Groupama change le nom du fonds Euro Capital Durable

Le fonds de Groupama Asset Management Euro Capital Durable, créé en 2001, change de nom pour devenir G Fund Equity Convictions ISR. La gestion de ce fonds, dont les encours sous gestion atteignent 317,45 millions d' euros (au 29 mai 2020), reste inchangée. Il s' agit d' une gestion active actions best in class, fondée sur une sélection d' entreprises qui disposent des meilleures pratiques ESG et sont engagées dans les enjeux du développement durable. Il est géré par Juliette de Montety.

Groupama AM a structuré son offre de fonds ESG autour de 3 axes : les fonds ISR, les fonds thématiques ESG et les fonds d' impact. La commercialisation de G Fund Equity Convictions ISR auprès des investisseurs particuliers s' appuie sur les réseaux de distribution internes du Groupe Groupama et sur les réseaux professionnels externes : plateformes de distribution et de référencement, banques privées, family offices...