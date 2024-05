Groupama AM met au point un fonds dette privée sur l’agriculture

Groupama Asset Management lance le fonds de dette privée Groupama Agro Solution Debt, pour répondre aux enjeux des transformations du secteur agricole et agro-alimentaire. Avec un objectif de collecte de 200 millions d’euros qui seront principalement alloués en dette senior, le fonds accompagnera des sociétés sur l’ensemble de la chaine de valeur de ce secteur, allant de la production et la transformation à la logistique et la distribution.

En s’appuyant sur l’ancrage territorial du groupe mutualiste Groupama et sa proximité avec le tissu économique local, Groupama Asset Management entend financer une trentaine d’entreprises avec ce fonds et ainsi leur permettre de diversifier leurs sources de financement. Les entreprises éligibles doivent présenter un excédent brut d’exploitation supérieur à 2 millions d’euros. Le portefeuille sera investi en France, à hauteur d’au moins 60% de ses encours, et le reste sera réparti en Europe.

Pour ce nouveau fonds article 8, l’équipe d’investissement sera accompagnée par trois experts du secteur agricole et agro-alimentaire : Audrey Bourolleau, fondatrice et dirigeante de Hectar, Jean-Christophe Juilliard, dirigeant et administrateur d’entreprises, actif dans des groupes agro-alimentaires internationaux, et Olivier Pardessus, responsable du département Offres & Service au sein de la direction Agricole de Groupama depuis 10 ans.

Il s’agit du deuxième fonds de dette privée de Groupama AM, après le fonds Groupama Social Impact Debt, axé sur l’impact social, lancé en 2022.

Laurence Marchal