Grocery Outlet chute après l'abaissement de ses prévisions de ventes annuelles et l'échec de ses ventes au troisième trimestre

5 novembre - ** Les actions du distributeur discount Grocery Outlet GO.O ont baissé de 12,6% à 12,38 dollars avant le marché

** La société abaisse ses prévisions de ventes de magasins comparables pour l'année et publie des ventes du 3ème trimestre inférieures aux estimations après la clôture du marché mardi

** Les ventes annuelles comparables devraient augmenter de 0,6 % à 0,9 % par rapport aux prévisions de croissance de 1 % à 2 %

** Les ventes du 3ème trimestre s'élèvent à 1,17 milliard de dollars, contre des estimations de 1,18 milliard de dollars (données établies par LSEG)

** Cependant, le BPA ajusté de 21 cents dépasse les estimations de 19 cents, grâce à un taux d'imposition favorable

** L'abaissement des prévisions annuelles souligne les vents contraires tarifaires persistants, selon le courtier Jefferies, qui voit une hausse limitée à court terme jusqu'à ce que les actions de rafraîchissement des magasins et les améliorations opérationnelles gagnent du terrain

** La note moyenne de 13 analystes est "hold"; avec un PT médian de $16 - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 9,2 % depuis le début de l'année