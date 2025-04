GROUPE AIRWELL : RÉSULTATS ANNUELS 2024

CHIFFRE D'AFFAIRES : 50,6 M€

EBITDA AJUSTÉ EN LIGNE AVEC LES ANNONCES DANS UN CONTEXTE DE DE MARCHÉ TRÈS DÉGRADÉ

UN PREMIER TRIMESTRE 2025 EN REPLI MAIS CROISSANCE ET AMÉLIORATION DE LA RENTABILITÉ ATTENDUS POUR 2025

LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS POUR AIRWELL INDUSTRIE ET PREMIERS PROJETS POUR LEEZY

Le Groupe Airwell (Euronext Growth, ALAIR), créateur d'écosystèmes énergétiques intelligents, publie ses résultats annuels clos au 31 décembre 2024. Les comptes, arrêtés par le Conseil d'administration du 24 avril 2025, sont audités et le rapport financier sera publié au plus tard le 30 avril 2025 sur le site internet du Groupe et sur le site d'Euronext.

Normes françaises

(en M€) 2023 2024 Variation Chiffre d'affaires 65,0 50,6 -22,1% Taux de marge brute 32,7% 35,9% +3,2 points EBITDA ajusté [1] 3,1 (1,2) n.s EBIT ajusté [2] 2,8 (1,4) n.s Résultat net pdg 1,4 (1,7) n.s

Laurent Roegel, CEO d'Airwell : « L'année 2024 s'est inscrite dans un contexte de marché particulièrement difficile en France et en Europe. Le secteur du bâtiment, tant dans le neuf que dans la rénovation, a connu un arrêt brutal, affectant l'ensemble de la filière et de facto notre activité. Dans ce contexte de baisse d'activité conjoncturelle, nos résultats ont mécaniquement été impactés en dessous du point d'équilibre.

Malgré ces vents contraires, nous avons fait le choix stratégique de maintenir nos investissements, convaincus que l'innovation et la préparation de nos futures gammes seront des atouts majeurs pour bénéficier en premier de la reprise du marché. Notre positionnement de créateur de solutions d'efficacités énergétiques et le déploiement de ces innovations doivent nous permettre en 2025 de renouer avec la croissance et d'améliorer notre rentabilité. »

Des résultats annuels impactés par un contexte dégradé – Poursuite des investissements pour préparer l'avenir

Au terme de cet exercice 2024, Groupe Airwell publie un chiffre d'affaires consolidé de 50,6 M€, en repli de -22,1% par rapport à une année 2023 record, dans un contexte conjoncturel global de la pompe à chaleur très dégradé (repli du marché européen des pompes à chaleur en recul d'environ 23% et proche de 50% sur les gammes Air/Eau [3] ).

La marge brute s'établit à 18,2 M€ (contre 21,3 au 31 décembre 2023). Elle progresse en pourcentage, à 36% du chiffre d'affaires, contre 33% au 31 décembre 2023, grâce à la bonne maîtrise des approvisionnements et du mix produit (PAC air/air) mais aussi la volonté de maintenir ses prix.

Après un premier semestre riche en investissements OPEX sur les nouvelles offres (Leezy, « Ma Maison Hybride » et Airwell Industrie), le second semestre a été plus normatif. Les charges opérationnelles courantes ressortent ainsi en hausse maîtrisée à 19,7 M€ au 31 décembre 2024 (+9,4%), tenant compte des pleins effets de l'élargissement du périmètre avec Airwell Industrie (intégré depuis juillet 2023). Au 31 décembre 2024, les effectifs sont de 113 collaborateurs (107 personnes au 31 décembre 2023). Les frais généraux s'élèvent à 4,5 M€, contre 4,0 M€ au 31 décembre 2023 (dont +0,2 M€ liés au site industriel d'Airwell Industrie, le showroom en Guadeloupe et un nouvel entrepôt en Guyane).

L'EBITDA ajusté [4] ressort à (1,2) M€ au 31 décembre 2024 dans la fourchette haute des annonces (annonce d'un EBITDA compris entre -1 M€ et -2 M€ sur l'exercice) contre un niveau record de 3,1 M€ en 2023.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements et provisions, l'EBIT ajusté [5] ressort à (1,4) M€, contre 2,8 M€ au 31 décembre 2023.

Après prise en compte du résultat financier (1,0) M€ et un produit d'impôt de 0,7 M€, le résultat net s'élève à (1,7) M€.

Situation financière

Les capitaux propres de Groupe Airwell s'élèvent à 8,9 M€, contre 10,7 M€ au 31 décembre 2023, intégrant le résultat de l'exercice.

Les cash-flows générés par l'exploitation ressortent à (0,3) M€ au 31 décembre 2024, intégrant une variation de BFR positive de 1,4 M€ grâce à la bonne maîtrise des postes clients et fournisseurs tout en retrouvant des niveaux plus normatifs de stocks.

