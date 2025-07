GROUPE AIRWELL : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE S1 2025

Au titre du contrat de liquidité confié par GROUPE AIRWELL à la société de bourse Invest Securities, les moyens suivants figuraient au contrat de liquidité en date du 30/06/2025 :

49 032 titres AIRWELL.

AIRWELL. 15 084,65 €

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 503

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 781

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 47 445 pour 58 907,56 €

pour Volume échangé sur le semestre à la vente : 55 552 titres pour 69 951,91 €

Moyens figurant au compte de liquidité au 31/12/24 :

57 139 titres AIRWELL

titres AIRWELL 3 956,69 €

Moyens figurant au compte de liquidité lors de sa mise en place :

- 0 titre

- 200 000 €

NB : Intérêts : 83,61€.

Annexe: Volume échangé à l'achat d'une part et à la vente d'autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 1 er semestre 2025 :

ACHATS VENTES DATE Nombre transactions Nombre de titres Capitaux

(EUR) DATE Nombre transactions Nombre de titres Capitaux(EUR) 02/01/2025 4 251 358,94 € 02/01/2025 - 02/01/2025 - 02/01/2025 2 100 147,98 € 03/01/2025 3 76 107,92 € 03/01/2025 - 03/01/2025 - 03/01/2025 4 152 224,90 € 06/01/2025 1 1 1,46 € 06/01/2025 - 06/01/2025 - 06/01/2025 5 402 628,06 € 07/01/2025 7 626 934,10 € 07/01/2025 - 07/01/2025 - 07/01/2025 2 6 9,60 € 08/01/2025 - 08/01/2025 3 84 124,32 € 09/01/2025 2 126 181,45 € 09/01/2025 - 09/01/2025 - 09/01/2025 1 1 1,45 € 10/01/2025 1 1 1,44 € 10/01/2025 - 10/01/2025 - 10/01/2025 1 1 1,44 € 13/01/2025 3 144 202,66 € 13/01/2025 - 13/01/2025 - 13/01/2025 2 10 14,80 € 14/01/2025 1 1 1,41 € 14/01/2025 - 14/01/2025 - 14/01/2025 1 1 1,41 € 15/01/2025 1 1 1,41 € 15/01/2025 - 16/01/2025 1 1 1,41 € 16/01/2025 - 17/01/2025 4 376 511,39 € 17/01/2025 - 17/01/2025 - 17/01/2025 1 1 1,39 € 20/01/2025 1 1 1,36 € 20/01/2025 - 20/01/2025 - 20/01/2025 1 1 1,36 € 21/01/2025 - 21/01/2025 2 122 170,80 € 22/01/2025 10 801 1 045,40 € 22/01/2025 - 22/01/2025 - 22/01/2025 6 338 459,72 € 23/01/2025 3 151 195,28 € 23/01/2025 - 23/01/2025 - 23/01/2025 5 211 279,89 € 24/01/2025 4 82 108,16 € 24/01/2025 - 24/01/2025 - 24/01/2025 8 308 426,04 € 27/01/2025 9 695 902,06 € 27/01/2025 - 27/01/2025 - 27/01/2025 4 589 802,76 € 28/01/2025 5 101 136,15 € 28/01/2025 - 28/01/2025 - 28/01/2025 2 101 141,40 € 29/01/2025 7 151 203,40 € 29/01/2025 - 29/01/2025 - 29/01/2025 8 386 536,90 € 30/01/2025 3 101 139,38 € 30/01/2025 - 30/01/2025 - 30/01/2025 1 73 102,20 € 31/01/2025 3 51 70,40 € 31/01/2025 - 31/01/2025 - 31/01/2025 3 336 470,40 € 03/02/2025 1 1 1,38 € 03/02/2025 - 03/02/2025 - 03/02/2025 2 8 11,20 € 04/02/2025 5 78 104,48 € 04/02/2025 - 04/02/2025 - 04/02/2025 3 126 168,88 € 05/02/2025 - 05/02/2025 2 2 2,70 € 06/02/2025 1 1 1,36 € 06/02/2025 - 06/02/2025 - 06/02/2025 4 125 170,00 € 07/02/2025 17 873 1 106,84 € 07/02/2025 - 07/02/2025 - 07/02/2025 8 2323 3 115,32 € 10/02/2025 1 1 1,30 € 10/02/2025 - 10/02/2025 - 10/02/2025 3 176 235,84 € 11/02/2025 2 51 65,29 € 11/02/2025 - 11/02/2025 - 11/02/2025 3 126 163,80 € 12/02/2025 6 188 229,36 € 12/02/2025 - 12/02/2025 - 12/02/2025 3 250 320,00 € 13/02/2025 