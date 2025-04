GROLLEAU : Résultats annuels 2024 : Chiffre d'affaires consolidé : 40 M EUR - Marge d'EBE : 3,0% - Premier trimestre en repli mais légère croissance attendue sur l'année

Montilliers – 29 avril 2025 - La société Grolleau (Code ISIN : FR0014005ZM5 / Mnémonique : ALGRO) publie ses résultats annuels clos au 31 décembre 2024 (incluant OMP en intégration proportionnelle à 49,9%). Ils ont été arrêtés par le Conseil d'administration le 28 avril 2025. Les comptes ont été audités et les rapports des commissaires aux comptes sont en cours d'émission.

Dans un contexte global moins porteur, particulièrement sur le secteur des bornes de recharge, Grolleau publie un chiffre d'affaires de 39,9 M€ (vs. 44,3 M€ en 2023). Sur cet exercice, le Groupe a mené des restructurations principalement en Italie et au Mexique pour adapter les charges au volume d'activité. L'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) ressort à 1,2 M€, conforme aux dernières anticipations. Le début d'année est en repli attendu lié en particulier au secteur des bornes de recharge mais les prises de commandes sont en hausse, portées par les besoins croissants des marchés liés à l'énergie et aux datacenters.

Normes françaises – en K€

Données consolidées auditées 2023 publié -

audités (9 mois) 2023 proforma [1]

(1 er janvier – 31 décembre) non audités 2024

(1 er janvier – 31 décembre) audités Chiffre d'affaires 26 018 44 278 39 884 Marge sur coûts d'achats [2] 13 787 23 328 21 805 % du CA 53,0% 52,7% 54,7% Autres achat et charges externes retraitées [3] (4 022) (6 897) (6 056) Charges de personnel retraitées 4 (9 308) (14 495) (14 558) Excédent Brut d'Exploitation (EBE) [4] 457 1 937 1 191 Marge d'EBE 1,8% 4,4% 3,0% Dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises (inclus crédit-bail) (1 431) (2 031) (1 955) Autres produits et charges d'exploitation 255 131 64 Résultat d'exploitation (719) 37 (699) Résultat financier (134) (296) (307) Résultat exceptionnel retraité (394) (263) (615) Impôt sur les bénéfices 114 220 64 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence (56) (56) 65 Résultat net (1 189) (358) (1 492) Résultat net part du groupe (1 260) (421) (1 461)

Adaptation des charges au volume d'activité pour préserver la rentabilité

Au terme de cet exercice 2024, Grolleau affiche un chiffre d'affaires annuel de 39,9 M€, en ligne avec les attentes (-10% par rapport à l'exercice 2023 proforma 1 ). La répartition sectorielle est la suivante : Smart City (39% du chiffre d'affaires 2024) ; pôle Energie et Industrie (30% du chiffre d'affaires 2024) et Télécoms et Data (31% du chiffre d'affaires 2024).

La marge sur coûts d'achats est de 54,7%, supérieure de 2 points à celle de l'exercice passé en proforma, et reflète une bonne maîtrise des coûts d'achat ainsi que des effets de hausse de prix sur l'activité Smart City (Urbain).

Les charges opérationnelles courantes ont été bien maîtrisées.

Les charges de personnel sont stables à 14,6 M€ au 31 décembre 2024. Elles ne reflètent pas encore la baisse de 10% des effectifs sur un an (360 salariés au 31 décembre 2024 contre 400 au 31 décembre 2023) dans le cadre du plan d'adaptation à l'activité. Ces restructurations, menées au second semestre, concernent essentiellement l'Italie et le Mexique et dans une moindre mesure le site de Montilliers. Les effets seront visibles en 2025. A noter également que sur l'exercice 2023 Grolleau bénéficiait de mesures de chômage partiel pour 360 K€ sur son site à Montilliers.

