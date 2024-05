GROUPE AIRWELL : CHIFFRE D'AFFAIRES 1er TRIMESTRE : 12,0 M EUR , EN LIGNE AVEC LES ANTICIPATIONS CONFIRMATION DE L'OBJECTIF DE CROISSANCE ANNUELLE

Le Groupe Airwell (Euronext Growth, ALAIR), créateur d'écosystèmes énergétiques intelligents, publie un chiffre d'affaires de 12,0 M€ au 1 er trimestre 2024, en ligne avec le niveau annoncé par la Société lors de la publication des résultats annuels 2023 et conforme au plan de marche de l'exercice 2024. Le Groupe anticipe une amélioration progressive de la tendance au cours des prochains trimestres, avec notamment une nette accélération attendue au 2 nd semestre, lui permettant de viser une croissance à deux chiffres sur l'exercice 2024.

Normes françaises

(en M€) – non auditées Q1 2023 Q1 2024 Variation (%) France métropolitaine 6,7 8,6 +29,2% DOM-TOM 1,3 0,4 -68,4% International 6,2 2,9 -50,4% TOTAL 14,1 12,0 -15,4%

Activité du 1 er trimestre 2024

Airwell réalise un chiffre d'affaires de 12,0 M€ au 1 er trimestre 2024, en repli de -15,4%, conforme aux anticipations de ce début d'année ( cf. communiqué du 23 avril 2024 ). Le Groupe faisait face sur ce trimestre à une base de comparaison très élevée, notamment à l'international qui avait connu un début d'exercice 2023 très fort (+60,4%).

La France a poursuivi sa très bonne dynamique et affiche un chiffre d'affaires de 8,6 M€ au 1 er trimestre 2024, en forte hausse de +29,2% par rapport au 1 er trimestre 2023. Cette performance est tirée par les ventes de PAC air/eau, en hausse de +13,4% et par les PAC air/Air (+109,2%), représentant au global 60% du chiffre d'affaires de ce 1 er trimestre 2024. Airwell continue ainsi à prendre des parts de marchés significatives sur son marché domestique. A noter que le chiffre d'affaires de la France intègre également la contribution d'Airwell Industrie, à hauteur de 0,7 M€.

Le chiffre d'affaires de la zone DOM-TOM , ressort à 0,4 M€, en repli de -68,4% par rapport à la même période l'an dernier, lié à des déstockages ponctuels chez quelques partenaires tandis que les ventes en Guadeloupe sont encore en phase de redémarrage après la reprise en direct par Airwell des actions commerciales. La tendance devrait être similaire au prochain trimestre avant un rebond attendu au 2 ème semestre.

Enfin, la zone Internationale affiche un chiffre d'affaires de 2,9 M€, en repli de -50,4% par rapport au 1 er trimestre 2023. Cette évolution à l'export, non représentative de la performance attendue sur l'année, s'explique par des ajustements ponctuels de stocks chez certains distributeurs et par l'allongement actuel des délais de transports maritimes internationaux.

Les ventes de ce 1 er trimestre 2024 se répartissent à 90% pour le marché résidentiel et 10% pour le tertiaire qui progresse sur ce trimestre, soutenu par la demande des PAC air/air et des PAC grosse puissance pour les hôtels notamment en Afrique.

Confirmation de l'objectif d'une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires en 2024

Airwell s'attend une amélioration progressive de sa dynamique d'activité, avec un retour à la croissance dès le 2 ème trimestre et une nette accélération attendue au second semestre, sous l'effet de la poursuite de la conquête de parts de marchés en France et du rebond attendu des ventes dans les DOM-TOM et à l'international.

En France, l'année 2024 sera marquée par lancement des nouvelles offres, dont une solution servicielle pour la maison intelligente et connectée (« Ma Maison Hybride »), et une offre de financement de la rénovation énergétique pour le secteur résidentiel. Airwell Industrie contribuera également avec la poursuite du déroulement du premier contrat avec Synerpod, pour massifier la rénovation de l'habitat collectif et social (400 maisons à rénover).

Au global, le Groupe vise une croissance à deux chiffres de ses revenus en 2024 par rapport à 2023, constituant une nouvelle étape vers l'objectif réitéré d'un chiffre d'affaires supérieur à 100 M€ en 2025.

Prochaine publication : chiffre d'affaires du 1 er semestre 2024, le 16 juillet 2024 après bourse

À propos d'Airwell

Créée en 1947 en France, Airwell est la marque française référente pour la conception de pompes à chaleur en génie climatique et thermique. Acteur majeur, pionner français de la pompe à chaleur puis fabricant européen leader dans les années 1970, Airwell devient le Groupe Airwell en 2021. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays. Le créateur français de solutions climatiques et thermiques continue son développement dans l'objectif d'optimiser la consommation énergétique de ses offres, préserver les ressources naturelles en exploitant l'énergie solaire, afin de fortement limiter l'empreinte environnementale de ses clients. Basé à Montigny-le-Bretonneux (78), Le Groupe Airwell compte plus de 100 collaborateurs. En mars 2023, le Groupe Airwell devient membre de la Communauté du Coq Vert portée par Bpi France et l'ADEME.

Compartiment : Euronext Growth® Paris

Code Mnémonique : ALAIR

www.groupe-airwell.com

