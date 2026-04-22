GROLLEAU : Nette amélioration de la performance opérationnelle en 2025

Nette amélioration de la performance opérationnelle en 2025

Chiffre d'affaires pro forma : 54,0 M€

EBE proforma : 2,4 M€ (contre 1,6 M€ en 2024)

Marge d'EBE proforma : 4,5%

Montilliers – 22 avril 2026 - La société Grolleau (Code ISIN : FR0014005ZM5 / Mnémonique : ALGRO) publie ses résultats annuels clos au 31 décembre 2025. Ils ont été arrêtés par le Conseil d'administration du 21 avril 2026. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification est en cours d'émission. Grolleau rappelle avoir porté sa participation dans OMP à 75% [1] , lui permettant désormais de consolider cette entité en intégration globale à compter du 1 er septembre 2025. Pour mieux refléter la taille du Groupe et faciliter la comparaison, la société présente également un compte de résultat sur une période de 12 mois en pro forma.

Grolleau affiche une nette amélioration de sa performance opérationnelle sur l'exercice, conformément à ses anticipations. En proforma, le chiffre d'affaires s'établit à 54,0 M€ et l'EBE progresse à 2,4 M€ (contre 1,6 M€ en 2024), soit une marge d'EBE de 4,5% en proforma.

Normes françaises – en K€

Données consolidées 2024

(1 er janvier – 31 décembre) audités 2024 proforma [2]

(1 er janvier – 31 décembre)

non audités 2025

(1 er janvier – 31 décembre)

audités [3] 2025 proforma 2

(1 er janvier – 31 décembre)

non audités Chiffre d'affaires 39 884 53 559 46 602 53 974 Marge sur coûts d'achats [4] 21 805 28 950 23 944 27 496 % du CA 54,7% 54,1% 51,4% 50,9% Autres achats et charges externes retraitées [5] (6 056) (8 632) (6 901) (8 152) Charges de personnel retraitées 5 (14 558) (18 727) (14 646) (16 902) Excédent Brut d'Exploitation (EBE) [6] 1 191 1 592 2 396 2 442 Marge d'EBE 3,0% 3,0% 5,1% 4,5% Dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises (inclus crédit-bail) (1 955) (2 650) (2 367) (2 659) Autres produits et charges d'exploitation 64 350 135 77 Résultat d'exploitation (719) (708) 165 (140) Résultat financier (307) (601) (661) (807) Résultat exceptionnel retraité (594) (833) (1 314) (1 858) Impôt sur les bénéfices 64 20 (405) (408) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 65 65 (26) (26) Résultat net (1 492) (2 058) (2 241) (3 239)

Comptes consolidés 2025

Suite à la montée au capital dans OMP Mechtron à 75% [7] , Grolleau consolide cette entité en intégration globale à compter du 1 er septembre 2025. Les comptes annuels consolidés 2025 intègrent donc un effet périmètre lié à OMP sur 4 mois.

Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 46,6 M€ au 31 décembre 2025, contre 40,0 M€ au 31 décembre 2024, en hausse de +16,9%. Grâce à une bonne maîtrise des charges dans un contexte d'élargissement du périmètre, l'EBE est en hausse à 2,4 M€, contre 1,2 M€ un an plus tôt, soit une marge d'EBE de 5,1% (contre 3,0% en 2024).

Proforma 12 mois : Progression de l'EBE, conformément aux anticipations

En proforma, le chiffre d'affaires 2025 s'établit à 54,0 M€ (contre 53,6 M€ en 2024 proforma). La répartition sectorielle du chiffre d'affaires proforma est la suivante : Smart City (27% du chiffre d'affaires proforma) ; pôle Energie et Industrie (32% du chiffre d'affaires proforma) et Télécoms et Data (41% du chiffre d'affaires proforma).

La marge sur coûts d'achats proforma est de 50,9% tenant compte d'effets mix produit sur la période (principalement chez OMP).

En proforma 12 mois, les charges opérationnelles courantes baissent de -6,2% pour s'établir à 25,0 M€ au 31 décembre 2025 contre 27,4 M€ au 31 décembre 2024. Les charges externes représentent 15,1 % du chiffre d‘affaires proforma (contre 16,1% un an plus tôt) tenant compte des économies progressives liées notamment à la fermeture de la filiale mexicaine. Les charges de personnel représentent 31,3 % du chiffre d'affaires (contre 35,0% un an plus tôt), sous l'effet de la baisse des intérimaires et des mesures de chômage partiel appliquées en Italie au 1 er semestre 2025. Au 31 décembre 2025, les effectifs sont de 358 salariés (360 salariés au 31 décembre 2024).

Conformément aux anticipations du Groupe, l'EBE proforma progresse de +53,3% à 2,4 M€ contre 1,6 M€ au 31 décembre 2024 en proforma, soit une marge d'EBE proforma de 4,5% en hausse de +1,5 points.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises (2,6 M€, stable par rapport à 2024 proforma), le résultat d'exploitation est proche de l'équilibre à (0,1) M€.

Le résultat financier proforma sur 12 mois est de (0,8) M€ (contre (0,6) M€ un an plus tôt) tenant compte principalement de pertes de change, sans impact sur la trésorerie.

Après prise en compte d'un résultat exceptionnel de (1,8) M€ (dont (1,0) M€ de dépréciations résiduelles liées à la fermeture de la filiale au Mexique [8] et (0,8) M€ liés à des indemnités de licenciement) et de l'impôt (0,4) M€, le résultat net part du Groupe proforma sur 12 mois ressort à (3,2) M€.

Free cash-flow positif et baisse de l'endettement financier

La situation bilancielle reflète l'intégration globale à 100% d'OMP dans les comptes de l'exercice 2025.

Au 31 décembre 2025, les capitaux propres sont de 9,4 M€, à comparer à 11,9 M€ au 31 décembre 2024, tenant compte du résultat de l'exercice et d'un impact de (0,5) M€ liés aux intérêts minoritaires.

Les flux de trésorerie générés par l'activité sont en hausse à 3,4 M€ contre 0,5 M€ au 31 décembre 2024. Le BFR est en amélioration de 3,3 M€ et tient compte des dettes fiscales et sociales d'OMP à 100% (8,7 M€) et d'un effet favorable du factor (2,5 M€). A noter que la loi de finance italienne 2026 a été votée au parlement et prévoit un ré-étalement de certaines dettes dues à l'Etat italien sur une période pouvant aller jusqu'à 9 ans (la réponse du gouvernement est attendue pour la fin du 1 er semestre 2026) et d'ores et déjà une suppression des pénalités et intérêts de retards liés à ces dettes (impact de +680K€ à comptabiliser pour le prochain exercice fiscal de Grolleau).

Les flux de trésorerie liés aux opérations d'investissements sont restés contenus sur la période à (0,5) M€ (contre (1,8) M€ au 31 décembre 2024).

Au final, le Groupe affiche un free cash flow positif de 2,9 M€ au 31 décembre 2025 (contre 0,5 M€ un an plus tôt).

Les dettes financières brutes sont en baisse à 5,0 M€ (contre 5,9 M€ au 31 décembre 2024) et tiennent compte des remboursements d'emprunts sur la période (dont 1,1 M€ au titre du PGE). Au 31 décembre 2025, la trésorerie disponible est de 4,6 M€. La variation de trésorerie est de +1,5 M€ sur la période .

Le Groupe est en situation d'endettement financier net [9] maîtrisé de 0,4 M€.

Perspectives 2026

Au 31 mars 2026, le carnet de commandes global pour 2025 et 2026 est de 19,6 M€ contre 21,0 M€ un an plus tôt (dont 1,4 M€ comptabilisés sur le contrat Energie) reflétant principalement la tendance d'activité du pôle Smart City.