4 151 190,25 € 13/02/2025 - 13/02/2025 - 13/02/2025 4 251 321,25 € 14/02/2025 1 1 1,23 € 14/02/2025 - 14/02/2025 - 14/02/2025 5 64 79,87 € 17/02/2025 1 1 1,28 € 17/02/2025 - 17/02/2025 - 17/02/2025 3 61 79,30 € 18/02/2025 3 251 313,77 € 18/02/2025 - 18/02/2025 - 18/02/2025 3 126 158,80 € 19/02/2025 2 21 26,50 € 19/02/2025 - 19/02/2025 - 19/02/2025 2 51 66,30 € 20/02/2025 5 356 448,60 € 20/02/2025 - 20/02/2025 - 20/02/2025 5 53 68,90 € 21/02/2025 5 451 589,80 € 21/02/2025 - 21/02/2025 - 21/02/2025 6 539 754,60 € 24/02/2025 2 126 163,81 € 24/02/2025 - 24/02/2025 - 24/02/2025 5 109 143,88 € 25/02/2025 6 337 433,90 € 25/02/2025 - 25/02/2025 - 25/02/2025 1 1 1,32 € 26/02/2025 7 540 666,22 € 26/02/2025 - 26/02/2025 - € 26/02/2025 5 335 412,12 € 27/02/2025 1 1 1,24 € 27/02/2025 - 27/02/2025 - 27/02/2025 4 125 155,00 € 28/02/2025 2 48 58,58 € 28/02/2025 - 28/02/2025 - 28/02/2025 5 667 852,86 € 03/03/2025 2 125 157,50 € 03/03/2025 - 03/03/2025 - 03/03/2025 2 200 256,00 € 04/03/2025 9 954 1 123,90 € 04/03/2025 - 05/03/2025 10 1 526 1 703,61 € 05/03/2025 - 05/03/2025 - 05/03/2025 7 501 581,14 € 06/03/2025 8 751 847,35 € 06/03/2025 - 06/03/2025 - 06/03/2025 18 1251 1 448,54 € 07/03/2025 3 127 147,30 € 07/03/2025 - 07/03/2025 - 07/03/2025 9 600 745,91 € 10/03/2025 4 251 313,76 € 10/03/2025 - 10/03/2025 - 10/03/2025 9 528 701,00 € 11/03/2025 12 1 126 1 386,36 € 11/03/2025 - 11/03/2025 - 11/03/2025 12 605 761,16 € 12/03/2025 2 101 123,24 € 12/03/2025 - 12/03/2025 - 12/03/2025 6 204 255,36 € 13/03/2025 5 401 484,28 € 13/03/2025 - 13/03/2025 - 13/03/2025 1 1 1,28 € 14/03/2025 6 500 560,00 € 14/03/2025 - 14/03/2025 - 14/03/2025 3 89 104,96 € 17/03/2025 4 351 392,68 € 17/03/2025 - 17/03/2025 - 17/03/2025 3 251 283,68 € 18/03/2025 8 730 788,45 € 18/03/2025 - 18/03/2025 - 18/03/2025 4 376 413,63 € 19/03/2025 2 22 23,78 € 19/03/2025 - 19/03/2025 - 19/03/2025 2 125 137,50 € 20/03/2025 1 1 1,09 € 20/03/2025 - 20/03/2025 - 20/03/2025 1 1 1,09 € 21/03/2025 1 1 1,09 € 21/03/2025 - 21/03/2025 - 21/03/2025 3 126 138,59 € 24/03/2025 5 251 268,59 € 24/03/2025 - 24/03/2025 - 24/03/2025 1 1 1,09 € 25/03/2025 5 396 418,96 € 25/03/2025 - 25/03/2025 - 25/03/2025 6 378 408,22 € 26/03/2025 4 251 266,08 € 26/03/2025 - 26/03/2025 - 26/03/2025 3 124 133,92 € 27/03/2025 4 231 238,16 € 27/03/2025 - 27/03/2025 - 27/03/2025 5 251 263,56 € 28/03/2025 1 1 1,06 € 28/03/2025 - 28/03/2025 - 28/03/2025 1 1 1,06 € 31/03/2025 6 450 483,02 € 31/03/2025 - 31/03/2025 - 31/03/2025 5 376 424,88 € 01/04/2025 6 302 306,58 € 01/04/2025 - 01/04/2025 - 01/04/2025 1 1 1,04 € 02/04/2025 1 1 1,00 € 02/04/2025 - 02/04/2025 - 02/04/2025 14 14 14,26 € 03/04/2025 1 1 1,02 € 03/04/2025 - 03/04/2025 - 03/04/2025 5 302 308,05 € 04/04/2025 4 376 368,51 € 04/04/2025 - 04/04/2025 - 04/04/2025 1 1 1,01 € 07/04/2025 4 251 233,45 € 07/04/2025 - 07/04/2025 - 07/04/2025 15 1366 1 342,97 € 08/04/2025 4 151 148,53 € 08/04/2025 - 08/04/2025 - 08/04/2025 10 462 461,64 € 09/04/2025 1 1 1,01 € 09/04/2025 - 09/04/2025 - 09/04/2025 6 271 273,71 € 10/04/2025 1 5 4,90 € 10/04/2025 - 10/04/2025 - 10/04/2025 5 221 228,99 € 11/04/2025 1 1 0,98 € 11/04/2025 - 11/04/2025 - 11/04/2025 4 5002 4 999,48 € 14/04/2025 - 14/04/2025 1 1 1,00 € 15/04/2025 1 1 1,00 € 15/04/2025 - 15/04/2025 - 15/04/2025 4 