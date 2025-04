Groupe Banque Richelieu : une modification de la politique de la Fed semble peu probable en mai

Trump a déclaré que l'économie américaine devrait avoir des taux d'intérêt plus bas pour anticiper la faiblesse largement anticipée suite à sa guerre commerciale. Pour calmer les marchés, sans compromettre la crédibilité de la Fed, Powell pourrait décider d'une baisse symbolique des taux dès juillet (voire en mai) , dans l'objectif d'apaiser les tensions tout en évitant une crise systémique.

"Si la possibilité juridique de limoger Powell reste très faible, son éventualité représente un risque majeur pour la stabilité économique et financière. La baisse du dollar reste largement notre scénario principal", explique, en outre Groupe Banque Richelieu.

Dans ce contexte, la réunion prochaine du conseil de la Fed des 6 et 7 mai sera scrutée de près, Trump pouvant y exercer des pressions politiques en amont. Toutefois, une modification significative de la politique de la Fed semble peu probable compte tenu de la position actuelle axée sur une approche "data-dependent".

Kevin Warsh est pour nous pressenti comme successeur potentiel", fait savoir Groupe Banque Richelieu. "Récemment, des discussions entre Trump et Warsh ont eu lieu concernant une éventuelle succession anticipée de Powell. Cependant, Warsh aurait conseillé à Trump de respecter la durée légale du mandat actuel. Selon certaines sources, Warsh et le secrétaire au Trésor Scott Bessent auraient mis en garde contre les risques importants qu'une telle démarche ferait peser sur la stabilité des marchés financiers", poursuit la banque privée de gestion de fortune.

"Cette escalade verbale représente une menace significative à court terme pour les marchés financiers, exacerbée par les incertitudes récentes sur les tarifs douaniers et les interrogations grandissantes sur la gestion économique de Trump. Sur sa plateforme Truth Social, Trump a affirmé qu'il n'y avait "pratiquement plus d'inflation", ajoutant que l'économie pourrait ralentir "à moins que M. Trop Tard, un grand perdant, ne baisse les taux d'intérêt immédiatement", relève Groupe Banque Richelieu.

(AOF) - Donald Trump s’en est récemment pris de façon virulente à la politique monétaire de la Banque centrale américaine, laissant entendre que son administration pourrait envisager de limoger son président, Jerome Powell. Trump a intensifié ses critiques, qualifiant ce dernier publiquement de "grand perdant" et réclamant une baisse préventive des taux d'intérêt, allant jusqu’à écrire sur les réseaux sociaux que le départ de Powell "ne peut pas arriver assez vite".

