Gros contrats de consommation au cours des dernières décennies

Kimberly-Clark KMB.N a déclaré lundi qu'il allait acheter le fabricant de Tylenol Kenvue KVUE.N dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions évaluée à environ 48,7 milliards de dollars, afin de créer l'une des plus grandes entreprises de biens de consommation dans le domaine de la santé aux États-Unis.
Les transactions dans le secteur des biens de consommation (alimentation, boissons, soins personnels, produits pour animaux et santé) ont été nombreuses, les entreprises cherchant à se regrouper pour faire face aux pressions inflationnistes, à l'évolution des préférences des consommateurs et à l'intensification de la concurrence.
Voici une liste des plus importantes fusions-acquisitions réalisées dans ce secteur au cours des dernières décennies:
Date Fusion
17 Le groupe britannique Cadbury Schweppes Plc accepte de
décem racheter le fabricant américain de bonbons Adams,
bre propriétaire des gommes à mâcher Trident et Dentyne et
2002 des pastilles contre la toux Halls, pour 4,2 milliards
de dollars au fabricant de médicaments Pfizer PFE.N ,
devenant ainsi le plus grand groupe de confiserie au
monde.
30 Kraft Foods achève l'acquisition des activités
novem mondiales de biscuits du groupe français Danone pour
bre 5,3 milliards d'euros (7,2 milliards de dollars), y
2007 compris la famille de marques LU, élargissant ainsi la
présence du plus grand fabricant de produits
alimentaires nord-américain en Europe et sur les
marchés émergents.
29 Mars a créé la plus grande entreprise de confiserie au
avril monde en acquérant le fabricant de chewing-gums
2008 Wm Wrigley Jr Co. pour 23 milliards de dollars.
Ensemble, les deux entreprises détenaient 14,4 % du
marché mondial de la confiserie en 2006.
5 Nestlé achète l'activité nord-américaine de
janvi pizzas surgelées de Kraft Foods pour 3,7 milliards de
er dollars et exclut une offre pour Cadbury.
2010
19 Kraft Foods achète le fabricant britannique de
janvi bonbons Cadbury pour environ 19,6 milliards de
er dollars, créant ainsi le plus grand confiseur du
2010 monde. Il s'agit de la plus grande transaction
européenne jamais enregistrée dans le secteur de
l'alimentation et des boissons, selon les données de
Thomson Reuters.
4 Kraft Foods a déclaré qu'il allait scinder son
août activité d'épicerie pour se concentrer sur son unité
2011 de snacks, qui connaît une forte croissance dans les
marchés émergents.
23 Nestlé achète les activités de nutrition
avril infantile du fabricant de médicaments américain Pfizer
2012 pour 11,85 milliards de dollars, devançant ainsi son
rival français Danone qui cherche à s'implanter
solidement sur le marché de l'alimentation infantile.
1er Kraft Foods achève la scission de ses
octob activités, créant ainsi deux sociétés distinctes.
re Mondelez International, une entreprise mondiale de
2012 snacks, et Kraft Foods Group, qui sera l'entreprise
nord-américaine de produits d'épicerie.
2 H.J. Heinz Co, soutenue par Berkshire Hathaway Inc. de
juill Warren Buffett, a finalisé l'achat de Kraft
et Foods Group Inc. dans le cadre d'une transaction de 46
2015 milliards de dollars , créant ainsi la troisième
plus grande entreprise de produits alimentaires et de
boissons en Amérique du Nord et la cinquième plus
grande à l'échelle mondiale.
La nouvelle société, Kraft Heinz KHC.O , devrait
générer un chiffre d'affaires annuel d'environ 28
milliards de dollars grâce à des marques telles
qu'Oscar Mayer, Jell-O et le ketchup Heinz.
29 Mondelez International a abandonné son projet
août d'acquisition du fabricant de tasses au beurre de
2016 cacahuètes Reese's Hersheys HSY.N après que la
société a refusé son offre de 23 milliards de dollars
en numéraire et en actions. L'opération aurait donné
naissance au plus grand confiseur du monde à l'époque,
dépassant Mars.
18 Le groupe alimentaire suisse Nestlé, également la plus
janvi grande société d'aliments emballés au monde, a accepté
er de vendre son activité de confiserie américaine
2018 à l'Italien Ferrero, fabricant de la pâte à tartiner
Nutella et de Ferrero Rocher, pour 2,8 milliards de
dollars.
