La société de gestion d'actif a enregistré près de 2 milliards d'euros collectés en Espagne, en Italie et autres territoires.

De plus, sur un marché actions globalement en décollecte, Groupama AM a su maintenir une dynamique positive grâce à ses fonds thématiques.

(AOF) - En 2024, Groupama Asset Management a réalisé une collecte nette record de 3,5 milliards d’euros. Cette performance s’illustre à la fois par une dynamique positive sur toutes les classes d’actifs et par une forte expansion à l’international. En France comme à l’étranger, la société a enregistré une collecte historique. Cette progression a été portée par un fort intérêt pour les fonds obligataires, notamment les stratégies de crédit et de taux, ainsi que pour les fonds monétaires bénéficiant d'un environnement favorable.

Groupama AM : collecte nette record en 2024

