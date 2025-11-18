 Aller au contenu principal
Grolleau confirme un EBE en croissance sur l'ensemble de l'exercice
information fournie par AOF 18/11/2025 à 18:22

(AOF) - Grolleau a publié son chiffre d'affaires consolidé du troisième trimestre 2025, ressortant en hausse de 27,5 %, à 10,6 millions d'euros. La société spécialisée dans la conception et la fabrication d'armoires métalliques d'énergie, de shelters et de solutions innovantes a enregistré, au terme des neuf mois, un chiffre d'affaires pro forma de 14,2 millions d'euros (+12,9% par rapport à la même période l'an dernier).

Sur le prochain trimestre, la société anticipe une accélération de l'activité, au-dessus des attentes initiales, et confirme un EBE en croissance sur l'ensemble de l'exercice.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

GROLLEAU
2,820 EUR Euronext Paris -0,70%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Fermer

Chargement...

