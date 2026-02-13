Grolleau : Très bonne fin d’année

Publication du chiffre d’affaires 2025
Grolleau annonce un chiffre d’affaires 2025 de 46,3 M€ en publié, soit une hausse de +15,7%. En proforma, la croissance ressort flat (-0,6%) à 53,3 M€. C’est un peu mieux que nos attentes (45,3 M€ estimé en publié). Le quatrième trimestre a très nettement accéléré (+85% en publié et +42,5% proforma), notamment sur les Télécom & Data. Grolleau confirme en conséquence que l’EBE sera en croissance sur l’exercice.
Recommandation
À la suite de la mise à jour de notre modèle, nous maintenons notre objectif de cours à 5,50 € (6,0x EV/EBITDA 2026e) ainsi que notre recommandation à Achat sur le titre.
