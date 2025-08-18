 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 900,50
-0,51%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Groupe ADP-Trafic Paris Aéroport en hausse de 3,5% sur un an en juillet
information fournie par Reuters 18/08/2025 à 17:51

Aeroports de Paris SA ADP.PA :

* TRAFIC GROUPE EN JUILLET : 36,3 MLNS DE PASSAGERS, EN HAUSSE DE + 1,4 %

* TRAFIC PARIS AÉROPORT EN JUILLET : 10,2 MLNS DE PASSAGERS, EN HAUSSE DE + 3,5 %

Texte original [https://tinyurl.com/4ukddkkx] Pour plus de détails, cliquez sur ADP.PA

(Rédaction de Gdansk)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

ADP
121,9000 EUR Euronext Paris 0,00%
