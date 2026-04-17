 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Grisée par ses nouveaux sommets, Wall Street devrait poursuivre son ascension
information fournie par Zonebourse 17/04/2026 à 14:24

Ou s'arrêteront les indices américains ? Depuis le 30 mars, le S&P 500 et le Nasdaq suivent une ascension funiculaire, passant de 6 343 à 7 041 points (record absolu) pour le premier et de 20 795 à 24 103 points (record absolu) pour le second. Wall Street a donc décidé de faire fi de la géopolitique internationale pour s'aventurer vers de nouveaux sommets inexplorés. Et les investisseurs ne devraient pas s'arrêter en si bon chemin : à l'ouverture, le S&P 500 et le Nasdaq-100 sont attendus en hausse de 0,4%.

La saison des résultats, qui a débuté outre-Atlantique, semble reléguer la situation géopolitique internationale au second plan. Exit le conflit entre la Russie et l'Ukraine, exit le conflit avec l'Iran, exit le détroit d'Ormuz, exit la précarité du cessez-le-feu entre le Liban et Israël... et retour à l'économie.

"Les marchés actions peinent toujours à intégrer le risque géopolitique, et en définitive, ce sont les taux et la politique monétaire qui auront un effet plus direct", abonde Mark Dowding, chez RBC BlueBay AM.

En attendant, les indicateurs sont au vert avec un VIX (indice de la peur témoignant du "stress" des marchés) qui retombe sous les 18 points, tandis que l'or noir est en fort repli : le baril de WTI s'échange contre 88 USD (-5,6%) et le Brent recule à 96 USD (-2,1%).

Du côté des publications, plusieurs groupes ont dépassé les attentes, confirmant la résilience de l'économie américaine. Ainsi, Prologis a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes du marché, soutenus par la bonne tenue de la demande pour ses entrepôts et par l'accélération de ses projets liés aux centres de données.

Le chiffre d'affaires a atteint 2,30 milliards de dollars, contre 2,14 milliards un an plus tôt ( 7,4%), au-dessus du consensus situé autour de 2,12 milliards. Le bénéfice net dilué par action est ressorti à 1,05 dollar, contre 0,63 dollar un an plus tôt.

Par ailleurs, J.B. Hunt Transport Services a publié un premier trimestre 2026 supérieur aux attentes, avec un chiffre d'affaires de 3,06 MdsUSD, en hausse de 5% sur un an, et un bénéfice net de 141,6 MUSD, soit 1,49 USD par action. Le consensus visait environ 2,96 MdsUSD de revenus et 1,44 USD par action.

Dans le reste de l'actualité des sociétés US, Netflix est attendu en forte chute (environ -10%) après l'annonce du départ de Reed Hastings, son cofondateur. Ce départ est mal accueilli par les marchés et intervient après l'échec d'un accord majeur estimé à 72 milliards de dollars avec Warner Bros Discovery. Malgré ce revers, Netflix affirme maintenir ses ambitions et ses objectifs pour l'année.

Enfin, Prosus a accepté de céder à Uber 13 582 342 actions ordinaires de Delivery Hero, ce qui représente environ 4,5% du capital de Delivery Hero.

Sur le compartiment obligataire, le rendement de l'obligation US à 10 ans évolue à 4,29%. Quant au dollar, il s'échange autour de 0,848 EUR.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Investir dans les secteurs tendances comme la transition énergétique, la santé et l’intelligence artificielle peut donner du sens à vos placements. ( crédit photo : Getty Images )
    Santé, IA, private equity: François veut placer son argent sur les secteurs tendances en Bourse
    information fournie par Le Particulier 18.04.2026 08:00 

    François, entrepreneur dans le numérique, vient de vendre sa société. Il souhaite faire fructifier son capital, tout en donnant du sens à ses placements. Il opte pour les secteurs de la transition énergétique, de la santé et de l’intelligence artificielle. Il s’intéresse ... Lire la suite

  • Rassemblement à Téhéran en hommage aux femmes tuées pendant la guerre au Moyen-Orient, le 17 avril 2026 ( AFP / - )
    L'Iran menace de refermer le détroit d'Ormuz si le blocus américain se poursuit
    information fournie par AFP 18.04.2026 06:40 

    L'Iran a menacé samedi de refermer le détroit stratégique d'Ormuz si les Etats-Unis maintenaient leur blocus des ports iraniens, après avoir annoncé la veille sa réouverture complète pour les navires commerciaux. La reprise du trafic dans le détroit a été saluée ... Lire la suite

  • Une image satellite montre le mouvement des navires dans le détroit d'Ormuz
    L'Iran rouvre le détroit d'Ormuz, demande la fin du blocus américain
    information fournie par Reuters 18.04.2026 05:15 

    L'Iran a rouvert temporairement le détroit d'Ormuz à la circulation ‌commerciale vendredi, après la trêve conclue entre Israël et le Liban, ce qui a ravivé les espoirs concernant les négociations de paix ​entre Téhéran et Washington. Le président américain Donald ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 17/04/2026
    Top 5 IA du 17/04/2026
    information fournie par Libertify 18.04.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Alstom, BNP Paribas, Ipsos, Netflix, Valeo. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank