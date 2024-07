Groupe Berkem annonce la signature d’un traité d’apport et la conclusion d’un protocole d’investissement entre son principal actionnaire et Eurazeo en vue d’un projet d’offre publique d’achat simplifiée

Groupe Berkem (code ISIN : FR00140069V2 – mnémonique : ALKEM) (le « Groupe »), acteur de référence de la chimie du végétal, annonce la signature d’un traité d’apport en nature, par Kenercy, de 100% des actions Groupe Berkem qu’elle détient à Kenerzeo et la conclusion d’un protocole d’investissement entre Kenercy et Eurazeo (code ISIN : FR000121121 – mnémonique : RF) portant sur un financement, par des fonds gérés par Eurazeo de Kenerzeo à hauteur de 23,5 M€ maximum en vue, notamment, d’un projet d’offre publique d’achat simplifiée initiée par Kenerzeo et visant les actions Groupe Berkem qu’elle ne détiendra pas. Concomitamment, Kenerzeo et Danske Bank Asset Management (actionnaire de Groupe Berkem) ont signé ce jour des promesses réciproques portant sur l'acquisition par Kenerzeo, et la cession par Danske Bank Asset Management, de 1.322.931 actions Groupe Berkem, soit 7,5% du capital de Groupe Berkem.