GROLLEAU : Résultats semestriels 2024 : Chiffre d'affaires consolidé : 22,6 M EUR - Marge d'EBE : 2,8%

Montilliers – 16 octobre 2024. La société Grolleau (Code ISIN : FR0014005ZM5 / Mnémonique : ALGRO) publie ses résultats semestriels clos au 30 juin 2024 (incluant OMP en intégration proportionnelle à 49,9%). Ils ont été arrêtés par le Conseil d'administration le 14 Octobre 2024 et ont fait l'objet d'une revue limitée par les commissaires aux comptes.

Au terme de ce 1 er semestre 2024, Grolleau réalise un chiffre d'affaires de 22,6 M€ et une marge d'EBE de 2,8%. Grolleau vise pour cet exercice 2024 de consolidation, un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 41 M€, proche du chiffre d'affaires 2023 proforma, et s'attend à une rentabilité en recul par rapport à l'exercice précédent tout en restant positive grâce notamment à des mesures d'efficacités opérationnelles ciblées.

Compte tenu de la date de premier établissement des comptes consolidés au 30 septembre 2023, il n'existe pas de données comparatives consolidées au 30 juin 2023. Grolleau rappelle également avoir procédé au changement de date de clôture comptable lors de son Assemblée Générale du 13 décembre 2023. A titre indicatif, le Groupe présente ci-dessous le compte de résultat du 1 er semestre 2023 clos au 30 septembre 2023 et celui de l'exercice 2023 proforma clos au 31 décembre 2023.

Normes françaises – en K€

Données consolidées S1 2023 consolidé

6 mois (1 er avril-30 septembre 2023) [1] 2023 proforma [2]

12 mois (1 er janvier – 31 décembre 2023)

non audités S1 2024 consolidé

6 mois (1 er janvier-30 juin 2024) Chiffre d'affaires 14 892 44 278 22 574 Marge sur coûts d'achats [3] 7 807 23 328 12 196 % du CA 52,4% 52,7% 54,0% Autres achat et charges externes retraitées [4] (2 090) (6 897) (3 664) Charges de personnel retraitées 4 (5 479) (14 495) (7 900) Excédent Brut d'Exploitation (EBE) [5] 239 1 937 632 Marge d'EBE 1,6% 4,4% 2,8% Dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises (inclus crédit-bail) (751) (2 031) (1 048) Autres produits et charges d'exploitation 11 131 78 Résultat d'exploitation (502) 37 (337) Résultat financier (66) (296) (35) Résultat exceptionnel retraité (373) (263) (18) Impôt sur les bénéfices (7) 220 15 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence - (56) 39 Résultat net (948) (358) (321) Résultat net part du groupe (943) (421) (321)

Bonne tenue des marges au 1 er semestre – Marge d'EBE : 2,8%

Au terme de ce 1 er semestre 2024, le chiffre d'affaires de Grolleau ressort à 22,6 M€.

La répartition sectorielle est homogène entre les trois pôles d'activité : Smart City (39% du chiffre d'affaires au 30 juin 2024) ; pôle Energie et Industrie (33% du chiffre d'affaires au 30 juin 2024) et Télécoms et Data (28% du chiffre d'affaires au 30 juin 2024).

La marge sur coûts d'achats est de bon niveau à 54,0%, supérieure à celle de l'exercice passé, et reflète une bonne maîtrise des coûts et le mix produit (à titre indicatif, elle était 52,7% au 31 décembre 2023 proforma).

Les charges de personnel représentent 7,9 M€, tenant compte de l'intégration des effectifs d'OMP en intégration proportionnelle (49,9%), et représentent 35,0% du chiffre d'affaires au 30 juin 2024.

Les charges externes s'élèvent à 3,7 M€ (incluant notamment les charges locatives des sites industriels du Groupe) et représentent 16,1% du chiffre d'affaires.

Au 30 juin 2024, la marge d'EBE ressort à 2,8 %.

Les dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises [6] s'élèvent à (1,0) M€ et reflètent les investissements industriels du Groupe avec l'intégration d'OMP.

Le résultat d'exploitation est de (0,3) M€. Après prise en compte d'un résultat financier non significatif, le résultat net part du Groupe est identique à (0,3) M€.

Situation bilancielle

Les capitaux propres sont de 12,9 M€ à comparer à 13,2 M€ au 31 décembre 2023 (sur une période de 9 mois [7] ).

