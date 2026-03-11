Gros mouvement spéculatif sur Soitec
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 15:56
Le titre Soitec s'inscrit en forte hausse en Bourse, avec un gain qui n'a cessé d'enfler depuis le début de la journée, et qui atteint 15% en milieu d'après-midi. Selon une hypothèse évoquée par Bloomberg, l'intérêt soudain pour la valeur pourrait être lié à une publication sur le réseau social X émanant d'un compte suivi par plus de 100 000 abonnés. L'auteur, connu sous le pseudonyme @aleabiotraderdit, affirme avoir pris une "position importante" sur l'action, un message qui dépasse les 60 000 vues.
L'influence potentielle de ce compte tient notamment à un précédent remarqué : en février, il avait détaillé une thèse d'investissement sur Raspberry Pi, peu avant une flambée du titre. L'action du fabricant britannique d'ordinateurs avait alors progressé de plus de 70% entre le 4 et le 24 février, même si une grande partie de ces gains a depuis été effacée. Le même compte s'est également montré très positif sur le fabricant britannique de semi-conducteurs IQE, dont le titre affiche une progression spectaculaire de plus de 300% depuis le début de l'année.
Dans son message consacré à Soitec, l'auteur met en avant plusieurs arguments. Il estime que le groupe pourrait bénéficier du développement du CPO (co-packaged optics), une architecture photonique appelée à accompagner l'essor de l'intelligence artificielle et des centres de données. Selon lui, Soitec disposerait d'une position quasi monopolistique sur certains substrats SOI utilisés dans cette technologie, un avantage qui pourrait devenir stratégique si la photonique s'impose à grande échelle. L'investisseur évoque également un niveau de valorisation qu'il juge faible et estime que le marché pourrait commencer à se positionner en amont d'un cycle porteur pour la photonique à l'horizon 2027.
Les analystes qui suivent le dossier contactés par nos soins n'ont pas réagi.
