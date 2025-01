GROUPE AIRWELL : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE S2 2024

Au titre du contrat de liquidité confié par GROUPE AIRWELL à la société de bourse Invest Securities, les moyens suivants figuraient au contrat de liquidité en date du 31/12/24 :

57 139 titres AIRWELL

AIRWELL 3 956,69 €

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 524

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 568

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 28 989 titres pour 72 920,40 €

pour Volume échangé sur le semestre à la vente : 23 922 titres pour 62 393,25 €

Moyens figurant au compte de liquidité au 30/06/24 :

52 072 titres AIRWELL

AIRWELL 14 533,51 €

Moyens figurant au compte de liquidité lors de sa mise en place :

0 titre AIRWELL

titre AIRWELL 200 000 €

NB : Intérêts : 148,33€.Saisie Tiers Détenteur + frais : 198€

Annexe: Volume échangé à l'achat d'une part et à la vente d'autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 2 ème semestre 2024 :

ACHATS VENTES DATE Nombre transactions Nombre de titres Capitaux(EUR) DATE Nombre transactions Nombre de titres Capitaux(EUR) 01/07/2024 3 126 488,84 € 01/07/2024 - € 01/07/2024 - € 01/07/2024 7 814 3 178,32 € 02/07/2024 3 122 464,84 € 02/07/2024 - € 02/07/2024 - € 02/07/2024 1 1 3,88 € 03/07/2024 3 10 38,00 € 03/07/2024 - € 03/07/2024 - € 03/07/2024 5 351 1 360,76 € 04/07/2024 3 35 133,00 € 04/07/2024 - € 04/07/2024 - € 04/07/2024 4 127 487,70 € 05/07/2024 1 1 3,88 € 05/07/2024 - € 05/07/2024 - € 05/07/2024 1 1 3,88 € 08/07/2024 - € 08/07/2024 2 36 139,66 € 09/07/2024 1 1 3,88 € 09/07/2024 - € 09/07/2024 - € 09/07/2024 4 89 345,32 € 10/07/2024 3 241 920,88 € 10/07/2024 - € 11/07/2024 - € 11/07/2024 2 11 42,20 € 12/07/2024 1 1 3,82 € 12/07/2024 - € 12/07/2024 - € 12/07/2024 2 116 445,42 € 15/07/2024 1 1 3,86 € 15/07/2024 - € 15/07/2024 - € 15/07/2024 5 150 586,76 € 16/07/2024 1 1 3,92 € 16/07/2024 - € 16/07/2024 - € 16/07/2024 3 3 11,76 € 17/07/2024 11 921 3 512,38 € 17/07/2024 - € 17/07/2024 - € 17/07/2024 1 1 3,88 € 18/07/2024 1 1 3,78 € 18/07/2024 - € 18/07/2024 - € 18/07/2024 1 1 3,78 € 19/07/2024 1 1 3,78 € 19/07/2024 - € 19/07/2024 - € 19/07/2024 1 1 3,78 € 22/07/2024 6 751 2 805,84 € 22/07/2024 - € 22/07/2024 - € 22/07/2024 3 136 522,24 € 23/07/2024 1 1 3,84 € 23/07/2024 - € 23/07/2024 - € 23/07/2024 2 62 238,08 € 24/07/2024 1 1 3,84 € 24/07/2024 - € 24/07/2024 - € 24/07/2024 1 1 3,84 € 25/07/2024 1 1 3,84 € 25/07/2024 - € 26/07/2024 1 1 3,84 € 26/07/2024 - € 29/07/2024 6 341 1 288,04 € 29/07/2024 - € 29/07/2024 - € 29/07/2024 1 1 3,84 € 30/07/2024 3 119 442,72 € 30/07/2024 - € 30/07/2024 - € 30/07/2024 3 9 34,14 € 31/07/2024 4 154 567,04 € 31/07/2024 - € 31/07/2024 - € 31/07/2024 35 35 130,22 € 01/08/2024 - € 01/08/2024 - € 01/08/2024 2 41 150,92 € 01/08/2024 - € 01/08/2024 - € 01/08/2024 3 9 33,48 € 02/08/2024 11 1 483 5 261,40 € 02/08/2024 - € 02/08/2024 - € 02/08/2024 28 94 331,48 € 05/08/2024 11 758 2 526,28 € 05/08/2024 - € 05/08/2024 - € 05/08/2024 9 1531 5 257,88 € 06/08/2024 1 1 3,40 € 06/08/2024 - € 06/08/2024 - € 06/08/2024 2 126 428,40 € 07/08/2024 1 1 3,40 € 07/08/2024 - € 07/08/2024 - € 07/08/2024 12 724 2 567,08 € 08/08/2024 1 1 3,68 € 08/08/2024 - € 08/08/2024 - € 08/08/2024 4 54 198,72 € 09/08/2024 1 1 3,68 € 09/08/2024 - € 09/08/2024 - € 09/08/2024 1 1 3,68 € 12/08/2024 - € 12/08/2024 4 130 488,80 € 13/08/2024 1 1 3,76 € 13/08/2024 - € 13/08/2024 - € 13/08/2024 1 1 3,76 € 14/08/2024 4 220 809,60 € 14/08/2024 - € 14/08/2024 - € 14/08/2024 1 50 186,00 € 15/08/2024 3 31 114,12 € 15/08/2024 - € 15/08/2024 - € 15/08/2024 1 1 3,72 € 16/08/2024 3 151 574,68 € 16/08/2024 - € 16/08/2024 - € 16/08/2024 7 584 2 223,32 € 19/08/2024 1 1 3,80 € 19/08/2024 - € 19/08/2024 - € 19/08/2024 3 15 57,28 € 20/08/2024 1 100 384,00 € 20/08/2024 - € 20/08/2024 - € 20/08/2024 4 251 966,68 € 21/08/2024 4 500 1 884,06 € 21/08/2024 - € 21/08/2024 - € 21/08/2024 1 1 3,82 € 22/08/2024 3 251 938,76 € 22/08/2024 - € 22/08/2024 - € 22/08/2024 3 118 448,20 € 23/08/2024 4 209 772,88 € 23/08/2024 - € 23/08/2024 - € 23/08/2024 1 1 3,76 € 26/08/2024 3 124 446,40 € 26/08/2024 - € 26/08/2024 - € 26/08/2024 2 30 110,36 € 27/08/2024 1 1 3,68 € 27/08/2024 - € 27/08/2024 - € 27/08/2024 5 141 520,64 € 28/08/2024 2 126 463,72 € 28/08/2024 - € 28/08/2024 - € 28/08/2024 3 82 305,04 € 29/08/2024 2 120 436,80 € 29/08/2024 - € 29/08/2024 - € 29/08/2024 2 41 150,86 € 30/08/2024 4 107 385,48 € 30/08/2024 - € 02/09/2024 2 20 72,00 € 02/09/2024 - € 02/09/2024 - € 02/09/2024 2 2 7,24 € 03/09/2024 3 207 733,72 € 03/09/2024 - € 03/09/2024 - € 03/09/2024 2 11 39,80 € 04/09/2024 1 1 3,62 € 04/09/2024 - € 04/09/2024 - € 04/09/2024 1 1 3,62 € 05/09/2024 2 2 7,22 € 05/09/2024 - € 05/09/2024 - € 05/09/2024 5 202 731,24 € 06/09/2024 3 30 108,00 € 06/09/2024 - € 06/09/2024 - € 06/09/2024 1 1 3,60 € 09/09/2024 1 1 3,60 € 09/09/2024 - € 09/09/2024 - € 09/09/2024 1 1 3,60 € 10/09/2024 3 29 104,44 € 10/09/2024 - € 10/09/2024 - € 10/09/2024 5 140 510,16 € 11/09/2024 3 95 340,84 € 11/09/2024 - € 12/09/2024 2 94 334,64 € 12/09/2024 - € 12/09/2024 - € 12/09/2024 2 31 111,56 € 13/09/2024 1 1 3,56 € 13/09/2024 - € 13/09/2024 - € 13/09/2024 1 1 3,56 € 16/09/2024 3 46 162,00 € 16/09/2024 - € 16/09/2024 - € 16/09/2024 2 96 345,56 € 17/09/2024 4 176 649,60 € 17/09/2024 - € 17/09/2024 - € 17/09/2024 10 704 2 631,68 € 18/09/2024 23 1 801 6 207,16 € 18/09/2024 - € 18/09/2024 - € 18/09/2024 2 75 245,00 € 19/09/2024 5 176 565,20 € 19/09/2024 - € 19/09/2024 - € 19/09/2024 6 234 762,48 € 20/09/2024 2 52 164,40 € 20/09/2024 - € 20/09/2024 - € 20/09/2024 2 51 165,24 € 23/09/2024 5 188 599,76 € 23/09/2024 - € 23/09/2024 - € 23/09/2024 7 668 2 257,84 € 24/09/2024 3 251 778,18 € 24/09/2024 - € 24/09/2024 - € 24/09/2024 1 1 3,18 € 25/09/2024 22 797 2 336,04 € 25/09/2024 - € 25/09/2024 - € 25/09/2024 16 239 713,70 € 26/09/2024 17 179 493,14 € 26/09/2024 - € 26/09/2024 - € 26/09/2024 5 196 567,40 € 27/09/2024 2 5 13,60 € 27/09/2024 - € 27/09/2024 - € 27/09/2024 1 1 2,72 € 30/09/2024 5 175 497,50 € 30/09/2024 - € 30/09/2024 - € 30/09/2024 