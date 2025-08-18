information fournie par Reuters • 18/08/2025 à 17:51

Groupe ADP-Trafic Paris Aéroport en hausse de 3,5% sur un an en juillet

Aeroports de Paris SA ADP.PA :

* TRAFIC GROUPE EN JUILLET : 36,3 MLNS DE PASSAGERS, EN HAUSSE DE + 1,4 %

* TRAFIC PARIS AÉROPORT EN JUILLET : 10,2 MLNS DE PASSAGERS, EN HAUSSE DE + 3,5 %

Texte original [https://tinyurl.com/4ukddkkx] Pour plus de détails, cliquez sur ADP.PA

(Rédaction de Gdansk)