Les flux de trésorerie générés par l'activité ressortent positif à 0,5 M€ au 30 juin 2024 (contre (1,6) M€ au 31 décembre 2023) grâce à une très bonne maîtrise du BFR (très légère variation du besoin en fonds de roulement (BFR) de 13 K€).

Les investissements représentent (1,1) M€ sur le 1 er semestre 2024, un niveau conforme au budget.

Les dettes financières brutes s'élèvent à 7,6 M€ (contre 8,2 M€ au 31 décembre 2023). Les dettes fiscales et sociales (qui intègrent celles d'OMP Mechtron) ressortent à 6,1 M€ (contre 6,5 M€ au 31 décembre 2023).

Au 30 juin 2024, la trésorerie disponible est de 5,3 M€ (contre 6,5 M€ au 31 décembre 2023). Le Groupe est en situation d'endettement financier net [8] maîtrisé de 2,3 M€, soit 18,7% des capitaux propres.

Un exercice 2024 de consolidation

Pour rappel, cet exercice 2024 de transition est consacré à la consolidation du nouveau Groupe et à la mise en œuvre progressive des synergies avec OMP.

Au 30 septembre 2024 le carnet de commandes global restant à facturer (inclus OMP) s'élève à 14,0 M€, (contre 17,7 M€ au 31 décembre 2023 (inclus OMP) et 17,0 M€ au 30 juin 2024). Pour rappel, ce carnet ne tient pas compte du contrat significatif de 15 M€ sur 3 ans gagné par Grolleau auprès d'un acteur majeur de l'énergie et qui démarrera début 2025 [9] .

Le contexte de marché conjoncturel sur les segments télécoms et bornes de recharge reste toujours peu favorable. Compte tenu de certains décalages de livraisons ponctuels, initialement positionnés sur la fin d'année, le Groupe anticipe désormais un repli de son chiffre d'affaires au 3 ème trimestre (par rapport au proforma 2023) puis une amélioration progressive de la tendance en fin d'année sans toutefois renouer avec la croissance.

Au second semestre, sur le segment Télécoms et Data, Grolleau livrera pour Cellnex 3 data centers monobloc sur le second semestre (les 3 autres sont décalés sur 2025 à la demande du client). En parallèle, Grolleau va procéder à la livraison et mise en service de 7 shelters pour GoFiber (Proximus) [10] pour le déploiement de la fibre optique en Belgique et livrera également des armoires pour accompagner le déploiement des réseaux FTTH en Afrique du Nord. En parallèle, Grolleau continue à répondre à des appels d'offres plus nombreux sur le marché des mini data centers (monobloc) en lien avec l'intelligence artificielle (IA) dont le marché est en phase de démarrage.

Sur le pôle Smart City, l'activité armoires urbaines maintiendra au second semestre un niveau soutenu ; la progression de cette activité dans de nouvelles villes en France compensant la fin programmée des travaux d'embellissement de Paris pour les Jeux Olympiques. De son côté, l'activité bornes de recharge restera en net repli en Italie. En France, le déploiement se poursuit sur de nouveaux marchés avec TotalEnergies (360 points de charge ont été livrés à date. Avec du retard sur le calendrier initial la fin du déploiement s'étalera sur 2025 avec un parc installé global de 1 400 points de charge). Grolleau livrera également une vingtaine de bornes de recharge ultra rapides pour IES Synergie (voirie et dépôt de bus) dans le cadre de la montée en puissance progressive de ce contrat qui accuse néanmoins un fort retard compte tenu des difficultés du marché du véhicule électrique en Europe. Enfin, le développement de nouveaux points de charge appelés « Dispenser » continue avec 2 clients existants.

Sur le pôle Energie et Industrie , Grolleau termine la livraison des dernières portes de bateaux de croisière dans le cadre de son contrat avec les Chantiers de l'Atlantique. Les premières livraisons de pompes hydrauliques pour véhicules commerciaux réalisées par OMP et à destination du marché américain ont démarré dans de bonnes conditions. Sur le secteur de l'énergie, Grolleau continue sa collaboration avec Energie de Loire (EDL) [11] , sur un nouveau marché de la gestion solaire. Grolleau et OMP, l'un et l'autre, continuent également à être sollicités sur le nouveau marché des ESS (systèmes de stockage d'énergie) par leurs clients existants ainsi que de nouveaux prospects. Côté ferroviaire, la dynamique d'activité reste bonne. À noter également la première participation commune à InnoTrans, un grand salon mondial des technologies de transport, qui s'est tenu à Berlin en septembre dernier. Enfin, Grolleau mobilise ses équipes (développeurs notamment) pour préparer le déploiement l'an prochain de son contrat majeur dans le domaine de l'énergie.

