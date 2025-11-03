information fournie par Reuters • 03/11/2025 à 14:23

Gros contrats de consommation au cours des dernières décennies

Kimberly-Clark KMB.N a déclaré lundi qu'il allait acheter le fabricant de Tylenol Kenvue KVUE.N dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions évaluée à environ 48,7 milliards de dollars, afin de créer l'une des plus grandes entreprises de biens de consommation dans le domaine de la santé aux États-Unis.

Les transactions dans le secteur des biens de consommation (alimentation, boissons, soins personnels, produits pour animaux et santé) ont été nombreuses, les entreprises cherchant à se regrouper pour faire face aux pressions inflationnistes, à l'évolution des préférences des consommateurs et à l'intensification de la concurrence.

Voici une liste des plus importantes fusions-acquisitions réalisées dans ce secteur au cours des dernières décennies:

Date Fusion

17 Le groupe britannique Cadbury Schweppes Plc accepte de

décem racheter le fabricant américain de bonbons Adams,

bre propriétaire des gommes à mâcher Trident et Dentyne et

2002 des pastilles contre la toux Halls, pour 4,2 milliards

de dollars au fabricant de médicaments Pfizer PFE.N ,

devenant ainsi le plus grand groupe de confiserie au

monde.

30 Kraft Foods achève l'acquisition des activités

novem mondiales de biscuits du groupe français Danone pour

bre 5,3 milliards d'euros (7,2 milliards de dollars), y

2007 compris la famille de marques LU, élargissant ainsi la

présence du plus grand fabricant de produits

alimentaires nord-américain en Europe et sur les

marchés émergents.

29 Mars a créé la plus grande entreprise de confiserie au

avril monde en acquérant le fabricant de chewing-gums

2008 Wm Wrigley Jr Co. pour 23 milliards de dollars.

Ensemble, les deux entreprises détenaient 14,4 % du

marché mondial de la confiserie en 2006.

5 Nestlé achète l'activité nord-américaine de

janvi pizzas surgelées de Kraft Foods pour 3,7 milliards de

er dollars et exclut une offre pour Cadbury.

2010

19 Kraft Foods achète le fabricant britannique de

janvi bonbons Cadbury pour environ 19,6 milliards de

er dollars, créant ainsi le plus grand confiseur du

2010 monde. Il s'agit de la plus grande transaction

européenne jamais enregistrée dans le secteur de

l'alimentation et des boissons, selon les données de

Thomson Reuters.

4 Kraft Foods a déclaré qu'il allait scinder son

août activité d'épicerie pour se concentrer sur son unité

2011 de snacks, qui connaît une forte croissance dans les

marchés émergents.

23 Nestlé achète les activités de nutrition

avril infantile du fabricant de médicaments américain Pfizer

2012 pour 11,85 milliards de dollars, devançant ainsi son

rival français Danone qui cherche à s'implanter

solidement sur le marché de l'alimentation infantile.

1er Kraft Foods achève la scission de ses

octob activités, créant ainsi deux sociétés distinctes.

re Mondelez International, une entreprise mondiale de

2012 snacks, et Kraft Foods Group, qui sera l'entreprise

nord-américaine de produits d'épicerie.

2 H.J. Heinz Co, soutenue par Berkshire Hathaway Inc. de

juill Warren Buffett, a finalisé l'achat de Kraft

et Foods Group Inc. dans le cadre d'une transaction de 46

2015 milliards de dollars , créant ainsi la troisième

plus grande entreprise de produits alimentaires et de

boissons en Amérique du Nord et la cinquième plus

grande à l'échelle mondiale.

La nouvelle société, Kraft Heinz KHC.O , devrait

générer un chiffre d'affaires annuel d'environ 28

milliards de dollars grâce à des marques telles

qu'Oscar Mayer, Jell-O et le ketchup Heinz.

29 Mondelez International a abandonné son projet

août d'acquisition du fabricant de tasses au beurre de

2016 cacahuètes Reese's Hersheys HSY.N après que la

société a refusé son offre de 23 milliards de dollars

en numéraire et en actions. L'opération aurait donné

naissance au plus grand confiseur du monde à l'époque,

dépassant Mars.

18 Le groupe alimentaire suisse Nestlé, également la plus

janvi grande société d'aliments emballés au monde, a accepté

er de vendre son activité de confiserie américaine

2018 à l'Italien Ferrero, fabricant de la pâte à tartiner

Nutella et de Ferrero Rocher, pour 2,8 milliards de

dollars.