Les charges externes (incluant notamment les charges locatives des sites industriels du Groupe) ont décru à 6,1 M€ (-12,2% par rapport au 31 décembre 2023 proforma). Au second semestre, le Groupe a procédé à la fermeture du site industriel du Mexique, non rentable. La structure juridique est toutefois conservée pour être relancée au besoin si la situation géopolitique américaine devait évoluer.

Au final, l'EBE est de 1,2 M€ au 31 décembre 2024, un peu au-dessus des attentes (fixé à 1 M€). La marge d'EBE est de 3,0%.

Les dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises [5] s'élèvent à (1,9) M€, un niveau stable par rapport à l'an dernier en proforma.

Le résultat d'exploitation est de (0,7) M€. Après prise en compte d'un résultat financier de (0,3) M€ et d'un résultat exceptionnel de (0,6) M€ (dont frais de restructuration), le résultat net part du Groupe est de (1,5) M€ en 2024.

Situation bilancielle

Les capitaux propres sont de 12,0 M€ à comparer à 13,2 M€ au 31 décembre 2023 tenant compte du résultat de l'exercice.

Les flux de trésorerie générés par l'activité ressortent positifs à 0,5 M€ au 31 décembre 2024 (contre (1,6) M€ au 31 décembre 2023) grâce à une très bonne maîtrise du BFR (qui baisse de 0,1 M€ au 31 décembre 2024 à comparer à une hausse de 1,4 M€ un an plus tôt).

Les investissements représentent (1,9) M€ contre (1,3) M€ au 31 décembre 2023. Ils intègrent 1,1 M€ d'investissements corporels (machines), un niveau conforme pour le Groupe, et 0,3 M€ de R&D immobilisée liés à la poursuite des développements de nouveaux produits (data centers notamment).

Les dettes financières brutes sont en baisse de 28,0% à 5,5 M€ (contre 8,2 M€ au 31 décembre 2023) et tiennent compte de remboursement d'emprunts sur la période (dont le PGE pour 1,1 M€).

Les dettes fiscales et sociales s'élèvent à 5,4 M€, dont 2,8 M€ liées à OMP, remboursables sur 4 ans. Des négociations sont en cours avec le gouvernement italien pour un étalement de la dette.

Au 31 décembre 2024, la trésorerie disponible est de 3,3 M€ (contre 6,5 M€ au 31 décembre 2023). Le Groupe est en situation d'endettement financier net [6] maîtrisé de 2,6 M€, soit 21,6% des capitaux propres.

Un début d'année en repli - Perspectives de retour à une légère croissance en 2025 couplée à une progression de la rentabilité

Au 1 er trimestre 2025 (1er janvier- 31 mars 2025), Grolleau enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 8,8 M€, en repli de -25,5% par rapport à la même période l'an dernier. Alors que le secteur télécoms poursuit sa dynamique (+8,7%), le pôle Smart City reste fortement impacté par la baisse commandes des bornes de recharge (en lien avec le niveau des subventions en Europe) qui impacte l'activité d'OMP en Italie. De son côté, le pôle Energie & Industrie ne comptabilise pas encore le démarrage du contrat des Chantiers de l'Atlantique et les livraisons du contrat Energie (prévus au 2 ème trimestre).

(en millions d'euros) – non audités T1 2024 T1 2025 Chiffre d'affaires consolidé 12,0 8,8 Télécoms 3,0 3,3 Smart City 4,9 3,2 Energie & Industrie 4,0 2,3

Malgré ce repli de début d'année, la dynamique commerciale a toutefois été bonne. A fin mars 2025, le carnet de commandes global restant à facturer [7] est en hausse de +18,6% à 21 M€ (versus 17,7 M€ un an plus tôt), hors contrat majeur Energie [8] (comptabilisé à hauteur de 600K€ seulement à date).

