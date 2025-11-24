Grindr met fin aux négociations sur un accord de rachat de 3,46 milliards de dollars en raison de l'incertitude du financement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour du cours de l'action, ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 5 et 6, graphique au paragraphe 9) par Kritika Lamba

L'application de rencontres Grindr

GRND.N a déclaré lundi qu'elle avait mis fin aux négociations sur un accord de rachat de 3,46 milliards de dollars par ses deux principaux actionnaires, citant l'incertitude sur le financement de l'accord.

Les actions de la société ont baissé d'environ 12 % après qu'un comité spécial a déclaré que les investisseurs Ray Zage et James Lu, qui contrôlent ensemble plus de 60 % des actions en circulation de Grindr, n'avaient pas réussi à clarifier le calendrier et le financement de l'offre d'octobre.

"Le comité spécial n'a pas été en mesure d'obtenir des informations satisfaisantes sur le financement définitif", a déclaré la populaire plateforme de rencontres LGBTQIA+ dans un communiqué.

Les soumissionnaires n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

"L'opération ne change pas grand-chose à la stratégie de croissance de Grindr, qui reste la première application de rencontres de la communauté LGBTQ avec un fort effet de réseau", a déclaré Chandler Willison, analyste chez MScience.

Malgré les nouvelles offres de rivaux comme Tinder, Match et Bumble, y compris des applications comme Archer, Grindr domine toujours en termes de base d'utilisateurs et d'abonnés payants, même si le sentiment à l'égard des actions de rencontres en ligne est actuellement négatif, a ajouté Chandler Willison.

Grindr a déclaré qu'il restait confiant dans sa stratégie actuelle et dans ses résultats du troisième trimestre, qu'il était sur la bonne voie pour offrir une valeur durable à ses actionnaires et qu'il maintenait ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires d'environ 26 % pour l'ensemble de l'année.

Les actions de la société ont chuté de 22% cette année, mais ont surpassé les rivaux Match Group MTCH.O et Bumble BMBL.O , qui ont lutté contre le ralentissement de la croissance du nombre d'utilisateurs et l'augmentation de la "fatigue du swiping" alors que les jeunes utilisateurs expérimentent des alternatives de mise en relation basées sur l'IA et sur des niches.

Lu et Zage ont racheté Grindr, qui compte des millions d'utilisateurs dans plus de 190 pays, en 2020 à la société de jeux chinoise Kunlun Tech 300418.SZ , après que les autorités de régulation américaines eurent soulevé des questions de sécurité nationale concernant la confidentialité des données. Ils ont ensuite introduit la société en bourse par le biais d'une fusion SPAC à la fin de l'année 2022.