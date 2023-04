Groupe Berkem annonce son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023 à 14,5 M€

• Acquisitions stratégiques d’i.Bioceuticals aux États-Unis et de Biopress en France :



- Renforcement des solutions du Groupe à destination de ses nombreux marchés

- Élargissement de l’offre sur les marchés de la nutraceutique et de l’agroalimentaire

- Sécurisation d’un approvisionnement local en matières premières végétales



• Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023 de 14,5 M€ à +5,1%





Blanquefort (France), le 27 avril 2023 à 18h00 – Groupe Berkem, acteur de référence de la chimie du végétal (code ISIN : FR00140069V2 – mnémonique : ALKEM), annonce son chiffre d’affaires au

1er trimestre 2023 et fait le point sur son activité récente.



