Groupama AM franchit un cap avec son fonds phare sur les actions européennes

(Zonebourse.com) - Groupama Asset Management annonce que son fonds Groupama Opportunities Europe a franchi le seuil du milliard d'euros d'encours, porté par l'intérêt des investisseurs pour sa stratégie de gestion active sur les actions européennes.
Sur les cinq dernières années, le fonds a enregistré une performance de 77,7%, contre 48 % pour son indice de référence, le MSCI Europe.
Cette surperformance repose sur une gestion de conviction privilégiant le stock-picking et des paris anticipés sur des thématiques comme les
banques d'Europe du Sud, les technologies européennes ou encore la défense.
Pour accompagner la croissance du fonds, Groupama AM a renforcé son équipe de gestion avec l'arrivée de Fong Sengsiry, aux côtés des gérants Philippe Chaumel et Hervé Lorent.
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