Grolleau confirme un EBE en croissance sur l'ensemble de l'exercice

(AOF) - Grolleau a publié son chiffre d'affaires consolidé du troisième trimestre 2025, ressortant en hausse de 27,5 %, à 10,6 millions d'euros. La société spécialisée dans la conception et la fabrication d'armoires métalliques d'énergie, de shelters et de solutions innovantes a enregistré, au terme des neuf mois, un chiffre d'affaires pro forma de 14,2 millions d'euros (+12,9% par rapport à la même période l'an dernier).

Sur le prochain trimestre, la société anticipe une accélération de l'activité, au-dessus des attentes initiales, et confirme un EBE en croissance sur l'ensemble de l'exercice.

