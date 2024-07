Grolleau : CA semestriel très légèrement positif, comme attendu

Publication du chiffre d’affaires S1 2024

Grolleau publie un CA S1 2024 de 22,5 M€, en hausse pro-forma de +0,8% et de +72,1% en publié. Ces chiffres sont en ligne avec nos attentes et celle du management, qui avait présenté en avril dernier l’exercice 2024 comme celui de la consolidation et de la mise en place des synergies avec OMP. Le T2 du groupe ressort à 10,7 M€ (+2,5% pro-forma) vs un T1 retraité à 11,8 M€ (-0,7%).

Perspectives

Avec un carnet de commandes de 17 M€ sur douze mois, l’exercice 2024 confirme son statut de consolidateur pour le groupe Grolleau/OMP nouvellement formé. La direction table notamment sur un T3 en repli, avant une reprise de la croissance sur le dernier trimestre de l’année. Dans l’ensemble, le CA 2024 devrait être comparable à celui de 2023 (en pro-forma), avec un mix produit et géographique moins favorable pour les marges du groupe. 2025 devrait être l’occasion pour le groupe d’accélérer nettement et d’entamer une phase de croissance rentable.

La publication de Grolleau nous semble très correcte dans le contexte actuel et sans surprise. L’intégration d’OMP, qui devrait permettre au groupe de doubler de taille (voir notre initiation de couverture datée d’avril ici ), est un moment important dans son histoire et elle doit nécessairement mobiliser les efforts et les forces en présence de manière prioritaire. Nous ajustons notre atterrissage de CA 2024 à 44,1 M€ (vs 45,9 M€ précédemment) et celui d’EBE à 1,0 M€ (vs 1,5 M€ précédemment), induisant une marge de 2,3% (c210bps de baisse).

Recommandation

Notre recommandation à Achat et notre objectif de cours de 8,80€ sont réitérés, ainsi que notre avis positif sur le titre. Même si la valeur surperforme assez aisément son indice de référence en YTD, nous estimons que le potentiel de Grolleau (notamment du fait de l’acquisition d’OMP) est encore loin d’être pleinement pricé.