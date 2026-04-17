Grisée par ses nouveaux sommets, Wall Street devrait poursuivre son ascension
information fournie par Zonebourse 17/04/2026 à 14:24
La saison des résultats, qui a débuté outre-Atlantique, semble reléguer la situation géopolitique internationale au second plan. Exit le conflit entre la Russie et l'Ukraine, exit le conflit avec l'Iran, exit le détroit d'Ormuz, exit la précarité du cessez-le-feu entre le Liban et Israël... et retour à l'économie.
"Les marchés actions peinent toujours à intégrer le risque géopolitique, et en définitive, ce sont les taux et la politique monétaire qui auront un effet plus direct", abonde Mark Dowding, chez RBC BlueBay AM.
En attendant, les indicateurs sont au vert avec un VIX (indice de la peur témoignant du "stress" des marchés) qui retombe sous les 18 points, tandis que l'or noir est en fort repli : le baril de WTI s'échange contre 88 USD (-5,6%) et le Brent recule à 96 USD (-2,1%).
Du côté des publications, plusieurs groupes ont dépassé les attentes, confirmant la résilience de l'économie américaine. Ainsi, Prologis a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes du marché, soutenus par la bonne tenue de la demande pour ses entrepôts et par l'accélération de ses projets liés aux centres de données.
Le chiffre d'affaires a atteint 2,30 milliards de dollars, contre 2,14 milliards un an plus tôt ( 7,4%), au-dessus du consensus situé autour de 2,12 milliards. Le bénéfice net dilué par action est ressorti à 1,05 dollar, contre 0,63 dollar un an plus tôt.
Par ailleurs, J.B. Hunt Transport Services a publié un premier trimestre 2026 supérieur aux attentes, avec un chiffre d'affaires de 3,06 MdsUSD, en hausse de 5% sur un an, et un bénéfice net de 141,6 MUSD, soit 1,49 USD par action. Le consensus visait environ 2,96 MdsUSD de revenus et 1,44 USD par action.
Dans le reste de l'actualité des sociétés US, Netflix est attendu en forte chute (environ -10%) après l'annonce du départ de Reed Hastings, son cofondateur. Ce départ est mal accueilli par les marchés et intervient après l'échec d'un accord majeur estimé à 72 milliards de dollars avec Warner Bros Discovery. Malgré ce revers, Netflix affirme maintenir ses ambitions et ses objectifs pour l'année.
Enfin, Prosus a accepté de céder à Uber 13 582 342 actions ordinaires de Delivery Hero, ce qui représente environ 4,5% du capital de Delivery Hero.
Sur le compartiment obligataire, le rendement de l'obligation US à 10 ans évolue à 4,29%. Quant au dollar, il s'échange autour de 0,848 EUR.
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