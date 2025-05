Groupama AM étoffe sa gamme de fonds thématiques Future For Generations

(AOF) - Groupama Asset Management lance trois nouveaux fonds pour élargir la gamme de fonds thématiques Future For Generations aux épargnants et investisseurs. Sélectionnées pour leurs capacités à répondre à des défis économiques majeurs des générations futures et pour leur potentiel de croissance durable, les thématiques de cette gamme offrent une combinaison d’impact positif et de rendement financier compétitif : amélioration des conditions de vie, impact environnemental, transition énergétique et consommation durable.

Ces quatre thématiques sont composés de trois fonds diversifiés permettant d'investir dans les deux classes d'actifs actions et crédit et d'un fonds actions, permettant aux épargnants et investisseurs de saisir les opportunités de rendement sur les différents marchés (Actions Globales pour la poche actions et OCDE pour la poche crédit) en fonction du niveau de risque accepté : Moderate pour les profils prudents (risque SRI : 2/7), Dynamic pour les profils dynamiques (4/7) et Equity pour les profils offensifs, principalement actions (4/7). Ils s'ajoutent au fonds Balanced existant, pour les profils équilibrés (3/7).

Classés article 9 selon la réglementation européenne SFDR, le niveau le plus élevé en matière d'investissement responsable, ces fonds sélectionnent des sociétés ayant un impact positif avéré et répondant aux exigences les plus strictes en matière de responsabilité environnementale et sociale.

Labellisés ISR depuis leur création, ils sont audités régulièrement par des organismes indépendants, garantissant ainsi la conformité aux critères de durabilité et permettant aux investisseurs d'avoir une visibilité claire sur l'impact environnemental, social et de gouvernance (ESG) de leurs placements.

Les entreprises ciblées conjuguent ainsi performance financière, innovation durable et contribution concrète à un avenir plus responsable et respectueux des générations futures.

Lancé en 2019, Groupama Future For Generations Balanced affiche fin février 2025 un encours de plus de 439 millions d'euros.