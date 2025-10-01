Grocery Outlet en hausse après que Telsey a relevé sa notation

1er octobre - ** Les actions du distributeur discount Grocery Outlet Holding Corp < GO.O > augmentent de 2,5 % à 16,45 $ avant la mise sur le marché

** Telsey Advisory Group relève la note de GO de "market perform" à "outperform"; augmente l'objectif de cours de 16,00 $ à 20,00 $

** La société de courtage cite les premiers succès des nouveaux formats de magasins et des correctifs opérationnels sous une nouvelle direction qui entraînent une amélioration des ventes et des marges

** « Nous avons constaté un changement positif dans la mentalité organisationnelle, passant de l'achat à la vente », indique Telsey, soulignant un regain d'intérêt pour le merchandising et les opérations.

** Quatre des 13 sociétés de courtage considèrent l'action comme "acheter" ou supérieure, huit comme "conserver" et une comme "vendre"; leur objectif de cours médian est de 17,50 $, selon les données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action GO a progressé de 3 % depuis le début de l'année