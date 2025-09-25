 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 782,65
-0,57%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Groupe Bastide finalise la cession de Baywater Healthcare
information fournie par AOF 25/09/2025 à 11:13

(AOF) - Groupe Bastide a annoncé, conformément au calendrier annoncé le 30 juin dernier, la finalisation de l’opération de cession de sa filiale britannique. Vincent Bastide, président-directeur général du groupe, a déclaré : " Cette opération illustre notre stratégie de gestion de nos actifs : depuis son acquisition, Baywater a doublé de taille ; sa cession, à un moment clé, nous permet d’extérioriser la valeur créée tout en réduisant significativement la dette du groupe ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

BASTIDE LE CONFORT MED.
24,3000 EUR Euronext Paris -2,02%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank