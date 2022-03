GROLLEAU : Prise de participation dans Nexence, éditeur de solutions logicielles spécialisé dans le parcours client

Montilliers – 7 mars 2022 . La société Grolleau (la « Société » ou « Grolleau »), acteur majeur des infrastructures au service des territoires intelligents ( Smart Territory ), annonce avoir pris une participation de 28,6 % du capital de la société NEXENCE, spécialiste de la production de parcours connectés, au travers d'une augmentation de capital réservée.

Créée en 2008, la société Nexence, au travers de sa marque commerciale My Check Experience, offre un panel de solutions digitales connectées clés en main pour optimiser les flux humains et matériels de ses clients. Depuis 2019, My Check Experience a développé ses propres solutions de casiers connectés intelligents répondant à l'ensemble des nouveaux usages au quotidien des entreprises et des collectivités : vestiaires connectés, dépôt consignes, gestion des colis, distribution d'outillages ou encore conciergerie d'entreprise.

La société compte 11 personnes et a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 700 K€. Le modèle commercial associe vente de matériels et abonnement SaaS, générant une récurrence de revenus. La société a installé depuis 3 ans plus de 2 000 casiers connectés en France et travaille notamment avec des clients de premier rang comme Unibail Rodamco Westfield, Belambra, ARS, SNCF, Renault, Bouygues Construction, Le Centre Pompidou, Galeries Lafayettes, Generali, Experis, Bien Etre A La Carte ou encore Circles (Sodexo).

Grolleau est déjà partenaire de Nexence sur certains projets et a notamment réalisé durant l'été 2021 des vestiaires de plage connectés et fabrique actuellement des casiers consignes pour gérer les achats du personnel travaillant dans des grandes et moyennes surfaces. Grolleau deviendra désormais le fournisseur exclusif de toutes les solutions outdoor de Nexence / My Check Experience.

Avec cette acquisition, Grolleau s'ouvre de nouveaux marchés et accélère son développement dans l'univers des objets connectés, indispensable au déploiement de la smart territory. Grolleau pourra s'appuyer sur l'expertise de Nexence, sa parfaite connaissance de la technologie RFID [1] et des solutions logicielles adaptées aux parcours & interfaces clients pour maximiser les synergies et intégrer notamment de plus en plus de logiciels dans ses solutions outdoors.

À PROPOS DE GROLLEAU

Créé en 1950, Grolleau est un acteur industriel français spécialisé dans la fourniture d'équipements d'infrastructures pour accompagner le développement des villes et des territoires intelligents ( Smart Territory ) en plein essor avec le déploiement de la 5G et des objets connectés.

Grolleau est le spécialiste reconnu des équipements extérieurs pour la protection et la sécurisation des technologies critiques qui assurent le bon fonctionnement des territoires (gestion de l'énergie et de l'eau, connectivité et télécommunications, mobilité verte, smart grid). Grolleau est le numéro 1 français des armoires urbaines (télécoms / énergie) sur tout le territoire et le 1 er fabricant français de bornes de recharge électrique sur voirie.

Concepteur, fabricant et intégrateur français de ses équipements, Grolleau contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception à la livraison, sur son site industriel de Montilliers (Angers) sur plus de 60 000 m 2 et emploie 200 collaborateurs. La société a réalisé un chiffre d'affaires de 22,3 M€ au 31 mars 2021 et entend plus que doubler son chiffre d'affaires à horizon 2025-26.

[1] RFID = Radio Frequency IDentification - radio-identification technologie d'identification automatique.

