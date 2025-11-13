 Aller au contenu principal
Groupe Bastide sur une bonne dynamique
13/11/2025 à 18:20

(AOF) - Au premier trimestre de son exercice 2025-2026, Groupe Bastide a vu son chiffre d’affaires progresser de 8%, à 126,3 millions d’euros. En organique, la croissance s’est élevée à 8,3%. La société précise que l’activité de prestations de santé à domicile, qui représente 61,3% du chiffre d’affaires total, a réussi à maintenir un rythme de croissance organique soutenu (+10,7%), malgré l’impact de la baisse tarifaire de 5% sur l’apnée du sommeil depuis le 1er avril 2025.

Grâce à ce bon démarrage d'exercice, la société confirme son objectif prudent d'un chiffre d'affaires annuel d'au moins 510 millions d'euros. En outre, il vise une marge autour de 9%.