Les flux nets générés par les investissements s'élèvent à (0,9) M€ dont (0,4) M€ de R&D pour Air Home et (0,3) M€ liée à la R&D de son nouveau prototype de chambre froide solaire autonome (subventionné à hauteur de 300 K€ dans le cadre d'un programme FASEP de la Direction Générale du Trésor).

La trésorerie disponible s'élève à 1,9 M€ au 31 décembre 2024. Les dettes financières brutes s'élèvent à 7,3 M€ au 31 décembre 2024 (contre 7,6 M€ au 31 décembre 2023). L'endettement net est de 5,4 M€ au 31 décembre 2024 (contre 4,2 M€ au 31 décembre 2023).

Un premier trimestre en repli mais perspectives confirmées de croissance et d'amélioration de la profitabilité pour 2025

Le chiffre d‘affaires du 1 er trimestre 2025 est de 8,8 M€, en repli de -26,6% face à une base de comparaison élevée l'an dernier. Le début d'année 2025 reste encore fortement impacté par la situation du marché immobilier en France alors que les DOM TOM sont en forte croissance (1,8 M€ au 1 er trimestre 2025 à comparer à 0,3 M€ un an plus tôt) et que l'export est plutôt bien orienté (+8,0% à fin mars 2025).

Normes françaises

(en M€) – non audités T1 2024 T1 2025 Variation (%) France métropolitaine 8,5 3,8 -55,7% DOM-TOM 0,3 1,8 +343,0% International 3,1 3,2 +8,0% TOTAL 12,0 8,8 -26,6%

Le Groupe a depuis quasiment rattrapé son retard sur le mois d'avril grâce à l'export (livraison de contrats en Afrique) et à la poursuite de la montée en puissance des DOM TOM. La reprise du marché en France n'est pas attendue avant la deuxième partie de l'exercice 2025, une fois les stocks revenus à des niveaux plus normatifs dans la filière.

Pour 2025, Groupe Airwell vise une amélioration séquentielle de son activité avec une stabilité attendue sur le 1 er semestre 2025 et une reprise de la croissance au 2 nd semestre.

Les investissements menés en 2024 sur ses nouvelles offres doivent permettre à Groupe Airwell de capter des parts de marchés en France dès les premiers signes de reprise. Airwell Industrie lance actuellement la commercialisation d'une gamme élargie de produits premium et innovants qui soutiendra cette ambition. De son côté, la nouvelle offre de financement de la rénovation énergétique « Leezy » a démarré et a déjà été activée avec une vingtaine de projets fermes (dont 2 validés par l'ANAH et en voie d'exécution prochainement). Enfin, Groupe Airwell a reçu plusieurs subventions de la part de l'ADEME, notamment une de 1,7 M€ (dont une partie en avance remboursable) pour un nouveau produit innovant alliant une pompe à chaleur et une offre de maintenance prédictive à distance.

Grâce au positionnement innovant de Groupe Airwell en tant que créateur de solutions d'efficacité énergétique disruptives sur ses marchés le Groupe entend retrouver sa trajectoire de croissance en termes de revenus et d'amélioration de la rentabilité en 2025. Le Groupe reste par ailleurs vigilant sur sa structure de coûts.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025 : jeudi 24 juillet 2025, après bourse.

A propos d'Airwell

Créée en 1947 en France, Airwell est la marque française référente pour la conception de pompes à chaleur en génie climatique et thermique. Acteur majeur, pionner français de la pompe à chaleur puis fabricant européen leader dans les années 1970, Airwell devient le Groupe Airwell en 2021. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays. En 2022, le créateur français de solutions climatiques et thermiques continue son développement dans l'objectif d'optimiser la consommation énergétique de ses offres, préserver les ressources naturelles en exploitant l'énergie solaire, afin de fortement limiter l'empreinte environnementale de ses clients. Basé à Montigny-le-Bretonneux (78), Le Groupe Airwell compte 113 collaborateurs. En mars 2023, le Groupe Airwell devient membre de la Communauté du Coq Vert portée par Bpi France et l'ADEME.

Compartiment : Euronext Growth® Paris ; Code Mnémonique : ALAIR

www.groupe-airwell.com

Contacts

AIRWELL

PDG

Laurent ROEGEL

investisseurs@airwell.com

ACTUS FINANCE

Communication Financière

Anne-Pauline PETUREAUX

apetureaux@actus.fr

01 53 67 36 72

Relations Presse

Anne-Charlotte DUDICOURT

acdudicourt@actus.fr

01 53 67 36 32

ATOUT CAPITAL

Listing Sponsor

Rodolphe OSSOLA

rodolphe.ossola@atoutcapital.com

01 56 69 61 86

[1] EBITDA ajusté = résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements et dépréciation des écarts d'acquisition retraité des dotations et reprises d'amortissement, dépréciations et provisions.

[2] EBIT ajusté = Résultat d'exploitation après dotations aux amortissements et provisions et avant goodwill

[3] Source : Société

