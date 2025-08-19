 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Groupe ADP, bioMérieux, Vinci... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris
information fournie par AOF 19/08/2025 à 08:59

(AOF) - Acheter-Louer.fr

Sol Treasury Corp, une filiale de la société Acheter-Louer.fr, a annoncé l'acquisition de 711 Solana à un cours de 154,60 euros, pour un montant total de 110 002 euros. L'opération a pu être effectuée grâce à une émission obligataire non dilutive réalisée par Sol Treasury Corp pour un montant maximal de 2 millions d'euros. Avec cette opération, la société détient 14 905 Solana (hors rendement de staking), acquis à un prix moyen de 127,53 euros (soit un coût total de 1 900 767 euros), pour une valorisation d'environ 2 316 229 au 8 août 2025.

Agrogeneration

La société ukrainienne Novaagro, qui détient déjà 56,90 % d'Agrogeneration, a déposé une offre auprès de l'Autorité des marchés financiers pour acquérir la totalité des actions Agrogeneration qu'elle ne détient pas encore. Novaagro a proposé un prix de 0,033 euro par titre. L'offre déposée n'a pas pour objectif de sortir la société française de la cote et l'acquéreur souhaite s'appuyer sur l'équipe de direction actuelle afin de poursuivre les principales orientations stratégiques. L'offre publique d'achat simplifiée débutera le 15 septembre et s'achèvera le 26 septembre.

bioMérieux

bioMérieux a annoncé que son test Biofire Spotfire Respiratory/Sore Throat (R/ST) Panel Mini, pour les infections respiratoires et pharyngées, a obtenu l'autorisation 510(k) et la dérogation CLIA des autorités sanitaires américaines pour l'ajout d'une nouvelle méthode de prélèvement via un écouvillon antérieur nasal. Cet écouvillon est compatible uniquement avec le menu respiratoire du test. En effectuant le prélèvement seulement dans la partie antérieure de la cavité nasale, ce type d'écouvillon améliore le confort du patient.

Europlasma

Europlasma a décidé de procéder à un regroupement d'actions par échange de 2 500 actions anciennes, contre 1 action nouvelle. L'opération n'aura aucun impact sur la valeur globale des titres détenus en portefeuille par les actionnaires, exception faite des rompus. Le regroupement débutera le 5 septembre prochain et s'achèvera le 6 octobre. Le premier jour de cotation des actions regroupées sera donc le 7 octobre.

Groupe ADP

Au mois de juillet, le trafic du Groupe ADP a augmenté de 1,4 %, pour un total de 36,3 millions de passagers accueillis. Uniquement sur Paris Aéroport il a progressé de 3,5 %, à 10,2 millions de voyageurs. Le groupe explique notamment que depuis le mois de juin, le trafic à l'aéroport de Delhi est impacté par une réduction temporaire des vols internationaux de la compagnie, ainsi que par la fermeture d'une piste pour travaux. La fin de ces perturbations est attendue pour le mois d'octobre.

Vinci

Vinci a remporté un contrat de conception-construction en Australie. Dans le cadre de cet accord de type " alliance " avec John Holland, Jacobs, Mott MacDonald et Major Road Projects Victoria, Seymour Whyte, filiale australienne de VINCI Construction, s'est vu attribuer un contrat pour la modernisation du tronçon Hoddle-Burke de l'autoroute Eastern Freeway. Le montant du contrat est estimé à environ 450 millions d'euros (800 millions de dollars australiens) pour Seymour Whyte et John Holland (50/50).

19/08/2025

