Groupe ADP: le bénéfice net bondit de 64,5% au 1er semestre, porté par l'international

Le gestionnaire d'aéroports Groupe ADP a dégagé au premier semestre un bénéfice net en hausse de 64,5% sur un an, à 347 millions d'euros, porté par le dynamisme de ses équipements hors de France, a-t-il annoncé mardi.

De janvier à juin, l'entreprise contrôlée à 50,6% par l'Etat français a vu son chiffre d'affaires semestriel croître de 13,4%, à 2,88 milliards d'euros, notamment stimulé par l'augmentation des dépenses des passagers dans ses terminaux de Paris-Charles-de-Gaulle (CDG) et Orly, a-t-elle précisé dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires par passager dans les aéroports desservant la capitale française a augmenté de 7,1% sur un an, à 31,70 euros. Cet indicateur est très surveillé par la direction d'ADP, qui vise une montée en gamme grâce à sa récente marque Extime.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a progressé de 9,3% par rapport au premier semestre 2023, à 943 millions d'euros, "tiré notamment par TAV Airports", filiale turque du groupe.

Mais les charges ont gonflé à un rythme supérieur, de 15,9%, ce qui a provoqué une chute de la marge, le ratio d'Ebitda sur chiffre d'affaires atteignant 32,7% contre 33,9% au premier semestre 2023.

Le groupe a néanmoins souligné que sa marge aurait progressé d'un point à 34,9% sans la nouvelle taxe française sur les infrastructures de longue distance, s'appliquant aussi aux concessionnaires d'autoroutes, et qu'ADP conteste devant le Conseil constitutionnel.

Les dépenses du groupe ont également été gonflées par les investissements consentis pour accueillir les délégations des Jeux olympiques et paralympiques (JOP), ainsi que des hausses de salaires en France et surtout en Turquie face à l'inflation.

ADP gère au total 25 aéroports dans le monde, d'Antalya (Turquie) à Zagreb en passant par Médine (Arabie saoudite), et son chiffre d'affaires à l'international a crû de 24,5% sur un an, dopé par TAV (+31,2%).

"L'avance prise en première partie d'année grâce à cette surperformance à l'international devrait s'estomper au deuxième semestre", a néanmoins prévenu le PDG d'ADP, Augustin de Romanet, cité dans le communiqué.

D'après le groupe, "cet été, le tourisme saisonnier à Paris, attendu à un niveau un peu moins élevé que l'an passé, devrait être compensé par la fréquentation" liée aux Jeux olympiques et paralympiques, dont CDG et Orly sont les principales portes d'entrée.

ADP escompte en moyenne cet été 230.000 passagers par jour à CDG et 120.000 à Orly. Les aéroports parisiens ont vu passer 49,1 millions de voyageurs au premier semestre, une hausse de 4,4% par rapport à la même période de 2023. Sur l'ensemble du périmètre mondial, les plateformes d'ADP ont accueilli 170,2 millions de personnes entre janvier et juin (+9,7% sur un an).

"L'objectif d'un Ebitda en croissance d'au moins 4% en 2024 est confirmé, tout comme nos autres hypothèses, prévisions et objectifs pour 2024 et 2025", a ajouté M. de Romanet.

ADP a aussi annoncé mardi un projet d'acquisition de 100% de la société Paris Experience Group, qui détient notamment Paris City Vision, spécialiste des excursions touristiques dans et autour de la capitale française.

Le gestionnaire n'a pas donné de montant, se contentant de préciser que Paris Experience Group avait réalisé l'année dernière 89 millions d'euros de chiffre d'affaires.