Au vu de la dynamique commerciale actuelle, Grolleau anticipe un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 41 M€, proche de son chiffre d'affaires proforma 2023. Au regard d'un mix produit et géographique moins favorable sur le plan des marges et des dépenses nécessaires pour le lancement de nouveaux produits qui seront commercialisés en 2025, Grolleau s'attend à une rentabilité en recul par rapport à l'exercice précédent tout en restant positive grâce notamment à des mesures d'efficacités opérationnelles ciblées.

De façon générale, le Groupe poursuit la consolidation de ses fondamentaux pour constituer un acteur industriel de référence solide. Grolleau est confiant sur la dynamique de ses différents marchés et sa trajectoire de croissance rentable pour 2025.

Mise à disposition du rapport financier semestriel

Le rapport financier semestriel 2024 sera disponible dans les délais légaux sur le site internet de Grolleau, www.grolleau-bourse.com , dès l'émission du rapport des commissaires aux comptes.

Annexe

COMPTE DE RESULTAT

Normes françaises – en K€

Données consolidées 30/06/2024 Chiffre d'affaires 22 574 Coûts d'achat des marchandises vendues (10 378) Marge sur coûts d'achats 12 196 Marge sur coûts d'achats en % du chiffre d'affaires 54,0% Autres achats et charges externes retraitées (3 664) Charges de personnel retraitées (7 900) Excédent Brut d'Exploitation (EBE) 632 Marge d'EBE en % du chiffre d'affaires 2,8% Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (1 048) Autres produits et charges d'exploitation diverses 78 Résultat d'exploitation (337) Résultat financier (35) Résultat courant (373) Résultat exceptionnel retraité (18) Impôts sur les résultats 15 Quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence 39 Résultat net de l'ensemble consolidé (337) Intérêts minoritaires (16) Résultat net (part du groupe) (321)

BILAN CONSOLIDE

en milliers d'euros 2023.12 30.06.204 Immobilisations incorporelles 2 858 2 944 Dont Ecarts d'acquisition 1 603 1 603 Immobilisations corporelles 6 852 6 919 Immobilisations financières 657 959 Actif immobilisé 10 368 10 831 Stocks et en-cours 7 914 6 916 Clients et comptes rattachés 9 510 8 775 Autres créances et comptes de régularisation 4 192 3 641 Dont Impôts différés Actif 635 649 Disponibilités 6 455 5 275 Actif circulant 28 070 24 607 Total Actif 38 438 35 438

en milliers d'euros 2023.12 30.06.2024 Capital 1 421 1 421 Primes liées au capital 6 958 6 958 Réserves 5 882 4 667 Résultat net (Part du groupe) (1 260) (321) Capitaux propres (Part du groupe) 13 002 12 724 Intérêts minoritaires (16) (30) Autres fonds propres 249 251 Total des capitaux propres 13 235 12 946 Provisions pour risques et charges 314 452 Provisions 314 452 Dettes financières 8 188 7 583 Fournisseurs et comptes rattachés 8 556 6 760 Autres dettes et comptes de régularisation 8 145 7 696 Dont Impôts différés Passif - - Dettes 24 889 22 039 Total Passif 38 438 35 438

[1] Le périmètre consolidé incorpore OMP Mechtron sur 2 mois en intégration proportionnelle à 49,9% depuis le 1 er août 2023

[2] Le chiffre d'affaires pro forma intègre le chiffre d'affaires consolidé de Grolleau et le chiffre d'affaires consolidé d'OMP Mechtron en intégration proportionnelle (à 49,9%) sur la période concernée, retraité de la part intragroupe. Non audités.

[3] Marge sur coût d'achat = chiffre d'affaires- achats consommés.

[4] Les intérimaires ont été retraités des charges externes vers les charges de personnel.

[5] EBE = Résultat d'exploitation - dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises - loyer de crédit-bail et transfert de charges.

[6] Crédit-bail inclus.

[7] Le bilan clos au 31 décembre 2023 est sur une période du 1 er avril au 31 décembre 2023 (9 mois). Pour rappel, Grolleau a procédé au changement de son exercice comptable au 31 décembre, approuvé en Assemblée Générale du 13 décembre 2023.

[8] Endettement net financier = dettes financières - trésorerie disponible.

[9] Cf communiqué du 26 avril 2024

[10] Joint-venture entre Proximus, Ethias, et la collectivité locale belge germanophone

[11] EDL est installateur et producteur d'énergie solaire