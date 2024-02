GROLLEAU : Chiffre d'affaires 2023 : 25,5 M EUR (44,0 M EUR en proforma 12 mois) - Des perspectives favorables pour 2024 avec un carnet de commandes de 17 M EUR à date

Chiffre d'affaires 2023 : 25,5 M€ (44,0 M€ en proforma 12 mois [1] )

Des perspectives favorables pour 2024 avec un carnet de commandes de 17 M€ à date

Montilliers – 8 février 2024. La société Grolleau (Code ISIN : FR0014005ZM5 / Mnémonique : ALGRO) publie son chiffre d'affaires relatif à l'exercice 2023, d'une durée exceptionnelle de 9 mois, (du 1 er avril au 31 décembre 2023), suite au changement de clôture comptable [2] .

Cet exercice de transition a été marqué par la prise de participation à hauteur de 49,9% dans la société OMP Mechtron (OMP), consolidé en intégration proportionnelle depuis le 1 er août 2023. Cette acquisition stratégique permet au Groupe d'accéder à de nouveaux marchés à l'international et de viser un doublement de taille à terme.

Les premiers effets de cette évolution de périmètre ont commencé à être visibles. Le 4 ème trimestre affiche une croissance de +42,3% par rapport à la même période l'an dernier. Sur l'exercice 2023 de 9 mois, Grolleau réalise un chiffre d'affaires de 25,5 M€. En proforma 12 mois, le chiffre d'affaires de Grolleau est de 44,0 M€ conforme aux annonces et reflétant le changement de dimension du Groupe.

(en millions d'euros) Octobre-décembre 2022 4 ème trimestre 2023

(Octobre -décembre 2023) Var. % Chiffre d'affaires consolidé 7,8 11,1 +42,3% Télécoms 2,5 2,9 +16,0% Smart city (armoires urbaines et bornes de recharge) 3,5 4,0 +14,3% Industrie (dont ferroviaire) 1,8 4,2 +133,0%

La société Grolleau présente en Annexe son chiffre d'affaires à périmètre constant

(en millions d'euros) 2022-2023

(12 mois) 2023

(9 mois) 2023

Pro forma 12 mois (49,9%) [3] Chiffre d'affaires consolidé 34,1 25,5 44,0 Télécoms 11,1 7,1 12,4 Smart city 15,5 11,2 17,1 Industrie 7,5 7,2 14,5

Progression de +42% du chiffre d'affaires au 4 ème trimestre 2023 (Octobre-décembre 2023)

Le chiffre d'affaires du 4 ème trimestre 2023 (octobre- décembre 2023) ressort à 11,1 M€ contre 7,8 M€ à la même période l'an dernier, en forte croissance de +42,3%, grâce aux effets de l'intégration d'OMP Mechtron (intégré à 49,9% dans les comptes de Grolleau). A périmètre constant, le chiffre d'affaires est de 6,8 M€.

Sur le pôle Télécoms , le chiffre d'affaires s'élève à 2,9 M€, en hausse de +16,0% par rapport à la même période l'an dernier. À périmètre constant, le chiffre d'affaires de Grolleau est de 1,9 M€ dans un contexte de montée progressive des relais de croissance. Sur ce 4 ème trimestre, Grolleau a poursuivi ses livraisons d'armoires pour le déploiement du réseau de fibre noire pour son client TERRALPHA, filiale de SNCF Réseau, intégrant un nouveau système de verrouillage électronique & de supervision à distance. Grolleau a également livré des premières bornes de recharge multi énergie aux Etats-Unis (issue d'une synergie commerciale avec OMP) et a démarré les livraisons de ses baies d'énergie pour la télévision et la radio numérique. En parallèle, OMP a livré de nouvelles références de filtres hyperfréquence pour un de ses clients historiques du secteur télécom.

Le chiffre d'affaires du pôle Smart City s'élève à 4,0 M€ en hausse de +14,3% par rapport à la même période l'an dernier. L'activité est restée dynamique sur le déploiement d'armoires urbaines sur la ville de Paris et en province alors que la montée en puissance du partenariat avec IES Synergy, pour la production de bornes de recharge KEYWATT 180 kW se poursuit.

En parallèle, les livraisons de structures de bornes de recharge ont été dynamiques chez OMP pour l'un de ses clients historiques italiens. A périmètre constant, le chiffre d'affaires de ce pôle est de 2,7 M€.

Enfin, le pôle Industrie réalise au 4 ème trimestre 2023 un chiffre d'affaires de 4,2 M€ à comparer à 1,8 M€ à la même période l'an dernier, en croissance de +133,0%, avec des livraisons toujours soutenues dans le secteur de l'énergie et du naval. Grolleau a livré avec succès 16 modules sur châssis autoporteur pour Leroy Somer et plus de 1 200 portes dans le cadre de son contrat avec les Chantiers de l'Atlantique. En parallèle, l'activité a été dynamique également chez OMP avec de nouveaux gains de clients. OMP a réalisé et testé une pré-série de pompe hydraulique pour camion avec des besoins déjà identifiés au niveau européen et américain. Enfin, OMP a réalisé des prototypes de banc de test pour batterie au lithium pour un client aux Etats-Unis. A périmètre constant, le chiffre d'affaires de ce pôle est de 2,1 M€.

