00 20201126 0 0 0,00 0 0 0,00 20201127 0 0 0,00 0 0 0,00 20201130 0 0 0,00 0 0 0,00 20201201 0 0 0,00 0 0 0,00 20201202 0 0 0,00 0 0 0,00 20201203 0 0 0,00 0 0 0,00 20201204 0 0 0,00 0 0 0,00 20201207 0 0 0,00 0 0 0,00 20201208 0 0 0,00 0 0 0,00 20201209 0 0 0,00 0 0 0,00 20201210 0 0 0,00 0 0 0,00 20201211 0 0 0,00 0 0 0,00 20201214 0 0 0,00 0 0 0,00 20201215 0 0 0,00 0 0 0,00 20201216 0 0 0,00 0 0 0,00 20201217 0 0 0,00 0 0 0,00 20201218 0 0 0,00 0 0 0,00 20201221 0 0 0,00 0 0 0,00 20201222 0 0 0,00 0 0 0,00 20201223 0 0 0,00 0 0 0,00 20201224 0 0 0,00 0 0 0,00 20201225 0 0 0,00 0 0 0,00 20201228 0 0 0,00 0 0 0,00 20201229 0 0 0,00 0 0 0,00 20201230 0 0 0,00 0 0 0,00 20201231 0 0 0,00 0 0 0,00