Sur le pôle Smart City, l'activités armoires urbaines restera dynamique (portée notamment par les commandes des Collectivités Territoriales concernant l'éclairage publique) sans toutefois compenser la poursuite du fort repli de l'activité bornes de recharge qui va continuer de pénaliser l'activité d'OMP en Italie (mise en pause des commandes Alpitronic qui a représenté un chiffre d'affaires de 5,5 M€ en 2024 soit 7 % du chiffre d'affaires consolidé 2024). De son côté, IES Synergy a passé une commande ferme de 55 bornes ultra rapides (vs. 40 déployés en 2024).

Les perspectives commerciales sur les secteurs Energie et Data centers sont plus favorables et le Groupe est très bien positionné pour capter ces nouveaux marchés d'avenir.

L'activité Télécoms & Data retrouve une dynamique favorable porté en particulier par les enjeux majeurs de l'intelligence artificielle et les besoins croissants autour des datacenters. Après le succès de la phase de tests d'un prototype de datacenter très innovant pour un client européen de renom, Grolleau est en attente d'une première commande pour 2025 qui pourrait donner lieu à un autre d'envergure à réaliser sur 2026. Côté OMP, les perspectives commerciales avec Nokia sont mieux orientées en Chine.

Le pôle Energie & Industrie devrait enregistrer une nette croissance de son activité sur l'exercice portée par les premières contributions du contrat Energie à partir du 2 ème trimestre 2025 (de l'ordre de 2 à 2,5 M€ attendu sur 2025) et l'activité navale avec les chantiers de l'Atlantique (contrat 3 M€). De nouveaux succès sont attendus également sur le nouveau marché des BESS (systèmes de stockage de batterie d'énergie). Enfin, les perspectives sont toujours favorables sur le secteur ferroviaire chez OMP.

En conclusion, même si la conjoncture économique reste incertaine Grolleau s'attend sur ce nouvel exercice 2025 à un retournement progressif, avec une amélioration séquentielle sur les prochains trimestres. Les restructurations menées en 2024 sur les sites italiens et au Mexique devraient porter leurs fruits sur 2025 pour améliorer la rentabilité du Groupe, toutefois Grolleau reste attentif à la situation financière d'OMP en lien avec l'étalement de ses dettes fiscales et sociales. Grolleau vise en 2025 une légère croissance de son chiffre d'affaires et une nette progression de son EBITDA portée par des contrats à plus forte marge.

Grolleau rappelle sa faculté, toujours à l'étude, de devenir majoritaire au capital d'OMP [9] durant l'exercice 2025, lui donnant la possibilité de procéder à son intégration globale (à 100%) dans les comptes du Groupe.

Mise à disposition du rapport financier annuel

Le rapport financier annuel 2024 sera disponible au plus tard le 30 avril 2025 sur le site internet de Grolleau, www.grolleau-bourse.com , dès l'émission du rapport de certification des commissaires aux comptes.

À PROPOS DE GROLLEAU

Créé en 1950, Grolleau est un acteur industriel français spécialisé dans la fourniture d'équipements d'infrastructures pour accompagner le développement des villes et des territoires intelligents ( Smart Territory ) en plein essor avec le déploiement de la 5G et des objets connectés.

Grolleau est le spécialiste reconnu des équipements extérieurs pour la protection et la sécurisation des technologies critiques qui assurent le bon fonctionnement des territoires (gestion de l'énergie et de l'eau, connectivité et télécommunications, mobilité verte, smart grid). Grolleau est le numéro 1 français des armoires urbaines (télécoms / énergie) sur tout le territoire et le 1 er fabricant français de bornes de recharge électrique sur voirie.

Concepteur, fabricant et intégrateur français de ses équipements, Grolleau contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception à la livraison. Le Groupe est présent en France (Montilliers) et au travers d'OMP Mechtron en Italie et en Chine.