600 614,95 € 16/04/2025 - 16/04/2025 3 101 106,02 € 17/04/2025 1 1 1,05 € 17/04/2025 - 17/04/2025 - 17/04/2025 2 101 106,05 € 22/04/2025 - 22/04/2025 4 250 267,50 € 23/04/2025 2 91 96,47 € 23/04/2025 - 23/04/2025 - 23/04/2025 38 136 145,56 € 24/04/2025 2 126 136,09 € 24/04/2025 - 24/04/2025 - 24/04/2025 1 1 1,09 € 25/04/2025 - 25/04/2025 3 248 270,32 € 28/04/2025 4 152 163,66 € 28/04/2025 - 28/04/2025 - 28/04/2025 2 101 110,09 € 29/04/2025 7 1 335 1 407,13 € 29/04/2025 - 29/04/2025 - 29/04/2025 11 1650 1 858,00 € 30/04/2025 1 1 1,07 € 30/04/2025 - 30/04/2025 - 30/04/2025 1 1 1,07 € 02/05/2025 5 458 486,37 € 02/05/2025 - 02/05/2025 - 02/05/2025 4 251 276,10 € 05/05/2025 - 05/05/2025 55 1001 1 081,05 € 06/05/2025 3 500 545,03 € 06/05/2025 - 06/05/2025 - 06/05/2025 2 31,00 34,41 € 07/05/2025 1 1 1,11 € 07/05/2025 - 07/05/2025 - 07/05/2025 3 113 125,43 € 08/05/2025 3 13 14,04 € 08/05/2025 - 08/05/2025 - 08/05/2025 11 1484 1 707,81 € 09/05/2025 7 1 050 1 269,98 € 09/05/2025 - 09/05/2025 - 09/05/2025 49 2821 3 522,67 € 12/05/2025 9 1 152 1 417,42 € 12/05/2025 - 12/05/2025 - 12/05/2025 7 501 630,87 € 13/05/2025 9 1 457 1 754,21 € 13/05/2025 - 13/05/2025 - 13/05/2025 18 883 1 080,67 € 14/05/2025 7 1 170 1 411,10 € 14/05/2025 - - 14/05/2025 - 14/05/2025 21 2598 3 275,48 € 15/05/2025 19 2 951 4 132,30 € 15/05/2025 - 15/05/2025 - 15/05/2025 33 8351 12 168,80 € 16/05/2025 15 2 301 3 022,88 € 16/05/2025 - 16/05/2025 - 16/05/2025 8 703 938,05 € 19/05/2025 15 2 071 2 630,12 € 19/05/2025 - 19/05/2025 - 19/05/2025 13 1187 1 575,29 € 20/05/2025 4 389 484,88 € 20/05/2025 - 20/05/2025 - 20/05/2025 1 41 52,07 € 21/05/2025 4 442 536,50 € 21/05/2025 - 21/05/2025 - 21/05/2025 7 521 656,65 € 22/05/2025 5 283 348,15 € 22/05/2025 - 23/05/2025 5 732 908,63 € 23/05/2025 - 23/05/2025 - 23/05/2025 1 1 1,27 € 26/05/2025 8 808 1 071,16 € 26/05/2025 - 26/05/2025 - 26/05/2025 17 2336 3 158,05 € 27/05/2025 8 322 449,50 € 27/05/2025 - 27/05/2025 - 27/05/2025 14 1690 2 410,21 € 28/05/2025 11 1 196 1 620,66 € 28/05/2025 - 28/05/2025 - 28/05/2025 8 751 1 013,92 € 29/05/2025 3 105 139,87 € 29/05/2025 - 29/05/2025 - 29/05/2025 5 421 580,17 € 30/05/2025 4 751 1 026,39 € 30/05/2025 - 30/05/2025 - 30/05/2025 9 715 1 000,21 € 02/06/2025 14 1 458 1 989,63 € 02/06/2025 - 02/06/2025 - 02/06/2025 15 962 1 349,04 € 03/06/2025 6 1 001 1 351,39 € 03/06/2025 - 03/06/2025 - 03/06/2025 74 639 883,69 € 04/06/2025 5 751 991,35 € 04/06/2025 - 04/06/2025 - 04/06/2025 2 17 22,95 € 05/06/2025 3 501 656,33 € 05/06/2025 - 05/06/2025 - 05/06/2025 4 251 337,60 € 06/06/2025 - 06/06/2025 1 1 1,35 € 09/06/2025 2 301 397,35 € 09/06/2025 - 10/06/2025 2 251 330,07 € 10/06/2025 - 10/06/2025 - 10/06/2025 1 1 1,32 € 11/06/2025 11 2 091 2 657,29 € 11/06/2025 - 11/06/2025 - 11/06/2025 2 109 147,14 € 12/06/2025 5 1 001 1 239,26 € 12/06/2025 - 12/06/2025 - 12/06/2025 2 101 129,26 € 13/06/2025 4 625 740,62 € 13/06/2025 - 16/06/2025 1 1 1,22 € 16/06/2025 - 16/06/2025 - € 16/06/2025 7 263 321,10 € 17/06/2025 7 1 501 1 741,24 € 17/06/2025 - 17/06/2025 - 17/06/2025 7 695 812,10 € 18/06/2025 5 501 586,19 € 18/06/2025 - 18/06/2025 - 18/06/2025 4 58 69,04 € 19/06/2025 - 19/06/2025 4 470 554,27 € 20/06/2025 5 752 842,24 € 20/06/2025 - TOTAL 503 47 445 58 907,56 € 781 55 552 69 951,91 €