10 751 2 156,58 € 01/10/2024 8 305 829,62 € 01/10/2024 - € 01/10/2024 - € 01/10/2024 1 1 2,82 € 02/10/2024 2 51 137,74 € 02/10/2024 - € 02/10/2024 - € 02/10/2024 1 1 2,74 € 03/10/2024 12 551 1 449,74 € 03/10/2024 - € 03/10/2024 - € 03/10/2024 15 1128 3 010,72 € 04/10/2024 8 301 806,62 € 04/10/2024 - € 04/10/2024 - € 04/10/2024 11 955 2 620,74 € 07/10/2024 8 351 943,78 € 07/10/2024 - € 07/10/2024 - € 07/10/2024 6 497 1 351,66 € 08/10/2024 7 451 1 149,62 € 08/10/2024 - € 08/10/2024 - € 08/10/2024 2 11 29,62 € 09/10/2024 3 101 258,60 € 09/10/2024 - € 09/10/2024 - € 09/10/2024 1 125 322,50 € 10/10/2024 9 501 1 252,58 € 10/10/2024 - € 10/10/2024 - € 10/10/2024 3 54 132,96 € 11/10/2024 8 251 648,46 € 11/10/2024 - € 11/10/2024 - € 11/10/2024 11 1013 2 653,00 € 14/10/2024 11 376 868,00 € 14/10/2024 - € 14/10/2024 - € 14/10/2024 3 165 384,10 € 15/10/2024 12 551 1 282,26 € 15/10/2024 - € 15/10/2024 - € 15/10/2024 10 1001 2 382,26 € 16/10/2024 4 151 347,36 € 16/10/2024 - € 16/10/2024 - € 16/10/2024 2 51 119,36 € 17/10/2024 5 552 1 216,42 € 17/10/2024 - € 17/10/2024 - € 17/10/2024 4 243 544,18 € 18/10/2024 5 200 431,06 € 18/10/2024 - € 18/10/2024 - € 18/10/2024 1 1 2,26 € 21/10/2024 7 276 583,20 € 21/10/2024 - € 21/10/2024 - € 21/10/2024 8 8 17,76 € 22/10/2024 6 450 908,02 € 22/10/2024 - € 22/10/2024 - € 22/10/2024 7 326 670,56 € 23/10/2024 1 50 105,00 € 23/10/2024 - € 23/10/2024 - € 23/10/2024 5 276 581,54 € 24/10/2024 - € 24/10/2024 2 40 85,60 € 25/10/2024 2 19 39,18 € 25/10/2024 - € 25/10/2024 - € 25/10/2024 2 2 4,24 € 28/10/2024 3 83 173,06 € 28/10/2024 - € 28/10/2024 - € 28/10/2024 2 126 264,64 € 29/10/2024 8 290 593,08 € 29/10/2024 - € 29/10/2024 - € 29/10/2024 5 126 259,60 € 30/10/2024 3 263 527,04 € 30/10/2024 - € 30/10/2024 - € 30/10/2024 2 2 4,10 € 31/10/2024 3 64 126,24 € 31/10/2024 - € 31/10/2024 - € 31/10/2024 2 126 254,52 € 01/11/2024 1 1 1,95 € 01/11/2024 - € 01/11/2024 - € 01/11/2024 2 121 244,35 € 04/11/2024 1 1 2,02 € 04/11/2024 - € 04/11/2024 - € 04/11/2024 4 91 184,22 € 05/11/2024 5 188 363,82 € 05/11/2024 - € 05/11/2024 - € 05/11/2024 1 51 98,94 € 06/11/2024 11 601 1 129,94 € 06/11/2024 - € 06/11/2024 - € 06/11/2024 29 1168 2 363,12 € 07/11/2024 6 301 584,02 € 07/11/2024 - € 07/11/2024 - € 07/11/2024 2 53 104,98 € 08/11/2024 1 1 1,98 € 08/11/2024 - € 08/11/2024 - € 08/11/2024 1 1 1,98 € 11/11/2024 3 101 193,97 € 11/11/2024 - € 11/11/2024 - € 11/11/2024 2 73 144,54 € 12/11/2024 3 101 187,90 € 12/11/2024 - € 12/11/2024 - € 12/11/2024 2 126 239,40 € 13/11/2024 12 2 495 4 408,81 € 13/11/2024 - € 13/11/2024 - € 13/11/2024 5 259 445,02 € 14/11/2024 4 251 411,66 € 14/11/2024 - € 15/11/2024 2 126 204,13 € 15/11/2024 - € 15/11/2024 - € 15/11/2024 1 1 1,63 € 18/11/2024 7 201 313,60 € 18/11/2024 - € 19/11/2024 1 50 83,00 € 19/11/2024 - € 19/11/2024 - € 19/11/2024 10 801 1 314,05 € 20/11/2024 7 517 843,58 € 20/11/2024 - € 20/11/2024 - € 20/11/2024 4 28 48,60 € 21/11/2024 4 301 451,58 € 21/11/2024 - € 21/11/2024 - € 21/11/2024 2 126 194,08 € 22/11/2024 5 311 465,91 € 22/11/2024 - € 22/11/2024 - € 22/11/2024 6 341 523,74 € 