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Groupe Banque Richelieu recrute Christophe Juniet
information fournie par AOF 02/06/2026 à 10:42

(Zonebourse.com) - Groupe Banque Richelieu annonce la nomination de Christophe Juniet en qualité de chief future officer, directeur de la technologie, de la data et de l'intelligence artificielle. Il dirigera une nouvelle ligne métier, composée d'une dizaine de personnes, réunissant l'ensemble des équipes technologie, data et IA des entités du groupe, présentes en France, à Monaco, en Suisse et aux Émirats-Arabes-Unis.

Avec ce recrutement, le groupe Banque Richelieu engage sa propre transformation digitale et choisit d'en faire une priorité stratégique. La feuille de route de Christophe est de doter le groupe de fondations technologiques solides, sur lesquelles toute transformation ultérieure pourra s'appuyer durablement.

Christophe Juniet, 48 ans, a débuté sa carrière en finance de marché, comme tech lead market access et trading algorithmique chez Crédit Agricole CIB Cheuvreux (2006-2011). Il rejoint Criteo en septembre 2011, où il occupe des fonctions de direction technique jusqu'à celle de directeur de l'Ingénierie.

À partir de 2018, il contribue au lancement de Memo Bank, dont il est l'architecte du Core Banking System digital, d'abord en tant que chief technology officer puis de chief technical product officer . Il est titulaire d'une Licence de physique de l'Université Paris Cité.

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