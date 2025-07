GROUPE AIRWELL : CONFIRMATION DE L'AMÉLIORATION AU 2EME TRIMESTRE - CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE : 22 M EUR

Le Groupe Airwell (Euronext Growth, ALAIR), créateur d'écosystèmes énergétiques intelligents, publie son chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025. Il ressort à 22,0 M€ avec une amélioration de la tendance au 2 ème trimestre par rapport au 1 er trimestre comme attendu.

Normes françaises

(en M€) - non auditées T2 2024 T2 2025 Variation (%) S1 2024 S1 2025 Variation (%) France métropolitaine 7,4 5,3 -27,6% 16,0 9,1 -42,8% DOM-TOM 1,0 1,7 +68,8% 1,4 3,5 +147,7% International 5,4 6,2 +15,8% 8,3 9,4 +13,0% TOTAL 13,8 13,2 -4,0% 25,7 22,0 -14,4%

Amélioration séquentielle de l'activité au 2 ème trimestre

Groupe Airwell a réalisé au 2 ème trimestre un chiffre d'affaires de 13,2 M€, en léger repli de -4,0% par rapport au 2 ème trimestre 2024, mais en progression séquentielle de +51% par rapport au 1 er trimestre 2025, confirmant l'amélioration progressive attendue . Deux zones géographiques sont en nette croissance (DOM TOM et International) sur la période alors que la tendance commence à s'améliorer en France, même si l'activité reste encore en dessous de ses niveaux passés toujours impactée par la crise du marché immobilier.

Cette amélioration progressive porte le chiffre d'affaires semestriel à 22,0 M€, (-14,4%).

Il se répartit de la manière suivante :

Le chiffre d'affaires de la France métropolitaine ressort à 9,2 M€ au 1 er semestre 2025, contre 16,0 M€ au 1 er semestre 2024 dans un marché qui était encore dynamique (l'inversion de tendance ayant eu lieu à partir du 2 ème semestre). Il intègre le redémarrage d'activité d'Airwell Industrie avec le lancement des nouvelles gammes de produits premium en début d'année et les premières contributions de Leezy au mois de juin.

Le chiffre d'affaires de la zone DOM-TOM , progresse à 3,5 M€ contre 1,4 M€, soit une forte croissance de +148% par rapport à la même période l'an dernier. Comme attendu, l'activité des DOM TOM s'est fortement redressée ave de bons volumes de ventes notamment à la Réunion et en Guadeloupe.

Enfin, la zone Internationale affiche un chiffre d'affaires de 9,4 M€ au 1 er semestre 2025 contre 8,3 M€, en hausse de +13,0% par rapport au 1 er semestre 2024. Les actions commerciales portent leurs fruits notamment en Afrique (le Maroc devient le premier contributeur au chiffre d'affaires de la zone sur ce premier semestre).

En termes de répartition sectorielle, les ventes du 1 er semestre 2025 ont été réalisées à 83% sur le marché résidentiel et 17% sur le tertiaire.

La baisse du volume d'activité au 1 er semestre pèsera mécaniquement sur l'EBITDA semestriel attendu de l'ordre de -2 M€.

Perspectives 2025 confirmées

Au vu de la dynamique commerciale actuelle, le Groupe anticipe un meilleur second semestre et vise à rattraper progressivement le retard pris au premier semestre. Le Groupe confirme ainsi ses ambitions 2025 d'un retour à la croissance de son chiffre d'affaires annuel et d'une amélioration de sa rentabilité par rapport à 2024.

Le Groupe s'appuiera notamment sur la bonne dynamique à l'export (en particulier sur la zone Afrique/Moyen Orient et en Europe) et dans les DOM TOM. En France, l'activité devrait également se redresser face à une base de comparaison plus favorable bien que les incertitudes persistent, notamment la pérennité des dispositifs incitatifs (Ma Prime Renov'). Groupe Airwell continuera de capitaliser sur ses nouvelles offres innovantes (Leezy et Airwell Industrie) pour soutenir l'activité commerciale et capter des parts de marchés.

Prochaine publication : Résultats du 1 er semestre 2025 : Jeudi 25 septembre 2025, après bourse.

A propos d'Airwell

Créée en 1947 en France, Airwell est la marque française référente pour la conception de pompes à chaleur en génie climatique et thermique. Acteur majeur, pionner français de la pompe à chaleur puis fabricant européen leader dans les années 1970, Airwell devient le Groupe Airwell en 2021. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays. En 2022, le créateur français de solutions climatiques et thermiques continue son développement dans l'objectif d'optimiser la consommation énergétique de ses offres, préserver les ressources naturelles en exploitant l'énergie solaire, afin de fortement limiter l'empreinte environnementale de ses clients. Basé à Montigny-le-Bretonneux (78), Le Groupe Airwell compte 113 collaborateurs. En mars 2023, le Groupe Airwell devient membre de la Communauté du Coq Vert portée par Bpi France et l'ADEME.

Compartiment : Euronext Growth® Paris ; Code Mnémonique : ALAIR

www.groupe-airwell.com

Contacts

AIRWELL ATOUT CAPITAL ACTUS finance & communication PDG

Laurent ROEGEL

investisseurs@airwell.com Listing Sponsor

Rodolphe OSSOLA

rodolphe.ossola@atoutcapital.com

01 56 69 61 86 Communication Financière

Anne-Pauline PETUREAUX

apetureaux@actus.fr

01 53 67 36 72 Relations Presse

Anne-Charlotte DUDICOURT

acdudicourt@actus.fr

01 53 67 36 32