25/11/2024 1 1 1,54 € 25/11/2024 - € 25/11/2024 - € 25/11/2024 1 1 1,54 € 26/11/2024 3 201 305,52 € 26/11/2024 - € 26/11/2024 - € 26/11/2024 4 200 316,00 € 27/11/2024 5 301 435,46 € 27/11/2024 - € 28/11/2024 6 801 1 077,96 € 28/11/2024 - € 28/11/2024 - € 28/11/2024 11 153 205,68 € 29/11/2024 2 126 171,34 € 29/11/2024 - € 29/11/2024 - € 29/11/2024 17 474 659,64 € 02/12/2024 3 250 357,50 € 02/12/2024 - € 02/12/2024 - € 02/12/2024 6 500 750,00 € 03/12/2024 4 376 518,92 € 03/12/2024 - € 03/12/2024 - € 03/12/2024 2 5 7,30 € 04/12/2024 4 266 351,12 € 04/12/2024 - € 04/12/2024 - € 04/12/2024 4 251 348,86 € 05/12/2024 2 11 15,18 € 05/12/2024 - € 05/12/2024 - € 05/12/2024 3 196 275,78 € 06/12/2024 2 101 141,44 € 06/12/2024 - € 06/12/2024 - € 06/12/2024 4 272 391,68 € 09/12/2024 2 241 332,60 € 09/12/2024 - € 09/12/2024 - € 09/12/2024 4 228 321,24 € 10/12/2024 4 331 480,00 € 10/12/2024 - € 10/12/2024 - € 10/12/2024 26 270 398,22 € 11/12/2024 1 14 19,88 € 11/12/2024 - € 11/12/2024 - € 11/12/2024 5 274 402,88 € 12/12/2024 4 188 266,38 € 12/12/2024 - € 12/12/2024 - € 12/12/2024 10 564 853,62 € 13/12/2024 3 166 265,60 € 13/12/2024 - € 13/12/2024 - € 13/12/2024 6 474 809,76 € 16/12/2024 6 436 693,10 € 16/12/2024 - € 16/12/2024 - € 16/12/2024 3 208 344,02 € 17/12/2024 2 11 16,95 € 17/12/2024 - € 17/12/2024 0,00 17/12/2024 2 40 63,17 € 18/12/2024 2 116 178,64 € 18/12/2024 - € 18/12/2024 - € 18/12/2024 5 462 744,93 € 19/12/2024 1 1 1,64 € 19/12/2024 - € 19/12/2024 - € 19/12/2024 3 101 168,78 € 20/12/2024 2 93 152,56 € 20/12/2024 - € 20/12/2024 - € 20/12/2024 2 61 102,48 € 23/12/2024 7 643 990,22 € 23/12/2024 - € 23/12/2024 - € 23/12/2024 1 33 52,80 € 24/12/2024 4 192 293,74 € 24/12/2024 - € 24/12/2024 - € 24/12/2024 1 1 1,60 € 27/12/2024 2 126 189,00 € 27/12/2024 - € 27/12/2024 - € 27/12/2024 2 35 53,19 € 30/12/2024 7 501 736,50 € 30/12/2024 - € 30/12/2024 - € 30/12/2024 5 263 400,28 € 31/12/2024 5 376 546,48 € 31/12/2024 - € 31/12/2024 - € 31/12/2024 1 1 1,49 € TOTAL 524 28989 72 920,40 € 568 23922 62 393,25 €

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel : le mardi 6 février 2024, après Bourse.

A propos d'Airwell

Créée en 1947 en France, Airwell est la marque française référente pour la conception de pompes à chaleur en génie climatique et thermique. Acteur majeur, pionner français de la pompe à chaleur puis fabricant européen leader dans les années 1970, Airwell devient le Groupe Airwell en 2021. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays. En 2022, le créateur français de solutions climatiques et thermiques continue son développement dans l'objectif d'optimiser la consommation énergétique de ses offres, préserver les ressources naturelles en exploitant l'énergie solaire, afin de fortement limiter l'empreinte environnementale de ses clients. Basé à Montigny-le-Bretonneux (78), Le Groupe Airwell compte 100 collaborateurs. En mars 2023, le Groupe Airwell devient membre de la Communauté du Coq Vert portée par Bpi France et l'ADEME.

Compartiment : Euronext Growth® Paris ; Code Mnémonique : ALAIR

www.groupe-airwell.com