Au terme de son exercice clos au 31 décembre 2023 (d'une durée de 9 mois), le chiffre d'affaires de Grolleau est de 25,5 M€ (19,0 M€ à périmètre constant). En proforma 12 mois, avec intégration proportionnelle d'OMP à 49,9%, le chiffre d'affaires de Grolleau est de 44,0 M€, conforme aux annonces et illustrant le nouveau changement de dimension du Groupe.

Pour information, en proforma 12 mois avec intégration globale d'OMP à 100%, le chiffre d'affaires 2023 serait de 62,8 M€.

Des perspectives favorables pour l'exercice 2024 – Un carnet de commande de 17 M€

Pour 2023, Grolleau confirme son ambition d'une marge d'EBE proforma [4] supérieure à 3,3%.

En 2024, le Groupe va poursuivre la mise en œuvre de ses synergies avec OMP Mechtron. Le début d'année a été dynamique en prises de commandes et le nouvel ensemble dispose d'un carnet de commandes solide d'un montant global de 17,1 M€ à date pour soutenir l'activité des prochains mois (versus 13 M€ au 20 décembre 2023). Le Groupe va bénéficier également de la mise en place de ses relais de croissance sur les secteurs télécoms et Smart City.

Concernant le pôle Télécoms , sur le nouveau marché des data centers, Grolleau rappelle avoir gagné des commandes portant sur 6 data centers pour Nexloop, filiale de Cellnex France [5] , qui seront à livrer courant 2024. Grolleau poursuit également ses actions de notoriété. Au salon DATA CENTER WORLD, les 27 et 28 Novembre 2023, Grolleau a présenté sa gamme de micro-Datacenter destinée aux opérateurs comme aux industriels. Le Groupe reste également attentif au marché européen de la fibre optique. Enfin, le Groupe est sollicité activement sur des appels d'offres dans le secteur de l'énergie et plus particulièrement dans le domaine du raccordement photovoltaïques et éoliens aux réseaux.

Sur le secteur Smart City , la demande reste toujours forte sur les armoires urbaines et Grolleau a remporté une première commande pour sa toute nouvelle génération d'armoires. Sur les bornes de recharge ultra rapide, le partenariat avec IES Synergy montera en puissance en 2024 et 2025 et viendra soutenir l'activité de ce pôle. Enfin, Grolleau a annoncé récemment le lancement de sa propre gamme de bornes de recharge type « WallBox » à destination des entreprises et collectivités.

Enfin, sur le pôle Industrie , Grolleau a remporté une commande d'un nouveau client, groupe industriel français leader des hautes technologies, pour la réalisation de 200 coffrets de signalisation pour la surveillance de lignes de métro.

Sur l'année 2024 (du 1 er janvier-31 décembre) Grolleau va renouer avec la croissance sur son périmètre historique et vise une progression globale de son chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 10% par rapport à son proforma 2023.

Prochain rendez-vous : Résultats annuels 2023, 26 avril 2023 (avant bourse)

Retrouvez toutes les informations relatives à Grolleau sur : www.grolleau-bourse.com

À PROPOS DE GROLLEAU

Créé en 1950, Grolleau est un acteur industriel français spécialisé dans la fourniture d'équipements d'infrastructures pour accompagner le développement des villes et des territoires intelligents ( Smart Territory ) en plein essor avec le déploiement de la 5G et des objets connectés.

Grolleau est le spécialiste reconnu des équipements extérieurs pour la protection et la sécurisation des technologies critiques qui assurent le bon fonctionnement des territoires (gestion de l'énergie et de l'eau, connectivité et télécommunications, mobilité verte, smart grid). Grolleau est le numéro 1 français des armoires urbaines (télécoms / énergie) sur tout le territoire et le 1 er fabricant français de bornes de recharge électrique sur voirie.

Concepteur, fabricant et intégrateur français de ses équipements, Grolleau contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception à la livraison. Le Groupe est présent en France (Montilliers) et au travers d'OMP Mechtron en Italie, en Chine et au Mexique.

ANNEXE

Evolution du chiffre d'affaires du 1 er octobre au 31 décembre, à périmètre constant, hors effet de l'intégration d'OMP Mechtron

(en millions d'euros) Octobre-décembre 2022 4 ème trimestre 2023

(Octobre -décembre 2023) Chiffre d'affaires consolidé 7,8 6,8 Télécoms 2,5 1,9 Smart city (armoires urbaines et bornes de recharge) 3,5 2,8 Industrie (y compris ferroviaire) 1,8 2,1

Evolution du chiffre d'affaires 2023 à périmètre constant, hors effet de l'intégration d'OMP Mechtron

(en millions d'euros) 2023

(9 mois) 2023 proforma

(12 mois) du 1 er janvier au 31 décembre 2023 Chiffre d'affaires consolidé 2023 19,0 26,3 Télécoms 5,5 7,5 Smart city (armoires urbaines et bornes de recharge) 9,8 12,7 Industrie (y compris ferroviaire) 3,7 6,1

[1] Exercice du 1 er janvier au 31 décembre 2023 – Intégration proportionnelle d'OMP Mechtron à 49,9%

[2] Le changement de clôture comptable au 31 décembre 2023 a été approuvé par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13 décembre 2023.

[3] Le chiffre d'affaires pro forma intègre le chiffre d'affaires consolidé de Grolleau et le chiffre d'affaires consolidé d'OMP Mechtron en intégration proportionnelle (49,9%) du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, retraité de la part intragroupe.

[4] Proforma du 1 er janvier au 31 décembre 2023, avec une intégration proportionnelle d'OMP Mechtron à 49,9%

[5] Cf communiqué du 20 décembre 2023