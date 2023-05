Groupe Berkem annonce ses résultats annuels 2022

Pour recevoir toute l'information financière de Groupe Berkem en temps réel, faites-en la demande par mail à berkem@newcap.eu



• Progression du CA 2022 de +12% à 51,6 M€ et marge d’EBITDA à 12%

• Solide position de trésorerie de 11,5 M€ au 31 décembre 2022

• Confirmation des objectifs financiers du Groupe à horizon 2024



Groupe Berkem, acteur de référence de la chimie du végétal (code ISIN : FR00140069V2 – mnémonique : ALKEM), annonce ses résultats annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 et arrêtés par le Conseil d’Administration du 16 mai 2023. Les procédures d’audit sur les comptes annuels ont été réalisées et le rapport des commissaires aux comptes est en cours d’émission. Groupe Berkem fait également le point sur son activité récente ainsi que ses perspectives.