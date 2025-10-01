Grindr nomme John North, un cadre chevronné, au poste de directeur financier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'application de rencontres Grindr

GRND.N a nommé mercredi John North au poste de directeur financier, en remplacement de Vanna Krantz.

L'année dernière, John North a quitté son poste de directeur général du distributeur américain de véhicules de loisirs Lazydays Holdings GORV.O .

En juillet, Vanna Krantz avait déclaré qu'elle quitterait ses fonctions une fois son successeur nommé. Elle a été directrice financière de Grindr pendant trois ans, au cours desquels elle a supervisé la transition vers une société cotée en bourse en 2022.

North, qui a plus de 20 ans d'expérience, est membre du conseil d'administration du fournisseur de films de protection et de revêtements Xpel XPEL.O et était auparavant directeur financier de Copart CPRT.O , une société de vente aux enchères de véhicules en ligne.