29 Keurig Green Mountain a conclu un accord d'une valeur
janvi de plus de 21 milliards de dollars pour combiner
er avec le fabricant de sodas Dr Pepper Snapple
2018 Group Inc pour former une société de boissons
nord-américaine, Keurig Dr Pepper KDP.N .
23 Le fabricant de céréales Cheerios, General Mills
févri GIS.N , a acheté Blue Buffalo Pet Products Inc
er pour près de 8 milliards de dollars, s'aventurant sur
2018 le marché à croissance rapide des aliments pour
animaux de compagnie pour contrer la baisse des ventes
d'aliments transformés, alors que les consommateurs
sont de plus en plus soucieux de leur santé.
11 Nestle SA a accepté de vendre son activité
déc. américaine de crèmes glacées à Froneri dans le cadre
2019 d'une transaction évaluée à 4 milliards de dollars,
transférant le contrôle de marques telles que
Häagen-Dazs à une coentreprise que le groupe suisse a
créée en 2016.
21 Mondelez International, la société mère de Cadbury,
juin achète le fabricant de barres énergétiques Clif
2022 Bar & Company pour 2,9 milliards de dollars, alors que
l'entreprise continue de consolider sa présence
mondiale.
25 Mondelez International MDLZ.O élargit sa présence au
avril Mexique en achetant pour 1,3 milliard de dollars
2022 l'entreprise de confiserie Ricolino du
fabricant de pain Grupo Bimbo BIMBOA.MX .
19 Mondelez vend son activité de gommes, qui
décem abritait des marques telles que Trident et Dentyne,
bre sur les marchés développés au fabricant européen de
2022 gommes et de confiseries et parent de Mentos, Perfetti
Van Melle Group, pour 1,35 milliard de dollars
12 Le fabricant américain de produits alimentaires
mars emballés Campbell Soup CPB.N achève
2024 l'acquisition de Sovos Brands SOVO.O , propriétaire
de Rao's Homemade, pour un montant de 2,33 milliards
de dollars.
14 Le fabricant de Snickers Mars achète le
août propriétaire de Pringles, Kellanova K.N , dans le
2024 cadre d'une transaction de près de 36 milliards de
dollars.
12 Le fabricant de Cheerios General Mills GIS.N vend
septe North America yogurt business aux sociétés
mbre laitières françaises Groupe Lactalis et Sodiaal dans
2024 le cadre d'une transaction de 2,1 milliards de
dollars.
1er PepsiCo PEP.O achète Siete Foods parent Garza
octob Food Ventures pour 1,2 milliard de dollars, renforçant
re ainsi le portefeuille de snacks du propriétaire de
2024 Frito-Lay dans un contexte où les consommateurs
soucieux de leur budget se tournent vers les marques
de distributeurs.
21 General Mills achète Whitebridge Pet Brands
déc. pour 1,45 milliard de dollars, l'entreprise
2024 nord-américaine d'aliments pour chats et de
traitements pour animaux de compagnie, qui comprend
les marques Tiki Pets et Cloud Star.
10 WK Kellogg KLG.N accepte d'être racheté par
juill le propriétaire de Ferrero Rocher dans le cadre d'une
et transaction d'une valeur d'environ 3,1 milliards de
2025 dollars, alors que le fabricant de céréales est
confronté à un affaiblissement de la demande des
consommateurs.
25 Keurig Dr Pepper KDP.O a déclaré qu'elle achèterait
août la société de café néerlandaise JDE Peet's
2025 JDEP.AS pour 18,4 milliards de dollars en espèces,
et la société combinée divisera ses unités de boissons
et de café afin de renforcer sa position sur les
marchés mondiaux du café et des boissons
rafraîchissantes en Amérique du Nord.
Kimberly-Clark KMB.N a déclaré qu'il achèterait le
fabricant de Tylenol Kenvue KVUE.N dans le cadre
3 d'une transaction en espèces et en actions évaluée à
novem environ 48,7 milliards de dollars, afin de créer l'une
bre des plus grandes entreprises de biens de santé grand
2025 public aux États-Unis.
Source: communiqués de l'entreprise, articles de Reuters: Communiqués de presse des entreprises, articles de Reuters