29 Keurig Green Mountain a conclu un accord d'une valeur

janvi de plus de 21 milliards de dollars pour combiner

er avec le fabricant de sodas Dr Pepper Snapple

2018 Group Inc pour former une société de boissons

nord-américaine, Keurig Dr Pepper KDP.N .

23 Le fabricant de céréales Cheerios, General Mills

févri GIS.N , a acheté Blue Buffalo Pet Products Inc

er pour près de 8 milliards de dollars, s'aventurant sur

2018 le marché à croissance rapide des aliments pour

animaux de compagnie pour contrer la baisse des ventes

d'aliments transformés, alors que les consommateurs

sont de plus en plus soucieux de leur santé.

11 Nestle SA a accepté de vendre son activité

déc. américaine de crèmes glacées à Froneri dans le cadre

2019 d'une transaction évaluée à 4 milliards de dollars,

transférant le contrôle de marques telles que

Häagen-Dazs à une coentreprise que le groupe suisse a

créée en 2016.

21 Mondelez International, la société mère de Cadbury,

juin achète le fabricant de barres énergétiques Clif

2022 Bar & Company pour 2,9 milliards de dollars, alors que

l'entreprise continue de consolider sa présence

mondiale.

25 Mondelez International MDLZ.O élargit sa présence au

avril Mexique en achetant pour 1,3 milliard de dollars

2022 l'entreprise de confiserie Ricolino du

fabricant de pain Grupo Bimbo BIMBOA.MX .

19 Mondelez vend son activité de gommes, qui

décem abritait des marques telles que Trident et Dentyne,

bre sur les marchés développés au fabricant européen de

2022 gommes et de confiseries et parent de Mentos, Perfetti

Van Melle Group, pour 1,35 milliard de dollars

12 Le fabricant américain de produits alimentaires

mars emballés Campbell Soup CPB.N achève

2024 l'acquisition de Sovos Brands SOVO.O , propriétaire

de Rao's Homemade, pour un montant de 2,33 milliards

de dollars.

14 Le fabricant de Snickers Mars achète le

août propriétaire de Pringles, Kellanova K.N , dans le

2024 cadre d'une transaction de près de 36 milliards de

dollars.

12 Le fabricant de Cheerios General Mills GIS.N vend

septe North America yogurt business aux sociétés

mbre laitières françaises Groupe Lactalis et Sodiaal dans

2024 le cadre d'une transaction de 2,1 milliards de

dollars.

1er PepsiCo PEP.O achète Siete Foods parent Garza

octob Food Ventures pour 1,2 milliard de dollars, renforçant

re ainsi le portefeuille de snacks du propriétaire de

2024 Frito-Lay dans un contexte où les consommateurs

soucieux de leur budget se tournent vers les marques

de distributeurs.

21 General Mills achète Whitebridge Pet Brands

déc. pour 1,45 milliard de dollars, l'entreprise

2024 nord-américaine d'aliments pour chats et de

traitements pour animaux de compagnie, qui comprend

les marques Tiki Pets et Cloud Star.

10 WK Kellogg KLG.N accepte d'être racheté par

juill le propriétaire de Ferrero Rocher dans le cadre d'une

et transaction d'une valeur d'environ 3,1 milliards de

2025 dollars, alors que le fabricant de céréales est

confronté à un affaiblissement de la demande des

consommateurs.

25 Keurig Dr Pepper KDP.O a déclaré qu'elle achèterait

août la société de café néerlandaise JDE Peet's

2025 JDEP.AS pour 18,4 milliards de dollars en espèces,

et la société combinée divisera ses unités de boissons

et de café afin de renforcer sa position sur les

marchés mondiaux du café et des boissons

rafraîchissantes en Amérique du Nord.

Kimberly-Clark KMB.N a déclaré qu'il achèterait le

fabricant de Tylenol Kenvue KVUE.N dans le cadre

3 d'une transaction en espèces et en actions évaluée à

novem environ 48,7 milliards de dollars, afin de créer l'une

bre des plus grandes entreprises de biens de santé grand

2025 public aux États-Unis.

Source: communiqués de l'entreprise, articles de Reuters: Communiqués de presse des entreprises, articles de Reuters