Groupe Adomos : Poursuite de la stratégie d'acquisition et cession d'actions de gré à gré

Nouvel immeuble en cours d'acquisition

PARIS, 18 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Le groupe Adomos avait informé dans son communiqué de presse du 25 septembre 2019 qu'il avait formulé des offres d'achat sur plusieurs immeubles.

Adomos est heureux d'annoncer avoir reçu, après celle concernant l'immeuble de Bourges, une seconde réponse favorable d'un vendeur concernant un immeuble de 42 appartements, situé en Savoie, d'une valeur d'achat de 1 000 K€ et nécessitant environ 500 K€ de travaux, soit un investissement total de 1 500 K€. Cet immeuble est d'ores et déjà en copropriété, ce qui permettra d'accélérer les délais de commercialisation.

Avec 180 K€ de loyer, cet immeuble génèrera une rentabilité brute de 12,4 % après travaux et est occupé à 75%. Il est situé dans un quartier agréable.

Après travaux, adossement à des assurances locatives (protection contre les loyers impayés et l'absence de locataires), Adomos proposera les différents appartements à des investisseurs particuliers.

Le timing envisagé pour cette opération est le suivant :

Signature du compromis de vente : janvier 2020

Signature de l'acte d'achat : mars 2020

Travaux : avril à Juillet 2020

Commercialisation : à compter d'avril 2020

Constatation notariée des ventes aux investisseurs : de juillet à décembre 2020.

Cette seconde offre acceptée en 2019 permet d'ores et déjà à Adomos d'atteindre un investissement prévisionnel de 3 M€, équivalent à l'investissement 2018/2019. Cet investissement devrait permettre de dégager une marge de l'ordre de 1 400 K€. Adomos précise qu'elle attend des réponses aux offres formulées sur plusieurs autres immeubles.

Cession d'actions de gré à gré

Fabrice Rosset annonce avoir permis à un nouvel investisseur d'entrer au capital d'Adomos via une cession de gré à gré hors marché pour un nombre d'actions représentant 1,6% du capital de la société. Après cette opération, Fabrice Rosset reste le premier actionnaire de la société avec 8,7% du capital.

Le nouvel actionnaire, une holding de participation dont les actionnaires sont proches de Fabrice Rosset et bons connaisseurs de l'activité d'Adomos, indique être entré au capital en raison du fort potentiel de croissance de la société et précise qu'il compte mettre son expertise au service du développement de la société. Ce nouvel entrant renforce la stabilité de l'actionnariat et montre un vif intérêt envers Adomos.

Excellente fin d'année

Adomos précise en outre qu'elle réalise une excellente fin d'année 2019, avec une nouvelle forte progression attendue du résultat consolidé.

L'année 2020 s'annonce également sous d'excellents auspices, grâce aux fondamentaux solides des métiers historiques et à la montée en puissance du métier d'opérateur immobilier, qui devrait apporter une forte contribution aux résultats du groupe.

Calendrier Financier

31 janvier 2020 au plus tard : publication des produits d'exploitation consolidés 2019

31 mars 2020 au plus tard : publication des résultats annuels 2019 consolidés audités

30 avril 2020 : mise en ligne des comptes annuels 2019 consolidés audités

Adomos, ALADO (ISIN FR0013247244), est un intervenant majeur de la distribution par Internet d'immobilier d'investissement locatif à destination du particulier. www.adomos.com/infofi

