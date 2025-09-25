Groupe Bastide finalise la cession de Baywater Healthcare

(AOF) - Groupe Bastide a annoncé, conformément au calendrier annoncé le 30 juin dernier, la finalisation de l’opération de cession de sa filiale britannique. Vincent Bastide, président-directeur général du groupe, a déclaré : " Cette opération illustre notre stratégie de gestion de nos actifs : depuis son acquisition, Baywater a doublé de taille ; sa cession, à un moment clé, nous permet d’extérioriser la valeur créée tout en réduisant significativement la dette du groupe ".