Pour l'exercice 2026, Grolleau anticipe la poursuite d'une bonne dynamique dans le secteur Télécoms . L'activité Industrie et Energie devrait également rester bien orientée, soutenue par une bonne visibilité sur l'activité navale ainsi que par la prorogation de son contrat concernant les postes de transformation [10] signé avec un acteur majeur de l'énergie en France jusqu'en avril 2029 (au lieu d'avril 2027). En parallèle, Grolleau annonce avoir gagné un nouveau contrat, toujours en partenariat avec CHAPSOL – Groupe CARSEY (« CHAPSOL »), dans le domaine de la transition énergétique, pour le client NW Group, qui pourrait donner lieu à des volumes significatifs en 2027 et 2028. Une première phase d'études a démarré courant avril. Enfin, le Groupe vient de recevoir la première commande « série » pour POLYTEX (armoires de vêtements hospitaliers).

Concernant l'activité Smart city , le début d'année a été meilleur qu'attendu sur les ventes d'armoires urbaines malgré le contexte électoral. Toutefois ce pôle devrait être en fort repli sur l'année en raison de l'arrêt des commandes de bornes de recharge (lié à la fin de contrats significatifs et malgré le redémarrage de l'activité avec ALPITRONIC via PLEXUS pour le marché américain).

Dans le contexte géopolitique incertain actuel, le groupe maintient une approche prudente en ce début d'exercice. Il demeure à ce stade difficile d'évaluer précisément les impacts de la guerre en Iran sur la hausse des coûts des matières premières, de la logistique et de l'énergie. Dans la mesure du possible, le Groupe essaie de limiter ces impacts en répercutant des hausses sur ses offres. Des retards de livraisons de composants sont actuellement constatés mais restent, à ce stade, contenus.

Prochaine communication : chiffre d'affaires semestriel 2026, le 28 juillet 2026

À PROPOS DE GROLLEAU

Créé en 1950, Grolleau est un acteur industriel français spécialisé dans la fourniture d'équipements d'infrastructures pour accompagner le développement des villes et des territoires (Smart Territory) en plein essor avec le déploiement de la 5G, des Datacenters et des objets connectés. Grolleau est le spécialiste reconnu des équipements extérieurs pour la protection et la sécurisation des technologies critiques qui assurent le bon fonctionnement des territoires (gestion de l'énergie et de l'eau, connectivité et télécommunications, mobilité verte, smart grid). Grolleau est le numéro 1 français des armoires urbaines (télécoms / énergie) sur tout le territoire et le 1er fabricant français de bornes de recharge électrique sur voirie. Concepteur, fabricant et intégrateur français de ses équipements, Grolleau contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception à la livraison. Le Groupe est présent en France (Montilliers) et au travers d'OMP Mechtron en Italie et en Chine.

Retrouvez toutes les informations relatives à Grolleau sur : www.grolleau-bourse.co m

RELATIONS PRESSE

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Amaury DUGAST

adugast@actus.fr

Tél. 01 53 67 36 74

RELATIONS INVESTISSEURS

ACTUS finance & communication

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grolleau@actus.fr

Tél. 01 53 67 36 72

[1] Cf communiqué du 17 septembre 2025

[2] C hiffre d'affaires pro forma intègre le chiffre d'affaires consolidé de Grolleau et le chiffre d'affaires consolidé d'OMP Mechtron en intégration globale (à 100%) retraité de la part intragroupe. Non audités.

[3] Chiffre d'affaires consolidé de Grolleau et le chiffre d'affaires consolidé d'OMP Mechtron en intégration proportionnelle à 49,9% jusqu'au 31 août 2025 et à 100% à compter du 1 er septembre 2025.

[4] Marge sur coût d'achat = chiffre d'affaires- achats consommés.

[5] Les intérimaires ont été retraités des charges externes vers les charges de personnel.

[6] EBE = Résultat d'exploitation + dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises

[7] Cf communiqué du 17 septembre 2025

[8] Liquidation définitive attendue d'ici fin 2026

[9] Endettement net financier = dettes financières - trésorerie disponible.

[10] Cf communiqué du 26 avril 2024 - contrat cadre pluri annuel sur trois ans, remporté au travers d'un Groupement d'Entreprise avec la société CHAPSOL – Groupe CARSEY (« CHAPSOL »), pour la fourniture de postes de transformation électrique basse tension/haute tension