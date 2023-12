Grolleau : une performance semestrielle dans le rouge

(AOF) - Grolleau a fait état d'un chiffre d'affaires consolidé publié de 14,9 millions d'euros au terme du premier semestre 2023 contre 18,9 millions d'euros un an plus tôt à la même période. La société spécialisée dans la conception et la fabrication d'armoires métalliques d'énergie, de shelters et de solutions innovantes a enregistré une marge d’EBE de 3,3%, égale à celle de l’exercice 2022-23 (12 mois). Sur la période, l'entreprise a dégagé un déficit de 943000 euros contre un bénéfice de 374000 euros un an plus tôt.

En proforma 12 mois (du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023), le nouveau Groupe devrait réaliser un chiffre d'affaires annuel consolidé de plus de 40 millions d'euros sur une base d'intégration proportionnelle à 49,9%, avec une marge d'EBE supérieure à 3,3%. Le chiffre d'affaires proforma 12 mois représenterait plus de 60 millions d'euros sur une base d'intégration globale à 100%.

Le début d'année 2024 démarrera avec un carnet de commandes solide de plus de 13 millions d'euros à date.

Plan d'investissement dans le ferroviaire

L'industrie ferroviaire française se situe à la seconde place en Europe et à la troisième place sur le plan mondial. Cette industrie affiche une balance commerciale excédentaire, qui génère plus de 100.000 emplois en France. L'annonce du plan d'avenir pour les transports ferroviaires français prévoit notamment la régénération et la modernisation du réseau, dont l'âge moyen est de 30 ans sur notre territoire. Cet âge est bien supérieur à celui de pays comme l'Allemagne (17 ans) et la Suisse, (15 ans). Un investissement annuel passant de 2,8 milliards d'euros, à près de 4 milliards d'euros doit permettre de maintenir en bon état tout le réseau.