Groupe ADP-Trafic Paris Aéroport en hausse de 0,3% sur un an en septembre

Aeroports de Paris SA ADP.PA :
* TRAFIC DU MOIS DE SEPTEMBRE ET DES 9 PREMIERS MOIS DE L'ANNÉE 2025
* TRAFIC GROUPE EN SEPTEMBRE : 33,7 MILLIONS DE PASSAGERS, EN HAUSSE DE + 2,4%
* TRAFIC PARIS AÉROPORT EN SEPTEMBRE : 9,2 MILLIONS DE PASSAGERS, EN HAUSSE DE + 0, %
* TRAFIC GROUPE À 9 MOIS : 286,3 MILLIONS DE PASSAGERS, EN HAUSSE DE + 4,0 %
* TRAFIC PARIS AÉROPORT À 9 MOIS : 81,2 MILLIONS DE PASSAGERS, EN HAUSSE DE + 3,5 %
Texte original nNDL1bVL0m Pour plus de détails, cliquez sur ADP.PA
(Rédaction de Gdansk)