A propos d'Airwell

Créée en 1947 en France, Airwell est la marque française référente pour la conception de pompes à chaleur en génie climatique et thermique. Acteur majeur, pionner français de la pompe à chaleur puis fabricant européen leader dans les années 1970, Airwell devient le Groupe Airwell en 2021. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays. En 2022, le créateur français de solutions climatiques et thermiques continue son développement dans l'objectif d'optimiser la consommation énergétique de ses offres, préserver les ressources naturelles en exploitant l'énergie solaire, afin de fortement limiter l'empreinte environnementale de ses clients. Basé à Montigny-le-Bretonneux (78), Le Groupe Airwell compte 100 collaborateurs. En mars 2023, le Groupe Airwell devient membre de la Communauté du Coq Vert portée par Bpi France et l'ADEME.

Compartiment : Euronext Growth® Paris ; Code Mnémonique : ALAIR

www.groupe-airwell.com

Contacts

Airwell

PDG

Laurent ROEGEL

investisseurs@airwell.com atout capital

Listing Sponsor

Rodolphe OSSOLA

rodolphe.ossola@atoutcapital.com

01 56 69 61 86 Actus

Communication Financière

Anne-Pauline PETUREAUX

apetureaux@actus.fr

01 53 67 36 72 Relations Presse

Manon Clairet

mclairet@actus.fr

01 53 67 36 73