information fournie par Reuters • 16/10/2025 à 18:03

Groupe ADP-Trafic Paris Aéroport en hausse de 0,3% sur un an en septembre

Aeroports de Paris SA ADP.PA :

* TRAFIC DU MOIS DE SEPTEMBRE ET DES 9 PREMIERS MOIS DE L'ANNÉE 2025

* TRAFIC GROUPE EN SEPTEMBRE : 33,7 MILLIONS DE PASSAGERS, EN HAUSSE DE + 2,4%

* TRAFIC PARIS AÉROPORT EN SEPTEMBRE : 9,2 MILLIONS DE PASSAGERS, EN HAUSSE DE + 0, %

* TRAFIC GROUPE À 9 MOIS : 286,3 MILLIONS DE PASSAGERS, EN HAUSSE DE + 4,0 %

* TRAFIC PARIS AÉROPORT À 9 MOIS : 81,2 MILLIONS DE PASSAGERS, EN HAUSSE DE + 3,5 %

Texte original nNDL1bVL0m Pour plus de détails, cliquez sur ADP.PA

(Rédaction de Gdansk)