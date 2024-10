Groupe Banque Richelieu fait évoluer sa gouvernance

(AOF) - Le conseil d’administration du groupe Banque Richelieu ainsi que les autorités réglementaires ont approuvé la nomination de Sylvain Fondeur en tant que directeur général. Il demeure président du directoire de Banque Richelieu France. De son côté, Jean-Denis Rathier est nommé directeur général délégué, notamment en charge du périmètre risques (y compris IT) et conformité (y compris protection des données personnelles).

Sylvain Fondeur dispose d'une expérience de plus de 10 ans en Audit et M&A. Spécialisé dans les opérations de fusions et acquisitions dans le secteur des services financiers, il rejoint la Compagnie Financière Richelieu à sa création en 2018 en tant que CFO et devient également membre du directoire de Banque Richelieu France en 2019.

Jean-Denis Rathier intègre, en 1986, LCL, où il occupe divers postes managériaux dans des fonctions commerciales, RH et marketing. Il y sera, à partir de 2009, directeur de la conformité. Il rejoint la Compagnie Financière Richelieu en 2018 en tant que directeur de la conformité, puis occupe le poste de directeur de la conformité et des risques en 2023.

Groupe Banque Richelieu est un groupe bancaire familial de gestion de fortune composé d'une compagnie financière holding à Paris, Compagnie Financière Richelieu (connue sous la marque Groupe Banque Richelieu), de deux banques, Banque Richelieu France et Banque Richelieu Monaco, et de deux sociétés de gestion, Richelieu Gestion et Hugau Gestion.