Retrouvez toutes les informations relatives à Grolleau sur : www.grolleau-bourse.com

RELATIONS INVESTISSEURS

ACTUS finance & communication

Anne-Pauline PETUREAUX

grolleau@actus.fr

Tél. 01 53 67 36 72

RELATIONS PRESSE

ACTUS finance & communication

Amaury DUGAST

adugast@actus.fr

Tél. 01 53 67 36 74

Annexes

COMPTE DE RESULTAT

Normes françaises – en K€

Données consolidées 2023 audités

(9 mois) 2024 audités Chiffre d'affaires 26 018 39 884 Coûts d'achat des marchandises vendues (12 231) (18 079) Marge sur coûts d'achats 13 787 21 805 Marge sur coûts d'achats en % du chiffre d'affaires 53,0% 54,7% Autres achats et charges externes retraitées (4 022) (6 056) Charges de personnel retraitées (9 308) (14 558) Excédent Brut d'Exploitation (EBE) 457 1 191 Marge d'EBE en % du chiffre d'affaires 1,8% 3,0% Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (1 431) (1 955) Autres produits et charges d'exploitation diverses 255 64 Résultat d'exploitation (719) (699) Résultat financier (134) (307) Résultat courant (853) (1006) Résultat exceptionnel retraité (394) (615) Impôts sur les résultats 114 64 Quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence (56) 65 Résultat net de l'ensemble consolidé (1 189) (1 492) Intérêts minoritaires 71 (31) Résultat net (part du groupe) (1 260) (1 461)

BILAN CONSOLIDE

(En milliers d'euros) 2023.12 2024.12 Immobilisations incorporelles 2 858 2 935 Dont Ecarts d'acquisition 1 603 1 603 Immobilisations corporelles 6 852 6 420 Immobilisations financières 657 1 089 Actif immobilisé 10 368 10 444 Stocks et en-cours 7 914 6 225 Clients et comptes rattachés 9 510 8 406 Autres créances et comptes de régularisation 4 192 3 738 Dont Impôts différés Actif 635 591 Disponibilités 6 455 3 322 Actif circulant 28 070 21 691 Total Actif 38 438 32 135

(En milliers d'euros) 2023.12 2024.12 Capital 1 421 1 421 Primes liées au capital 6 958 6 958 Réserves 5 882 4 730 Résultat net (Part du groupe) (1 260) (1 461) Capitaux propres (Part du groupe) 13 002 11 648 Intérêts minoritaires (16) (42) Autres fonds propres 249 309 Total des capitaux propres 13 235 11 915 Provisions pour risques et charges 314 608 Provisions 314 608 Dettes financières 8 188 5 894 Fournisseurs et comptes rattachés 8 556 6 530 Autres dettes et comptes de régularisation 8 145 7 188 Dont Impôts différés Passif - - Dettes 24 889 19 612 Total Passif 38 438 32 135

[1] Le chiffre d'affaires pro forma intègre le chiffre d'affaires consolidé de Grolleau et le chiffre d'affaires consolidé d'OMP Mechtron en intégration proportionnelle (à 49,9%) sur la période concernée, retraité de la part intragroupe. Non audités.

[2] Marge sur coût d'achat = chiffre d'affaires- achats consommés.

[3] Les intérimaires ont été retraités des charges externes vers les charges de personnel.

[4] EBE = Résultat d'exploitation - dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises - loyer de crédit-bail et transfert de charges.

[5] Crédit-bail inclus.

[6] Endettement net financier = dettes financières - trésorerie disponible.

[7] Carnet de commandes 12 mois de Grolleau inclus les commandes OMP à 100% (soit 11 M€)

[8] Cf communiqué du 26 avril 2024 - contrat cadre pluri annuel sur trois ans remporté au travers d'un Groupement d'Entreprise avec la société CHAPSOL – Groupe CARSEY (« CHAPSOL »), pour la fourniture de postes de transformation électrique basse tension/haute tension auprès d'un acteur majeur de l'énergie et représentant un potentiel de 15 M€ minimum pour Grolleau.

[9] Par conversion en actions de son apport en compte courant de 2 M€ - Cf communiqué du 8 septembre 2023