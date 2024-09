Groupe Airwell (ALAIR) - RN S1 : Sales warning mais rentabilité cible en 2025 inchangée - Achat - Obj.5,75 € vs 6,3 € - Pot. +51%

Avec recul de l'activité de plus de 20%, sans surprise les résultats du 1er semestre sont dégradés par rapport au S1 2023.

La marge brute demeure néanmoins quasiment stable en volume à 9,9 M€ vs 10,1 M€ et en nette amélioration ramenée au CA à 38,4% vs 31,1%. La progression de 7,3 points qui permet d'afficher un niveau jamais atteint provient du mix géographique plus favorable avec une activité en France hors Airwell Industrie qui a représenté 58,3% du CA vs 47,2%.

Pour mémoire en « normatif » nous estimons la marge brute en France aux alentours des 40% vs 30% pour l'export + Dom Tom. Pour Airwell Industrie nous sommes proches des 45%.

L'EBE pâtit du recul d'activité alors que le groupe a poursuivi ses investissements pour rendre sa stratégie de ventes directes en Guadeloupe opérationnelle au S2 ce qui pèse, entre autres, sur les charges externes (+14%) qui atteignent 20,6% du CA vs 14,3% au S1 2023) et en moyenne 16%.

Le groupe fait également face à des charges de personnel en nette progression (+28%) du fait, notamment, de l'intégration d'Amzair (Airwell Industrie). Il comptait 111 salariés à la fin du S1 2024 vs 75 à la fin du S1 2023 (+48%) et 107 fin 2023.

On constate donc que la forte baisse de l'export (-43%) n'a pas pu être absorbé malgré la hausse logique de la marge brute, Airwell ayant poursuivi ses efforts de structuration. Le REX recule plus fortement que l'EBE à -0,7 M€ vs +1,6 M€ du fait de dotations aux amortissements ayant doublé ce qui traduit là-aussi les investissements réalisés par le groupe.