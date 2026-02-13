Grok, le chatbot IA de Musk, gagne des parts de marché aux États-Unis dans un contexte de réactions négatives à l'égard des images sexualisées, selon les données

Grok, le chatbot IA d'Elon Musk, a gagné du terrain aux États-Unis au cours des derniers mois, selon des données, alors même qu'il fait l'objet d'une censure mondiale et d'un examen réglementaire après avoir été utilisé pour générer une vague d'images sexualisées non consensuelles de femmes et de mineurs.

La part de marché de l'outil aux États-Unis est passée de 14 % en décembre à 17,8 % le mois dernier, et à 1,9 % en janvier 2025, selon les données de la société de recherche Apptopia.

Cette augmentation est de bon augure pour xAI, la startup déficitaire détenue par Musk et à l'origine de Grok, lancée il y a environ trois ans et qui a dépensé des sommes considérables pour mettre en place l'infrastructure nécessaire pour rester compétitive dans la course à l'intelligence artificielle de la Silicon Valley.

Cette opération précède l'introduction en bourse de SpaceX, la société spatiale de Musk, qui a racheté xAI plus tôt ce mois-ci afin de consolider son empire, et vise à concrétiser son ambition de mettre en orbite des centres de données d'intelligence artificielle.

L'opération a valorisé SpaceX à 1 000 milliards de dollars et xAI à 250 milliards de dollars, selon Reuters. Grâce à ce bond, Grok - intégré à la plateforme de médias sociaux X de Musk - est devenu le troisième chatbot le plus utilisé dans le pays en janvier, derrière ChatGPT d'OpenAI, leader du marché, et Google Gemini, deuxième, d'après les données d'Apptopia.

La part de ChatGPT a chuté à 52,9 % le mois dernier, contre 80,9 % en janvier de l'année dernière, tandis que celle de Gemini est passée de 17,3 % à 29,4 % au cours de la même période.

"Je pense que la promotion croisée avec X est la principale raison de la croissance de Grok", a déclaré Nate Elliott, analyste principal chez Emarketer."

X a intégré Grok sur la plateforme de médias sociaux, en l'affichant sur la barre de navigation et en associant différents niveaux d'accès premium à Grok à certains de ses abonnements payants.

Le mois dernier, Grok a inondé X d'images presque nues, modifiées par l'IA, de personnes réelles en réponse à des demandes d'utilisateurs, ce qui a déclenché une indignation mondiale et des enquêtes. Bien que les restrictions annoncées par X aient empêché le compte de Grok sur la plateforme de produire de telles images, le chatbot de Grok continue de le faire lorsqu'on le lui demande, comme l'a constaté Reuters au début du mois.

X et xAI n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters vendredi.

La lettre d'information Big Technology du journaliste indépendant Alex Kantrowitz a été la première à faire état de ces données.

Elon Musk a remanié la direction de xAI mercredi après les récents départs de plusieurs cofondateurs qui ont laissé la startup avec seulement la moitié de ses 12 cofondateurs d'origine et ont soulevé des questions sur la stabilité de l'entreprise.

Mais il s'est réjoui de la croissance de l'utilisation de la plateforme.

"Nous avons également généré 6 milliards d'images au cours des 30 derniers jours ... . Google a récemment indiqué que... 1 milliard d'images ont été générées à l'aide de Nano banana en 30 jours", a déclaré mercredi un cadre de xAI lors d'une réunion générale publiée sur X, comparant l'outil de génération d'images de xAI à celui de Google.

"Donc, vous savez, nous sommes six fois plus performants, n'est-ce pas?"