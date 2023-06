Groupe Bastide: démission du Directeur général adjoint Jean-Claude Brdenk

(AOF) - Le Groupe Bastide a annoncé le départ de Jean-Claude Brdenk, Directeur Général Adjoint en charge des opérations, qui a démissionné de ses fonctions pour raisons personnelles, avec effet immédiat. Jean-Claude Brdenk quitte le Groupe spécialiste de la prestation de santé à domicile, qu’il avait rejoint en 2021 pour assurer notamment le pilotage des activités internationales du Groupe. La Direction Générale du Groupe est ainsi resserrée autour de Vincent Bastide, PDG, qui reprend en direct les attributions de Jean Claude Brdenk et d’Olivier Jourdanney, DGA.

